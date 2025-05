MVPs da Superliga Feminina de Vôlei; relembre todas

Ícones do vôlei, como Fernanda Venturini e Fofão, são vencedoras do MVP.

A Superliga Feminina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95 pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do calendário do voleibol feminino nacional. Desde sua criação, o torneio revelou grandes talentos e consagrou estrelas, que marcaram época não apenas nos clubes, mas também na Seleção Brasileira. O Lance! te lembra de todas as MVPs da Superliga Feminina de Vôlei.

Dentro da Superliga, uma das premiações de maior prestígio é a de MVP (Most Valuable Player – Jogadora Mais Valiosa). A jogadora eleita MVP é aquela que se destacou de forma excepcional ao longo da temporada, seja por seus números, regularidade, liderança em quadra ou capacidade de decidir partidas importantes. Trata-se de um reconhecimento não apenas da excelência técnica, mas também da importância tática e mental que cada atleta entrega ao seu time.

Ícones do vôlei brasileiro, como Fernanda Venturini, Fofão, Sheilla, Macris e Kisy, estão entre as vencedoras da premiação, que ajuda a contar a história de quase três décadas de brilho nas quadras nacionais. Cada nome premiado representa uma era, uma característica de jogo e uma contribuição valiosa para a história do esporte.

Confira abaixo a lista completa das MVPs da Superliga Feminina de Vôlei, desde os primeiros registros até a temporada 2023/24:

MVPs da Superliga Feminina de Vôlei

Superliga 1976 – Não houve atleta premiada 1978 – Não houve atleta premiada 1980 – Não houve atleta premiada 1981 – Heloísa Roese (Brasil) Superliga 1982 a 1984 – Não houve atleta premiada 1985 – Ivonete das Neves (Brasil) 1986 a 1992 – Não houve atleta premiada 1993–94 – Edna Veiga (Brasil) Superliga 1994–95 – Fernanda Venturini (Brasil) 1995–96 – Fernanda Venturini (Brasil) 1996–97 – Fernanda Venturini (Brasil) 1997–98 – Fernanda Venturini (Brasil) 1998–99 – Virna Dias (Brasil) 1999–00 – Fernanda Venturini (Brasil) Superliga 2000–01 – Virna Dias (Brasil) 2001–02 – Hélia Souza “Fofão” (Brasil) 2002–03 – Ana Beatriz Chagas (Brasil) 2003–04 – Fernanda Venturini (Brasil) 2004–05 a 2008–09 – Não houve atleta premiada 2009–10 – Jaqueline Carvalho (Brasil) Superliga 2010–11 – Sheilla Castro (Brasil) 2011–12 – Fabíola Souza (Brasil) 2012–13 – Hélia Souza “Fofão” (Brasil) 2013–14 – Hélia Souza “Fofão” (Brasil) 2014–15 – Hélia Souza “Fofão” (Brasil) 2015–16 – Natália Pereira (Brasil) 2016–17 – Cláudia Bueno (Brasil) 2017–18 – Tandara Caixeta (Brasil) 2018–19 – Macris Carneiro (Brasil) 2019–20 – Temporada interrompida devido à pandemia de COVID-19 Superliga 2020–21 – Thaísa Menezes (Brasil) 2021–22 – Macris Carneiro (Brasil) 2022–23 – Kisy Nascimento (Brasil) 2023–24 – Kisy Nascimento (Brasil)

Destaques históricos

Entre as maiores vencedoras da história do prêmio de MVP da Superliga Feminina de Vôlei, o nome de Fernanda Venturini aparece com destaque. A levantadora conquistou a honraria em cinco edições (1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1999/00), sendo considerada uma das melhores da posição em todos os tempos. Sua liderança e visão de jogo marcaram uma geração.

Outra jogadora lendária que se destacou foi Fofão, também levantadora, que venceu o prêmio por quatro vezes. Ela brilhou em momentos diferentes da carreira, incluindo as temporadas 2001/02, 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Seu estilo técnico e carismático conquistou torcedores e colegas de equipe.

Virna, Macris, Sheilla, Jaqueline, Natália, Tandara e Thaísa também foram reconhecidas como MVPs, reforçando o alto nível técnico da liga. Mais recentemente, Kisy Nascimento conquistou o prêmio em duas edições consecutivas (2022/23 e 2023/24), consolidando-se como um dos novos nomes de destaque no voleibol brasileiro.