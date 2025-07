Localizado na região das Ardenas, na Bélgica, o Circuito de Spa-Francorchamps é um dos templos sagrados da Fórmula 1. Sua combinação de tradição, velocidade, complexidade técnica e clima imprevisível faz dele um dos favoritos entre pilotos e fãs ao redor do mundo. Saiba tudo sobre o Circuito de Spa-Francorchamps.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inaugurado em 1921, Spa já passou por diversas modificações ao longo de mais de um século de existência. De um traçado original com quase 15 km utilizando estradas públicas, o circuito evoluiu para um layout moderno de 7.004 km, ainda preservando sua essência desafiadora.

Entre suas curvas mais emblemáticas estão Eau Rouge e Raidillon, um conjunto que exige precisão extrema e coragem, além do veloz trecho Kemmel Straight e a complicada chicane Bus Stop. Spa também é conhecido por seu clima único, capaz de oferecer sol e chuva em diferentes pontos do traçado ao mesmo tempo.

continua após a publicidade

Neste guia, você confere todos os detalhes sobre o lendário Circuito de Spa-Francorchamps: sua origem, as principais mudanças ao longo das décadas, curiosidades, recordes e a importância no calendário da Fórmula 1.

Onde fica o Circuito de Spa-Francorchamps?

O circuito está situado em Stavelot, na região de Wallonia, sudeste da Bélgica, a cerca de 8 km da cidade de Spa, que dá nome à pista. Encravado nas montanhas das Ardenas, o local combina natureza densa, subidas e descidas acentuadas e uma ambientação única no calendário da F1.

continua após a publicidade

As coordenadas exatas do circuito são 50°26′14″N 5°58′17″E. Ele tem capacidade para aproximadamente 70 mil pessoas e conta com classificação Grau 1 da FIA, o que o torna apto para receber corridas de Fórmula 1 e outras categorias de elite do automobilismo.

A origem e evolução do circuito

O projeto nasceu em 1921 pelas mãos de Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem, utilizando estradas públicas ligando as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Inicialmente, o traçado possuía 14,98 km e era conhecido pela velocidade extrema e ausência de barreiras de proteção.

A primeira corrida foi realizada em 1922, e o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 no local aconteceu em 1925. No entanto, preocupações com a segurança — intensificadas por acidentes fatais nos anos 1960 e 70 — forçaram a F1 a abandonar o circuito em 1971.

O retorno ocorreu apenas em 1983, após a construção de um novo traçado permanente de 6,9 km (hoje 7.004 km), mantendo trechos icônicos como Eau Rouge, Blanchimont e La Source, mas com novas medidas de segurança.

Curvas icônicas e setores lendários

O traçado de Spa é formado por 19 curvas e trechos de alta velocidade com grandes variações de altitude. Os setores mais famosos incluem:

Eau Rouge / Raidillon: sequência de curvas em subida com inclinação superior a 18%, desafiando até os pilotos mais experientes.

sequência de curvas em subida com inclinação superior a 18%, desafiando até os pilotos mais experientes. Kemmel Straight: reta longa após Eau Rouge, onde os carros ultrapassam os 330 km/h.

reta longa após Eau Rouge, onde os carros ultrapassam os 330 km/h. Les Combes: ponto de ultrapassagem ao final da Kemmel, exigindo frenagem precisa.

ponto de ultrapassagem ao final da Kemmel, exigindo frenagem precisa. Pouhon: curva em descida de alta velocidade, uma das mais técnicas do circuito.

curva em descida de alta velocidade, uma das mais técnicas do circuito. Blanchimont: curva de raio longo e altíssima velocidade, com histórico de acidentes.

curva de raio longo e altíssima velocidade, com histórico de acidentes. Bus Stop Chicane: ponto final do circuito, redesenhado várias vezes para melhorar a segurança e o espetáculo.

Spa-Francorchamps e seus perigos históricos

A antiga versão do circuito (até 1978) tinha 14,1 km, com velocidade média de mais de 240 km/h e mínima infraestrutura de segurança. Pilotos corriam entre árvores, postes e casas, com risco extremo em caso de acidentes.

Ao longo da história, o traçado foi palco de inúmeros acidentes fatais. Em 1960, dois pilotos morreram no mesmo fim de semana. Em 1969, os pilotos boicotaram o GP da Bélgica por falta de segurança.

A F1 só retornou ao local em 1983, com o circuito modernizado. Mesmo assim, áreas como Eau Rouge/Raidillon seguem gerando debates sobre segurança, especialmente após os acidentes fatais de Anthoine Hubert (2019) e Dilano van 't Hoff (2023).

Recordes e características técnicas

Extensão atual: 7.004 km Número de curvas: 19 Capacidade: 70.000 pessoas Recorde de volta em corrida: 1:44.701, Sergio Pérez (Red Bull, 2024) Velocidade máxima estimada: +330 km/h Abertura oficial: agosto de 1921 Arquiteto original: Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem

Spa é também famoso por seu microclima: é comum chover em uma parte da pista enquanto outra permanece seca, desafiando pilotos e engenheiros com decisões estratégicas.

Eventos que acontecem no circuito

Além da Fórmula 1, Spa-Francorchamps recebe diversas categorias de renome internacional, como:

24 Horas de Spa

6 Horas de Spa (WEC)

FIA Fórmula 2 e Fórmula 3

FIM Endurance World Championship (motos)

GT World Challenge Europe

European Le Mans Series

Ferrari Challenge Europe

Fun Cup 25 Horas de Spa

O circuito passou por grandes reformas em 2022, com foco em ampliar áreas de escape e permitir corridas de motocicletas com maior segurança.