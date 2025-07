Internacional x Vasco: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Confrontos: 62 jogos - 29 vitórias do Inter, 22 do Vasco e 11 empates.

O duelo entre Internacional e Vasco reúne dois clubes históricos do futebol brasileiro, com títulos expressivos, torcidas apaixonadas e participações regulares na elite nacional. Apesar de não protagonizarem uma rivalidade direta, o confronto entre gaúchos e cariocas carrega tradição, equilíbrio em determinadas fases e capítulos marcantes ao longo do Campeonato Brasileiro. O Lance! apresenta as estatísticas de Internacional x Vasco pelo Brasileirão.

Com estilos distintos e histórias próprias, Internacional e Vasco já se enfrentaram em momentos decisivos e em contextos bem diferentes, seja na briga por títulos, por vaga em competições continentais ou até mesmo na luta contra o rebaixamento. O retrospecto favorece o Colorado, especialmente nos jogos disputados em Porto Alegre, mas o Cruzmaltino também acumula vitórias importantes, sobretudo quando atua como mandante.

O mando de campo tem papel relevante neste confronto. O Internacional costuma se impor diante da torcida no Beira-Rio, enquanto o Vasco tem leve vantagem em partidas realizadas no Rio de Janeiro. Mesmo com essas nuances, o histórico entre os clubes é recheado de equilíbrio no número de gols e de duelos que exigiram o máximo das duas equipes.

A seguir, confira todos os detalhes do retrospecto entre Internacional e Vasco no Brasileirão: número de vitórias, empates, desempenho como mandante e visitante, estatísticas de gols, invencibilidade e séries negativas.

Histórico de confrontos entre Internacional x Vasco

Internacional x Vasco se enfrentaram 62 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 29 vitórias do Colorado, 22 do Cruzmaltino e 11 empates. Os gaúchos venceram 47% dos confrontos, enquanto os cariocas triunfaram em 35% das vezes. Os empates representam 18% dos resultados.

O Internacional marcou 93 gols no confronto, média de 1,5 gol por jogo, enquanto o Vasco balançou as redes 85 vezes, com média de 1,37. Essa diferença reforça a leve superioridade do clube gaúcho nos duelos diretos, tanto em aproveitamento quanto em produção ofensiva.

Jogando em Porto Alegre, o Inter mostra um domínio mais evidente: são 16 vitórias em 26 partidas, com 62% de aproveitamento como mandante. Já o Vasco, em casa, venceu 15 dos 36 jogos, com 42% de vitórias, contra 36% do Internacional em território carioca.

Desempenho do Internacional no confronto

O Internacional tem vantagem no histórico geral com 29 vitórias e apenas 22 derrotas em 62 confrontos com o Vasco. Em seus domínios, o Colorado venceu 16 de 26 jogos, perdeu apenas 7 e empatou 3, confirmando sua força no Beira-Rio.

A equipe gaúcha marcou gols em 77% dos jogos e sofreu em 76%, mostrando que os confrontos costumam ser ofensivos e com participação ativa das duas equipes no placar. A maior sequência invicta do Inter contra o Vasco foi de 5 partidas, além de uma série de 4 vitórias consecutivas como melhor sequência positiva. A maior sequência negativa foi de 5 jogos sem vencer, e o clube nunca perdeu mais do que 2 vezes consecutivas para o rival carioca.

O desempenho consistente como mandante é um dos principais fatores que colocam o Inter à frente no retrospecto.

Desempenho do Vasco no confronto

O Vasco soma 22 vitórias em 62 confrontos com o Internacional, com aproveitamento de 35%, e é competitivo especialmente quando atua em casa. No Rio de Janeiro, o Cruzmaltino venceu 15 de 36 jogos, empatou 8 e perdeu 13 — o que representa 42% de vitórias como mandante e um equilíbrio interessante com o rival.

O time carioca marcou em 76% dos jogos e sofreu gols em 77%, números que acompanham de perto os dados do Inter. Sua melhor sequência invicta contra o Colorado foi de 5 jogos, com uma série de 2 vitórias consecutivas como recorde positivo. Por outro lado, o Vasco já enfrentou 4 derrotas consecutivas e passou até 5 jogos sem vencer o clube gaúcho.

Apesar da desvantagem no retrospecto geral, o Vasco costuma fazer frente ao Inter, principalmente no Maracanã e em São Januário.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão