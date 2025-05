Finais da Superliga Feminina de Vôlei; relembre todas

O torneio se consolidou como o mais prestigiado do calendário do voleibol nacional.

A Superliga Feminina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95 pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do calendário do voleibol nacional. Desde então, a competição se transformou em um espetáculo de alto nível técnico, revelando ídolos, movimentando torcidas e elevando o esporte brasileiro a patamares internacionais.​ O Lance! lista todas as finais da Superliga Feminina de Vôlei.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com jogos transmitidos em rede nacional e arenas cada vez mais modernas, a Superliga se tornou um símbolo de excelência organizacional e esportiva. Seu formato mescla fase classificatória em pontos corridos com mata-mata nas quartas de final, semifinais e final. Ao longo de quase três décadas, diversos clubes marcaram época, conquistando títulos e protagonizando finais históricas.​

Abaixo, apresentamos o histórico completo das finais da Superliga Feminina de Vôlei, destacando os campeões e vice-campeões de cada temporada:​

continua após a publicidade

Todas as finais da Superliga Feminina de Vôlei