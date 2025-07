Eduardo completou a goleada com o terceiro gol aos 33 minutos do segundo tempo.

Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Na noite de 11 de maio de 2023, o Botafogo confirmou o excelente início de campanha no Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada por 3 a 0 sobre o Corinthians, no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da competição. O grande nome da partida foi Tiquinho Soares, autor de dois gols, além de uma atuação dominante do time comandado por Luís Castro, que manteve os 100% de aproveitamento no torneio. O Lance! relembra Botafogo 3 x 0 Corinthians no Brasileirão 2023.

Botafogo 3 x 0 Corinthians no Brasileirão 2023

O Corinthians, por sua vez, teve mais uma atuação apática fora de casa, com dificuldades na criação ofensiva, fragilidade defensiva e erros individuais que custaram caro. O time de Vanderlei Luxemburgo chegou a esboçar uma melhora no início do segundo tempo, mas sofreu o segundo gol após pênalti cometido por Cássio e se perdeu completamente no jogo.

Com o resultado, o Botafogo alcançou a liderança isolada da Série A, mantendo uma campanha perfeita nas primeiras cinco rodadas. Já o Corinthians, ainda em fase de reformulação, ficou em posição intermediária na tabela e aumentou a pressão sobre o elenco e o treinador.

Primeiro tempo: Botafogo domina e Tiquinho abre o placar

O confronto começou morno, com ambas as equipes cautelosas e trocando passes sem objetividade. O Corinthians tentou explorar o lado direito com Fagner e Adson, mas esbarrou na boa marcação carioca. Aos 7 minutos, Róger Guedes até cabeceou com perigo após cruzamento de Fagner, mas foi para fora.

Logo aos 11 minutos, no primeiro escanteio da partida, o Botafogo abriu o placar. Após cabeceio de Victor Cuesta no travessão, Tiquinho Soares aproveitou o rebote com o gol vazio e empurrou para as redes, fazendo 1 a 0. O gol incendiou o Nilton Santos e fez o time da casa crescer.

Depois disso, o Botafogo passou a controlar a partida, sem ser pressionado. O Corinthians, com Yuri Alberto isolado e o meio-campo desorganizado, tinha a posse mas não ameaçava o gol de Lucas Perri. Aos 36 minutos, o time paulista enfim finalizou com algum perigo: Yuri chutou fraco de esquerda e facilitou a defesa do goleiro botafoguense.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo ainda criou boas chances com Júnior Santos e Eduardo, em meio a uma zaga corinthiana desorganizada. O Timão desceu para o intervalo sem reação, com uma atuação previsível e burocrática.

Segundo tempo: pênalti de Cássio e goleada botafoguense

Na volta do intervalo, Luxemburgo manteve o time e o Corinthians aparentava mais disposição. Maycon e Matheus Araújo tentavam acelerar o ritmo e Róger Guedes buscava jogadas individuais pelo lado esquerdo. Porém, o Botafogo manteve a compostura e esperou o momento certo para ampliar.

Aos 20 minutos, em contra-ataque após cobrança de falta mal executada por Guedes, Júnior Santos invadiu a área e foi derrubado por Cássio. O árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti sem hesitar. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu firme, deslocando o goleiro e anotando seu segundo gol da noite: 2 a 0.

O Corinthians sentiu o golpe e caiu de rendimento novamente. As substituições promovidas por Luxemburgo, com entradas de Wesley, Giuliano e Bruno Méndez, não surtiram efeito. A equipe seguia improdutiva no ataque e cada vez mais vulnerável atrás.

Aos 33 minutos, o Botafogo decretou a goleada. Em nova jogada de contra-ataque, Tchê Tchê conduziu sem marcação e tocou para Eduardo, que bateu com categoria no canto, sem chances para Cássio: 3 a 0 no Nilton Santos, com festa da torcida alvinegra.

Na reta final, o Corinthians ainda tentou chutar de longe, mas Lucas Perri teve pouco trabalho. O Botafogo administrou com inteligência e esperou o apito final para confirmar mais uma vitória e manter a invencibilidade.

Ficha técnica – Botafogo 3 x 0 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro 2023 – 5ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ

Data: 11/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Público: 22.388 torcedores

Renda: R$ 1.189.130,00

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Gols: Tiquinho Soares (11’ 1ºT e 20’ 2ºT, de pênalti), Eduardo (33’ 2ºT)

Cartões amarelos: Victor Cuesta (BOT); Gil e Fábio Santos (COR)

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Gabriel Pires (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Matías Segovia) e Tiquinho Soares (Janderson).

Técnico: Luís Castro

Corinthians: Cássio; Fagner, Murillo, Gil e Fábio Santos (Bruno Méndez); Roni, Maycon (Chrystian Barletta) e Matheus Araújo (Giuliano); Adson (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo