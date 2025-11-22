O retrospecto na Copa Sul-Americana é equilibrado: 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.

O Lanús ganhou apenas uma das quatro finais contra times brasileiros, sendo campeão da Copa Sul-Americana em 2013.

O Club Atlético Lanús, tradicional equipe da Grande Buenos Aires, acumulou ao longo das últimas décadas uma série de confrontos marcantes contra clubes brasileiros em competições da Conmebol. Apesar de nunca ter sido uma das potências históricas da Argentina, o Lanús se tornou presença constante em disputas internacionais, enfrentando brasileiros em duelos duros, finais históricas e séries eliminatórias equilibradas. Confira o retrospecto do Lanús x brasileiros.

Ao todo, o clube disputou 32 partidas contra equipes do Brasil em torneios continentais. O retrospecto geral mostra um desempenho competitivo, mas irregular: 10 vitórias, 8 empates e 14 derrotas, com 41 gols marcados e 45 sofridos, resultando em um aproveitamento de 39,6%. É um histórico que revela oscilação, mas também capacidade de enfrentar gigantes do futebol brasileiro em jogos decisivos.

Em quatro finais internacionais contra brasileiros, o Lanús levou a melhor apenas uma vez — o título da Copa Sul-Americana de 2013, contra a Ponte Preta. Nas outras três decisões, acabou ficando com o vice, enfrentando Atlético-MG (duas vezes) e Grêmio.

Mesmo assim, a trajetória do Lanús mostra evolução, competitividade e equilíbrio, principalmente na Copa Sul-Americana, onde o desempenho frente aos brasileiros é absolutamente simétrico: 18 jogos, com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, e 22 gols marcados e 22 sofridos.

Lanús x brasileiros

Retrospecto geral: 32 jogos e números equilibrados

O histórico do Lanús contra times brasileiros em torneios da Conmebol reúne partidas por Libertadores, Sul-Americana, Recopa e Copa Conmebol. O desempenho reflete a força dos adversários brasileiros, mas também a evolução do clube argentino no cenário continental.

Números gerais contra brasileiros

32 jogos 10 vitórias 8 empates 14 derrotas 41 gols marcados 45 gols sofridos Aproveitamento: 39,6%

É um retrospecto negativo, mas próximo do equilíbrio — especialmente se considerado o aumento da competitividade do Lanús após os anos 2000.

Sul-Americana: equilíbrio absoluto em 18 confrontos

A Copa Sul-Americana é o torneio em que o Lanús mais encarou brasileiros. E os números impressionam pela simetria:

Retrospecto do Lanús x brasileiros na Sul-Americana

18 jogos 6 vitórias 6 empates 6 derrotas 22 gols marcados 22 gols sofridos

O confronto mais emblemático do Lanús na competição, naturalmente, é a final contra a Ponte Preta, vencida em 2013 — o único título do clube sobre um time do Brasil.

As quatro finais do Lanús contra clubes brasileiros

O Lanús chegou a quatro finais continentais enfrentando equipes brasileiras. Em três delas, bateu na trave. Em uma, conquistou o título mais importante de sua história.

1997 – Copa Conmebol (vice)

Adversário: Atlético-MG

Resultado agregado: 5 a 2 para o Atlético-MG

Resumo:

O Lanús chegou forte, mas sucumbiu ao Galo no primeiro jogo (4 a 1 em Lanús), tornando a missão quase impossível. Na volta, empatou por 1 a 1 no Mineirão e ficou com o vice.

2013 – Copa Sul-Americana (campeão)

Adversário: Ponte Preta

Resultado agregado: 3 a 1 para o Lanús

Resumo:

Empate por 1 a 1 no Pacaembu, mas vitória por 2 a 0 em casa. Foi a primeira — e até hoje única — grande conquista internacional da equipe grená.

2014 – Recopa Sul-Americana (vice)

Adversário: Atlético-MG

Resultado agregado: 5 a 3 para o Atlético-MG

Resumo:

O Galo venceu na Argentina por 1 a 0 e confirmou o título no Mineirão, num jogo frenético de 4 a 3 decidido na prorrogação.

2017 – Copa Libertadores (vice)

Adversário: Grêmio

Resultado agregado: 3 a 1 para o Grêmio

Resumo:

O Lanús fez campanha histórica, mas caiu na final. Derrota por 1 a 0 em Porto Alegre e nova derrota por 2 a 1 na Argentina.