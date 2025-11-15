O Santos controlou o jogo, dominando o meio-campo e pressionando a defesa palmeirense.

Em 3 de setembro de 2006, o Santos venceu o Palmeiras por 5 a 1 na Vila Belmiro, com dois gols de Luiz Alberto e Wellington Paulista.

No dia 3 de setembro de 2006, o Santos Futebol Clube viveu uma tarde inspirada na Vila Belmiro.

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Vanderlei Luxemburgo atropelou o Palmeiras por 5 a 1, com uma atuação que misturou intensidade, precisão e espetáculo. O Lance! relembra Santos 5 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2006.

Os zagueiros marcaram, os atacantes decidiram e o meio-campo dominou o jogo. Com dois gols de Luiz Alberto, dois de Wellington Paulista e um de Jonas, o Santos não apenas venceu, mas encantou o público santista, que lotou o estádio Urbano Caldeira e viu uma das exibições mais marcantes daquela temporada.

Do outro lado, o Palmeiras de Tite até reagiu momentaneamente com Juninho Paulista, mas não resistiu à pressão santista no segundo tempo.

O jogo: domínio total desde o início

O Santos começou o clássico em ritmo intenso, pressionando a saída de bola palmeirense e controlando o meio-campo com Cléber Santana e Rodrigo Tabata. Aos 13 minutos, o zagueiro Luiz Alberto abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio. O Palmeiras empatou dez minutos depois, aos 23, com Juninho Paulista, que aproveitou rebote da defesa e bateu cruzado, sem chances para Fábio Costa.

Mas o empate durou pouco. Aos 24 minutos, novamente Luiz Alberto subiu mais alto que todo mundo e recolocou o Santos na frente: 2 a 1. O primeiro tempo terminou com o Santos no controle, ditando o ritmo e criando várias chances com Rodrigo Tiuí e Wellington Paulista, que infernizavam a defesa palmeirense.

Segundo tempo: o brilho de Wellington Paulista

A segunda etapa foi um verdadeiro espetáculo. Com volume de jogo e troca rápida de passes, o Santos atropelou o Palmeiras. Aos 15 minutos (60'), Wellington Paulista marcou o terceiro, completando cruzamento de Kléber. Sete minutos depois, aos 22 (67'), ele marcou novamente, aproveitando sobra na área e ampliando para 4 a 1.

O time de Vanderlei Luxemburgo seguiu em ritmo de festa. Aos 25 minutos (70'), Jonas, que havia acabado de entrar, fechou a goleada com um chute forte da entrada da área: 5 a 1. A Vila Belmiro era pura celebração. O Santos jogava com leveza, envolvimento coletivo e uma fluidez que lembrava os grandes times ofensivos do clube.

Os protagonistas da goleada do Santos

Luiz Alberto — o zagueiro artilheiro

Autor dos dois primeiros gols, Luiz Alberto foi decisivo nas bolas paradas. Referência defensiva e ofensiva, o zagueiro mostrou presença de área e tempo de bola perfeito. Além dos gols, foi seguro na marcação sobre Edmundo e liderou o sistema defensivo com autoridade.

Wellington Paulista — o homem-gol da tarde

Com dois gols e participação direta no jogo ofensivo, Wellington Paulista viveu uma de suas melhores atuações com a camisa do Santos. Mostrou faro de artilheiro, movimentação e oportunismo — tudo o que o time precisava para transformar superioridade em goleada.

Luxemburgo — o comandante ofensivo

No comando técnico, Vanderlei Luxemburgo montou um time equilibrado, com intensidade e repertório tático. O Santos atacava com amplitude, marcava pressão e tinha variação entre passes curtos e lançamentos em velocidade. O treinador, que voltaria a levar o clube ao título paulista em 2007, consolidava naquele momento um elenco em ascensão.

Ficha técnica - Santos 5 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2006

Santos: Fábio Costa; Dênis, Ronaldo, Luiz Alberto e André Luiz; Kléber, Maldonado, Cléber Santana e Rodrigo Tabata; Wellington Paulista e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Palmeiras: Diego Cavalieri; Francis, Daniel, Nen e Wendel; Alceu, Marcinho, Paulo Baier e Juninho Paulista; Michael e Edmundo. Técnico: Tite.

Gols:

Santos: Luiz Alberto (13’ e 24’), Wellington Paulista (60’ e 67’) e Jonas (70’)

Luiz Alberto (13’ e 24’), Wellington Paulista (60’ e 67’) e Jonas (70’) Palmeiras: Juninho Paulista (23’)

O contexto do Brasileirão 2006

A vitória consolidou o Santos na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com o resultado, o time subiu na tabela e manteve viva a esperança de vaga na Copa Libertadores de 2007. O elenco de Luxemburgo mesclava juventude e experiência: Fábio Costa, Luiz Alberto, Cléber Santana, Rodrigo Tabata e Wellington Paulista formavam a espinha dorsal de um time competitivo e técnico.

O Palmeiras, por outro lado, vivia um momento de instabilidade sob o comando de Tite, que buscava remontar a equipe após campanhas irregulares. O 5 a 1 sofrido na Vila evidenciou os problemas defensivos e a falta de intensidade do meio-campo alviverde.