Brasil x Senegal: retrospecto e estatísticas do confronto

O primeiro jogo foi em 2019, terminando 1 a 1, e o segundo em 2023, com vitória de 4 a 2 para Senegal.

Brasil e Senegal se enfrentaram em 2 amistosos, com 1 empate e 1 vitória para Senegal.

O duelo entre Brasil x Senegal é recente, mas já carrega um simbolismo importante no cenário do futebol internacional. Em apenas dois jogos disputados na história, o time africano tem vantagem sobre a Seleção Brasileira, com um empate e uma vitória — e sem nunca ter sido derrotado.

Os confrontos aconteceram em campo neutro, ambos em partidas amistosas. O primeiro terminou empatado em 1 a 1, em 2019, e o segundo teve triunfo senegalês por 4 a 2, em 2023. No total, o Brasil marcou três gols e sofreu cinco, com destaque para o atacante Sadio Mané, autor de dois gols na vitória em Lisboa.

Equilíbrio recente e vantagem senegalesa

Nos números, a vantagem de Senegal é clara: um empate e uma vitória em dois jogos. O Brasil, por sua vez, ainda busca o primeiro triunfo no confronto. Curiosamente, as duas partidas ocorreram em países europeus — Singapura recebeu o primeiro jogo com mando brasileiro, e Portugal o segundo. Nenhuma das seleções atuou em casa, o que dá ao duelo um caráter verdadeiramente neutro.

Os resultados demonstram o momento de ascensão da seleção africana, que combina força física e organização tática, contrastando com um Brasil em fase de transição entre gerações e com mudanças no comando técnico.

Os jogos entre Brasil e Senegal

O primeiro encontro entre as equipes aconteceu em 10 de outubro de 2019, em Singapura, logo após a conquista da Copa América pelo Brasil. A equipe comandada por Tite abriu o placar com Roberto Firmino, logo aos nove minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Famara Diédhiou empatou de pênalti, e o placar de 1 a 1 se manteve até o final. A partida marcou o primeiro embate oficial entre as duas seleções e revelou o equilíbrio de forças entre os continentes.

O reencontro veio em 20 de junho de 2023, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Com um time experimental dirigido interinamente por Ramon Menezes, o Brasil saiu na frente com Lucas Paquetá, mas sofreu a virada com gols de Habib Diallo, Marquinhos (contra) e dois de Sadio Mané. O placar de 4 a 2 para o Senegal foi amplamente comemorado no país africano e visto como uma afirmação da nova geração campeã da Copa Africana de Nações. Para o Brasil, ficou a frustração de uma das derrotas mais marcantes em amistosos nos últimos anos.

Desempenho e números do confronto de Brasil x Senegal

Em dois jogos, o Brasil tem um empate e uma derrota, com três gols marcados e cinco sofridos. A seleção senegalesa, por outro lado, venceu uma vez e empatou outra, mantendo invencibilidade diante do pentacampeão mundial.

Todos os confrontos foram amistosos, disputados em campo neutro, e até hoje as equipes nunca se enfrentaram em solo brasileiro ou senegalês. O desempenho recente reflete o novo equilíbrio do futebol mundial, com seleções africanas cada vez mais competitivas em relação às potências tradicionais.

Artilheiros e destaques

O grande nome do confronto é Sadio Mané, com dois gols marcados — ambos em 2023. O craque senegalês foi decisivo e personifica o crescimento da seleção de seu país nos últimos anos. Pelo lado brasileiro, Roberto Firmino e Lucas Paquetá foram os responsáveis pelos gols da equipe nos dois amistosos.

Além deles, jogadores como Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy e Habib Diallo também se destacaram nas atuações senegalesas, mostrando o peso técnico e físico do elenco.

Curiosidades e contexto histórico