Inaugurado em 1969, o Estádio Beira-Rio é um dos estádios mais tradicionais do Brasil e a casa do Internacional. Com capacidade para mais de 50 mil pessoas atualmente, o Beira-Rio já recebeu públicos históricos, especialmente em clássicos contra o Grêmio e competições nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, esses jogos atraíram milhares de torcedores, consolidando o estádio como um verdadeiro templo do futebol gaúcho. Abaixo, conheça os dez maiores públicos da história do Beira-Rio e os confrontos que marcaram cada um desses momentos.

10 jogos com os maiores públicos do Beira-Rio na história

1. Seleção Gaúcha 3 x 3 Brasil – Amistoso – 17 de junho de 1972

O maior público da história do Beira-Rio foi registrado em um amistoso entre a Seleção Gaúcha e a Seleção Brasileira, que terminou em um empate de 3 a 3. Essa partida atraiu 106.554 torcedores, estabelecendo um recorde no estádio. O evento celebrou o futebol gaúcho e brasileiro, com uma atmosfera inesquecível.

2. Internacional 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho 1971

Em um Gre-Nal histórico pelo Campeonato Gaúcho de 1971, o Beira-Rio recebeu 85.072 torcedores. O empate em 1 a 1 reforçou a rivalidade entre as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul e mostrou a capacidade do estádio para receber grandes clássicos.

3. Internacional 2 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 1976

Na reta final do Campeonato Brasileiro de 1976, o Internacional enfrentou o Corinthians e venceu por 2 a 0 diante de 84.000 torcedores. A partida foi decisiva para a campanha do Inter, que conquistou o título brasileiro naquele ano.

4. Internacional 1 x 0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro 1975

O Beira-Rio registrou 82.568 torcedores em 1975, quando o Internacional enfrentou o Cruzeiro na final do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 consagrou o Inter como campeão nacional, em uma das conquistas mais memoráveis de sua história.

5. Internacional 0 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro 1988

Outro grande público foi registrado em 1989, quando o Internacional enfrentou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Com 79.598 torcedores presentes, o jogo terminou em um empate sem gols, mas foi marcante pela grande presença da torcida colorada.

6. Internacional 2 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro 1988

Em mais um Gre-Nal, o Beira-Rio recebeu 78.083 torcedores para acompanhar a vitória do Internacional sobre o Grêmio por 2 a 1. Essa partida pelo Campeonato Brasileiro reafirmou a importância dos clássicos gaúchos no estádio.

7. Internacional 1 x 1 Grêmio – Copa do Brasil 1992

Na Copa do Brasil de 1992, o clássico Gre-Nal atraiu 76.207 torcedores ao Beira-Rio. O empate em 1 a 1 mostrou a intensidade da rivalidade, com o estádio lotado para apoiar as duas equipes em um torneio nacional.

8. Internacional 2 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho 1976

Outro grande Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho de 1976 levou 73.219 torcedores ao Beira-Rio, onde o Internacional saiu vitorioso por 2 a 0. A vitória reforçou a hegemonia do Inter no futebol gaúcho durante aquela década.

9. Internacional 2 x 3 Olimpia – Copa Libertadores 1989

Em uma partida emocionante pela Copa Libertadores de 1989, o Internacional enfrentou o Olimpia do Paraguai e foi derrotado por 3 a 2. Mesmo com o revés, o jogo atraiu 69.928 torcedores, marcando um dos maiores públicos do estádio em competições internacionais.

10. Internacional 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 1979

Fechando a lista dos dez maiores públicos do Beira-Rio, o Internacional enfrentou o Palmeiras em 1979, em um jogo que terminou empatado em 1 a 1. Com 69.575 torcedores presentes, essa partida foi mais um grande momento da história do estádio.

Esses grandes públicos no Beira-Rio mostram a paixão dos torcedores e a importância do estádio para o futebol brasileiro. Seja em clássicos regionais, finais de campeonatos ou partidas internacionais, o Beira-Rio continua sendo um verdadeiro caldeirão, onde a torcida do Internacional faz a diferença e transforma cada jogo em um espetáculo único.