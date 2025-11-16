Maior goleada foi 7 a 0 contra o Bragantino em 8 de novembro de 1997.

Inaugurado em 6 de abril de 1969, o Estádio Beira-Rio é um dos templos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Construído com a ajuda da torcida — em uma campanha histórica de doações chamada "A Campanha do Tijolo" —, o estádio se tornou o verdadeiro lar do Internacional e cenário de momentos inesquecíveis, desde conquistas de títulos até atuações épicas. O Lance apresenta a maior goleada da história do Beira-Rio.

Ao longo de mais de cinco décadas, o Beira-Rio testemunhou a evolução do futebol brasileiro e internacional. Foi palco da Copa do Mundo de 2014, de finais de Libertadores e Campeonatos Brasileiros, além de servir como símbolo de resistência, orgulho e paixão do povo gaúcho. E entre tantas páginas gloriosas, algumas se destacam pelo placar elástico: as grandes goleadas coloradas.

Maior goleada da história do Beira-Rio

Internacional 7 x 0 Bragantino – A maior goleada da história do Gigante (1997)

O dia 8 de novembro de 1997 marcou para sempre a história do Beira-Rio e do Internacional. Em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado atropelou o Bragantino por 7 a 0, diante de uma torcida extasiada que lotou as arquibancadas em Porto Alegre.

Sob o comando de Celso Roth, o time vivia um momento de afirmação e contava com jogadores que marcaram época, como Christian, Dunga, Arílson, Fabiano e Gamarra. O atacante Christian foi o nome do jogo, marcando três gols e comandando uma das atuações mais arrasadoras da década de 1990.

O Bragantino, que havia surpreendido o país anos antes com boas campanhas, nada pôde fazer diante da intensidade colorada. O placar refletiu a supremacia técnica e a energia que o Internacional impunha quando atuava em seu território. A goleada entrou para a história como a maior vitória já registrada no Beira-Rio, consolidando o estádio como uma fortaleza.

Outras goleadas históricas no estádio

O Beira-Rio sempre foi palco de exibições imponentes do Internacional, especialmente em períodos de grande força ofensiva. Em 1976, por exemplo, o Colorado aplicou 6 a 0 no Figueirense, em partida pelo Campeonato Brasileiro, em meio à era dourada que renderia dois títulos nacionais consecutivos (1975 e 1976).

No ano seguinte, em 1977, o Inter repetiu o placar — 6 a 0 sobre o Brasília —, em mais uma demonstração de poder no Beira-Rio. Já em 1981, a vítima foi o Palmeiras, que sofreu um 6 a 0 inesquecível em jogo válido pelo Brasileirão, com grandes atuações de Edevaldo, Adilson, Benítez e Mário Sérgio.

Décadas depois, o estádio voltou a viver noites memoráveis. Em 2004, o Inter goleou o Atlético-PR por 6 a 0, num jogo que ficou marcado pela precisão ofensiva e pela ascensão de jovens talentos. E em 2015, o Colorado repetiu o placar — 6 a 0 sobre o Vasco da Gama, com show de Valdívia, Lisandro López e Anderson**, consolidando a equipe como uma das mais fortes do Brasileirão naquele período.

Mais recentemente, em 2023, o Inter goleou o Santos por 7 a 1, relembrando os velhos tempos de grandes exibições no Beira-Rio e reafirmando o poder colorado em seu estádio.

A força simbólica do estádio nas goleadas

As goleadas aplicadas no Beira-Rio refletem não apenas o talento dos times colorados, mas também a relação simbiótica entre o time e a torcida. O estádio, que já foi cenário de grandes conquistas continentais — como a Libertadores de 2010 e o Mundial de 2006 —, também carrega o peso emocional de ser o ponto de encontro entre o clube e sua identidade popular.

O Beira-Rio é conhecido por "empurrar o time". A atmosfera criada nas arquibancadas, especialmente nas noites de decisão, é frequentemente citada por jogadores e técnicos como fator determinante para grandes vitórias. E quando o Internacional entra inspirado, o estádio se transforma em palco de espetáculos ofensivos — como mostram essas goleadas históricas.

O Beira-Rio hoje: modernização e paixão

Após a ampla reforma para a Copa do Mundo de 2014, o Beira-Rio ganhou cara nova. Com capacidade para cerca de 50 mil torcedores, iluminação de última geração, cobertura metálica e estrutura moderna, o estádio manteve sua alma, mas elevou seu padrão ao nível internacional.

Hoje, o Beira-Rio é palco não apenas de futebol, mas de grandes eventos culturais e shows internacionais. Ainda assim, para o torcedor colorado, ele segue sendo o templo sagrado da emoção, onde cada goleada, cada vitória e cada grito de gol reforçam o amor por um dos clubes mais tradicionais do país.

