A Premier League 2025/26 começa em meados de agosto, com o Liverpool defendendo o título conquistado nas duas últimas temporadas. O campeonato retorna ao ritmo intenso que caracteriza o futebol inglês, reunindo 20 clubes — incluindo três promovidos que retornam à elite — em uma disputa acirrada por troféus, vagas europeias e a permanência na divisão principal.

Com a introdução da tecnologia semiautomática de impedimento plena e a troca da fornecedora da bola, a edição deste ano promete inovação no estilo de jogo e na arbitragem. Além disso, o retorno de confrontos históricos — como o clássico Tyne–Wear entre Newcastle e Sunderland — reforça o impacto emocional desta campanha.

A competição começa no segundo final de semana de agosto de 2025 e se estende até meados de maio de 2026. Será uma maratona repleta de clássicos regionais, duelos diretos por posição e surpresas vindas dos recém-promovidos, que desejam confirmar seu espaço de volta entre os grandes do futebol inglês.

Este guia completo aborda o calendário, os participantes, o formato, os principais jogos da rodada inicial e o que esperar da temporada. Confira os detalhes a seguir.

Calendário da temporada da Premier League 2025/26

Início: sexta-feira, 15 de agosto de 2025, com o atual campeão Liverpool estreando em casa, contra o Bournemouth, em Anfield. A rodada inaugural segue até 18 de agosto. Encerramento: previsto para domingo, 24 de maio de 2026, quando todos os jogos da última rodada serão disputados simultaneamente.

Essa configuração mantém a tradição da competição, concentrando o calendário no período entre agosto e maio, com atenção às datas internacionais, festividades e a intensa agenda de transmissão.

Clubes participantes

A Premier League 2025/26 será disputada por 20 equipes:

17 clubes remanescentes, com destaque para Liverpool (atual campeão), Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, etc.

3 promovidos da Championship:

Sunderland (retorna após oito anos)

Leeds United

Burnley

Eles substituem Leicester City, Ipswich Town e Southampton, rebaixados no ano anterior. A volta desses clubes traz jogos históricos de volta ao calendário, com potencial para equilibrar ainda mais o certame.

Formato de disputa

Turno e returno entre os 20 clubes, totalizando 38 rodadas.

Pontuação padrão: 3 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota.

Classificações da Premier League:

Champions League: até 4º lugar

Europa League: 5º lugar

Conference League: 6º ou 7º lugar, dependendo de campeões de taças

Rebaixamento: equipes que ficarem entre as três últimas posições retornam à Championship

Critérios de desempate contemplam saldo de gols, gols marcados e confronto direto, mantendo o equilíbrio técnico e a disputa até a última rodada.

Primeira rodada (15–18 de agosto)

Sexta, 15 de agosto

Liverpool x Bournemouth (20h, em Anfield)

Sábado, 16 de agosto

Aston Villa x Newcastle Brighton x Fulham Nottingham Forest x Brentford Sunderland x West Ham Tottenham x Burnley Wolves x Manchester City (17h30)

Domingo, 17 de agosto

Chelsea x Crystal Palace (14h)

Manchester United x Arsenal (16h30)

Segunda, 18 de agosto

Leeds United x Everton (20h)

Essa rodada inicial traz confrontos de gordura, como o clássico entre United e Arsenal, o retorno do Sunderland recebendo o West Ham e o Liverpool abrindo sua campanha em casa.

Novidades e destaques da Premier League

Liverpool defende seu bicampeonato com a ambição de manter a hegemonia.

A tecnologia semiautomática de impedimento estará presente em todas as partidas, otimizando o VAR e garantindo decisões mais precisas.

A Puma substitui a Nike como fornecedora oficial da bola, trazendo nova identidade visual aos jogos.

Torneios regionais, como o Tyne–Wear derby (Sunderland x Newcastle em dezembro), ganham destaque e calor emocional.

Expectativas para a temporada da Premier League

A Premier League segue como a liga mais globalizada, com transmissão em mais de 200 países. Os fãs esperam combinações de tradição e treinamentos, com o Big Six e os promovidos causando impacto. O Liverpool encara pressão adicional por seu bicampeonato, enquanto rivais como City, Arsenal e United investem pesado para reconquistar o topo.

A concorrência por vagas europeias tende a ser brutal, assim como a briga contra o rebaixamento. Equipes como Everton, Brighton e West Ham podem surpreender. Em resumo, o espetáculo inglês chega ao seu ápice mais uma vez.