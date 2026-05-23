A noite de domingo, 6 de maio de 2018, reservou um daqueles espetáculos que ficam guardados para sempre na memória do torcedor tricolor. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi o palco de uma das exibições coletivas mais impressionantes daquela temporada do futebol nacional. O Lance! relembra Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018.

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O Grêmio de Renato Gaúcho, que vivia o auge de sua maturidade técnica e tática após as conquistas recentes da Copa do Brasil e da Libertadores, recebeu o Santos comandado por Jair Ventura. O confronto, que prometia equilíbrio entre duas forças tradicionais, transformou-se em um verdadeiro monólogo de futebol envolvente, posse de bola agressiva e eficiência nas finalizações. O placar de Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018 não foi apenas um resultado elástico, mas uma aula prática do famoso "estilo Grêmio" de trocar passes em velocidade, comandado pelo brilho individual do capitão Maicon.

A engrenagem de Renato Gaúcho e o início do massacre na Arena

O apito inicial deu largada a uma partida em que o Grêmio buscou impor seu ritmo característico desde os primeiros segundos. Renato Gaúcho escalou sua força máxima, contando com a solidez defensiva da dupla Pedro Geromel e Walter Kannemann, o dinamismo do meio-campo e a velocidade vertical de Everton Cebolinha e Luan. O Santos de Jair Ventura tentava se defender em bloco baixo e apostar na velocidade de jovens talentos como Rodrygo e no faro de gol de Gabigol. No entanto, a estratégia santista ruiu diante da precisão na troca de passes do Tricolor Gaúcho. Aos 31 minutos da etapa inicial, o capitão Maicon inaugurou o marcador após receber assistência de Arthur, chutando com categoria para vencer o goleiro Vanderlei.

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A resposta do Santos veio de forma surpreendente e imediata. Apenas dois minutos depois, aos 33, em uma das poucas bobeadas do sistema defensivo gremista, o meio-campista Jean Mota aproveitou a jogada iniciada por Léo Cittadini para deixar tudo igual na Arena. O empate por 1 a 1 trouxe um breve momento de equilíbrio, mas o Grêmio não se abalou e manteve a cabeça no lugar, girando a bola com paciência e buscando as brechas na zaga formada por David Braz e Lucas Veríssimo. A insistência tricolor foi devidamente recompensada nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, o veterano Léo Moura deu um passe açucarado para Everton Cebolinha colocar o Grêmio novamente em vantagem. O gol antes do intervalo desenhou o cenário do atropelo que estava por vir.

O show de Maicon e a consolidação da goleada tricolor

Se a etapa inicial terminou com o Grêmio em vantagem, o segundo tempo foi um verdadeiro massacre tático. O Tricolor Gaúcho voltou dos vestiários disposto a liquidar a fatura e não dar qualquer margem para uma reação do Peixe. O meio-campo formado por Arthur e Maicon flutuava com uma facilidade impressionante, ditando o ritmo, quebrando as linhas de marcação de Alison e impedindo que o Santos respirasse na partida. Aos 10 minutos da etapa complementar (55' no cronômetro global), Maicon apareceu novamente com destaque para anotar o seu segundo gol na partida e o terceiro do Grêmio, ampliando o placar para 3 a 1 e transformando a Arena em um caldeirão em festa.

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A superioridade técnica do Grêmio era tão evidente que o Santos parecia completamente atordoado em campo. Jair Ventura tentou mexer na estrutura de sua equipe promovendo as entradas de Jonathan Copete, Arthur Gomes e Vitor Bueno, mas as alterações pouco produziram diante de um adversário que jogava por música. Aos 25 minutos do segundo tempo, foi a vez do centroavante André escrever seu nome na goleada. Ele aproveitou uma assistência genial de Luan para estufar as redes e marcar o quarto gol gremista. O placar de Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018 começava a tomar contornos de um vexame histórico para o time da Vila Belmiro, que assistia passivamente ao toque de bola envolvente dos donos da casa.

O gol de Arthur e a apoteose coletiva em Porto Alegre

Para coroar uma noite perfeita de futebol, faltava o gol daquela que era a maior joia do elenco gremista na época. Aos 35 minutos do segundo tempo, o volante Arthur, que vivia seus últimos meses no clube antes de se transferir para o Barcelona, recebeu um passe preciso de Everton Cebolinha e finalizou com maestria para anotar o quinto gol do Grêmio. O 5 a 1 no placar era o reflexo fiel de um time que beirava a perfeição coletiva. Renato Gaúcho aproveitou a vantagem confortável para rodar o elenco, promovendo as entradas do atacante Jael no lugar de André e do lateral Marcelo Oliveira na vaga de Bruno Cortez, poupando seus principais atletas sob os aplausos calorosos das arquibancadas.

O apito final do árbitro foi um alívio para o Santos e o início da celebração para o Grêmio. A atuação de gala foi amplamente elogiada pela imprensa esportiva de todo o país, que apontava o Tricolor Gaúcho como o futebol mais bonito e vistoso do Brasil naquele período. A capacidade de envolver um adversário tradicional como o Santos através da posse de bola agressiva e da intensidade nas transições mostrava que o trabalho de Renato Gaúcho estava em seu nível de maturação mais elevado.

O impacto de Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018 na temporada

O resultado elástico teve consequências imediatas para o futuro das duas equipes na competição nacional. A goleada humilhante aumentou consideravelmente a pressão sobre o trabalho de Jair Ventura no comando do Santos, expondo fragilidades defensivas preocupantes e uma alarmante falta de poder de reação quando o time se via em desvantagem. Para o Grêmio, a vitória serviu para consolidar a equipe na briga direta pelas primeiras posições e enviar um recado claro aos concorrentes de que o clube brigaria por todas as frentes em que estivesse disputando em 2018.

O confronto Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018 permanece na memória afetiva dos torcedores gremistas como uma das maiores exibições coletivas da Arena. O jogo simbolizou perfeitamente uma era de ouro onde o meio-campo djava as cartas e a técnica individual estava totalmente a serviço de um esquema coletivo brilhante. Foi uma noite em que Maicon e Arthur regeram a orquestra tricolor, transformando um clássico do futebol brasileiro em um atropelo inesquecível e poético nas linhas do esporte nacional.

Ficha técnica - Grêmio 5 x 1 Santos no Brasileirão 2018

Data: 06 de Maio de 2018 (Domingo)

06 de Maio de 2018 (Domingo) Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Competição: Campeonato Brasileiro 2018 (4ª Rodada)

Campeonato Brasileiro 2018 (4ª Rodada) Transmissão: SporTV

Gols:

Grêmio: Maicon (31'/1ºT e 10'/2ºT), Everton Cebolinha (47'/1ºT), André (25'/2ºT) e Arthur (30'/2ºT) Santos: Jean Mota (33'/1ºT)

Escalações:

GRÊMIO:

Marcelo Grohe; Léo Moura (Madson), Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez (Marcelo Oliveira); Ramiro, Arthur, Maicon e Luan; André (Jael) e Everton Cebolinha.

Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS:

Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo e Dodô; Alison, Léo Cittadini (Jonathan Copete) e Jean Mota; Rodrygo (Vitor Bueno), Gabigol (Arthur Gomes) e Eduardo Sasha.

Técnico: Jair Ventura.