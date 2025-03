Uefa Nations League: conheça todos os campeões

A Uefa Nations League, ou Liga das Nações da UEFA, rapidamente se tornou um torneio de destaque no calendário internacional, reunindo seleções nacionais europeias em partidas altamente competitivas. Criada oficialmente em 2018, a competição nasceu com a proposta de substituir amistosos internacionais por confrontos mais empolgantes e significativos, envolvendo as melhores equipes do continente europeu. O Lance! lista todos os campeões da UEFA Nations League.

Idealizada em 2014, após reuniões na UEFA com o objetivo de aumentar a competitividade e substituir amistosos por jogos mais atraentes, a Nations League ganhou rapidamente a atenção dos fãs do esporte. As seleções são organizadas em divisões com base no seu desempenho recente, permitindo confrontos mais equilibrados e disputas emocionantes.

Desde seu lançamento, a Nations League tem proporcionado partidas memoráveis, envolvendo grandes seleções e estrelas do futebol europeu, contribuindo também como critério classificatório para torneios importantes, como o Campeonato Europeu de Futebol.

Formato da UEFA Nations League

A competição é estruturada em quatro divisões principais: Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. As seleções disputam vagas em fases finais ou enfrentam riscos de rebaixamento e chances de promoção. A Liga A reúne as principais potências europeias, que competem diretamente pelo título em uma fase final disputada entre as quatro melhores equipes classificadas em seus grupos.

Campeões da UEFA Nations League

Confira a seguir os vencedores de cada edição disputada até agora:

2018–19 – Portugal

A primeira edição foi conquistada por Portugal, que venceu a Holanda por 1 a 0, com gol decisivo de Gonçalo Guedes, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Cristiano Ronaldo, grande astro da seleção portuguesa, foi fundamental para levar seu país ao primeiro título da história do torneio.

Semifinalistas: Inglaterra e Suíça

2020–21: França campeã

A segunda edição foi conquistada pela França, que venceu a Espanha na decisão por 2 a 1, com gols de Karim Benzema e Kylian Mbappé. O torneio foi disputado na Itália e consagrou uma geração francesa repleta de talentos, fortalecendo ainda mais o status do futebol francês no cenário europeu.

Semifinalistas: Itália e Bélgica

2022–23: Espanha conquista o título nos Países Baixos

Na terceira edição, disputada na Holanda, a Espanha venceu a Croácia na final, por 2 a 1, conquistando seu primeiro título da UEFA Nations League. O triunfo espanhol veio em um momento crucial, renovando a confiança e o prestígio de uma seleção em reconstrução após uma série de campanhas decepcionantes em torneios anteriores.

Semifinalistas: Itália e Países Baixos

Essas edições da UEFA Nations League têm ajudado a resgatar o interesse e a paixão dos torcedores por jogos internacionais entre seleções. O torneio provou ser um sucesso ao criar confrontos emocionantes e significativos, contribuindo para elevar o nível técnico e competitivo das seleções europeias. Com três campeões diferentes nas primeiras três edições, fica clara a diversidade e a imprevisibilidade, características que garantem o sucesso e o futuro promissor da competição.