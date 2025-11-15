O estádio foi modernizado para a Copa do Mundo de 2014, com capacidade de cerca de 62 mil lugares.

Maior goleada registrada foi 11 a 0 do Cruzeiro sobre o Flamengo em 9 de outubro de 1980.

Inaugurado em 1965, o Estádio Governador Magalhães Pinto, o famoso Mineirão, é um dos templos do futebol brasileiro. Localizado na Pampulha, em Belo Horizonte, o estádio foi por décadas o principal palco dos duelos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de receber jogos da Seleção Brasileira e grandes decisões de campeonatos nacionais e internacionais. O Lance! apresenta a maior goleada da história do Mineirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais do que um estádio, o Mineirão é um símbolo da paixão mineira pelo futebol. Com capacidade que já ultrapassou 130 mil torcedores nos tempos de arquibancadas de concreto, o gigante viveu transformações, foi modernizado para a Copa do Mundo de 2014 e segue sendo um dos mais imponentes estádios do país — agora com cerca de 62 mil lugares e padrão FIFA.

Em meio a tantas histórias de glórias e rivalidades, o estádio também foi palco de goleadas memoráveis, com o Cruzeiro liderando as maiores delas, especialmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, quando a equipe celeste dominava o futebol mineiro com atuações avassaladoras.

continua após a publicidade

Maior goleada da história do Mineirão

Cruzeiro 11x0 Flamengo de Varginha (1980): o massacre do Mineirão

O dia 9 de outubro de 1980 entrou para a história do Mineirão. Pela fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro aplicou 11 a 0 no Flamengo de Varginha, alcançando a maior goleada já registrada no estádio.

O jogo, disputado diante de um público entusiasmado, foi uma verdadeira exibição de futebol ofensivo. Joãozinho, Palhinha, Eudes e Carlos Alberto comandaram o show celeste, em uma tarde em que tudo deu certo. O Cruzeiro, que vivia um período de renovação após os anos dourados da geração de Dirceu Lopes e Tostão, mostrava que o poder ofensivo continuava sendo uma marca registrada.

continua após a publicidade

O placar final, 11 a 0, é até hoje o maior da história do Mineirão — um recorde que resistiu às eras de craques, reformas e novas competições.

Cruzeiro 10x0 Independente de Uberaba (1968): a era de ouro celeste

Pouco tempo depois da inauguração do Mineirão, o Cruzeiro já mostrava ao que vinha. No dia 4 de maio de 1968, a equipe celeste atropelou o Independente de Uberaba por 10 a 0, também pelo Campeonato Mineiro.

A partida aconteceu em meio ao auge da geração que encantou o Brasil com Tostão, Dirceu Lopes, Piazza e Natal. O time, que havia conquistado a Taça Brasil de 1966 sobre o Santos de Pelé, mantinha o mesmo DNA ofensivo e a capacidade de transformar qualquer jogo em espetáculo.

Com jogadas rápidas, entrosamento e talento de sobra, o Cruzeiro atingiu a marca de dez gols com naturalidade — uma prévia das goleadas que se tornariam rotina nos anos seguintes.

Cruzeiro 9x0 Nacional de Uberaba (1996): a máquina azul dos anos 90

Nos anos 1990, o Cruzeiro manteve viva sua tradição de grandes goleadas no Mineirão. Em 6 de novembro de 1996, pelo Campeonato Mineiro, o time goleou o Nacional de Uberaba por 9 a 0, com grande atuação de Marcelo Ramos, Palhinha e Roberto Gaúcho.

A partida marcou uma das maiores exibições do Cruzeiro na década, em um período que antecedeu o título da Libertadores de 1997. A goleada foi um retrato da força ofensiva da equipe dirigida por Levir Culpi, que encantava o torcedor com seu futebol agressivo e técnico.

O domínio celeste no Mineirão

O Mineirão é, historicamente, um território azul. Entre as dez maiores goleadas já registradas no estádio, sete pertencem ao Cruzeiro. Além das partidas já citadas, o time aplicou 8 a 0 em várias ocasiões:

Cruzeiro 8x0 Tupi (1969) – Campeonato Mineiro

Cruzeiro 8x0 Nacional de Muriaé (1974) – Campeonato Mineiro

Cruzeiro 8x0 Atlético Nacional-COL (1992) – Supercopa Libertadores

Cruzeiro 8x0 Villa Nova (1994) – Campeonato Mineiro

Esses resultados consolidam o Mineirão como um verdadeiro palco de glórias para o Cruzeiro, onde a equipe se acostumou a transformar domínio técnico em espetáculos de gols.

As grandes goleadas do Atlético no estádio

O Atlético Mineiro, rival histórico do Cruzeiro, também protagonizou suas goleadas memoráveis no Gigante da Pampulha. As mais marcantes foram as vitórias por 8 a 0 sobre o União Tijucana, em 1º de junho de 1975, pela Taça Minas Gerais, e contra o Nacional de Uberaba, em 9 de maio de 1976, pelo Campeonato Mineiro.

Esses placares ajudaram a construir a reputação do Atlético como um dos times mais ofensivos do Brasil nos anos 1970, comandado por nomes como Reinaldo, Marcelo Oliveira e Dario, o "Dadá Maravilha".

O Mineirão moderno: palco de memórias e renascimento

Após sua reforma para a Copa do Mundo de 2014, o Mineirão ressurgiu como um dos estádios mais modernos do planeta. Recebeu jogos históricos, como o 7 a 1 entre Brasil e Alemanha, e voltou a ser cenário de conquistas mineiras, como títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Hoje, o estádio combina modernidade, acústica aprimorada e conforto, sem perder o espírito popular que o consagrou. É o lar de torcidas apaixonadas, palco de shows internacionais e um ponto turístico de Belo Horizonte.

Mesmo com o passar das décadas, os ecos das grandes goleadas ainda ressoam em suas arquibancadas — lembrando que o Mineirão sempre foi mais do que um estádio: é um monumento à história do futebol brasileiro.

Maiores goleadas da história do Mineirão