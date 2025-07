Corinthians venceu o Botafogo por 4 a 2 no Estádio Caio Martins na fase classificatória do Campeonato Brasileiro de 1999.

No dia 21 de agosto de 1999, o Corinthians deu mais um passo decisivo rumo ao bicampeonato brasileiro ao vencer o Botafogo por 4 a 2, no estádio Caio Martins, em Niterói, pela fase classificatória do Campeonato Brasileiro Série A. A partida ficou marcada pelo brilho de Marcelinho Carioca, que marcou dois golaços, e comandou uma atuação imponente da equipe dirigida por Oswaldo de Oliveira fora de casa. O Lance! relembra Botafogo 2 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999.

Botafogo 2 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999

Diante de um público de 3.311 torcedores, o Timão mostrou força ofensiva, criatividade no meio-campo e grande desempenho técnico dos seus principais nomes. Além de Marcelinho, também balançaram as redes Ricardinho e Edílson, outro protagonista do time naquela temporada. Pelo lado do Botafogo, Valdir e Darci marcaram os gols alvinegros, que não foram suficientes para evitar a derrota diante de um adversário mais organizado e letal.

O resultado reafirmou o momento de alta do Corinthians no torneio e consolidou a liderança na tabela. Embalado por uma sequência de boas atuações, o time paulista caminhava firme rumo ao título brasileiro de 1999 — que viria meses depois, em final contra o Atlético-MG.

Primeiro tempo: equilíbrio inicial e golaço de Marcelinho

Apesar da pouca presença de público, o clima no acanhado Caio Martins era de tensão. O Botafogo, pressionado por resultados irregulares, tentava fazer valer o mando de campo. Mas o Corinthians mostrou desde o início maior controle de bola e qualidade nas trocas de passes, com Freddy Rincón, Ricardinho e Vampeta dominando o meio-campo.

O primeiro gol do jogo foi do Corinthians, e saiu dos pés de Ricardinho, que finalizou da entrada da área, sem chances para o goleiro Wilson. Pouco depois, o Botafogo empatou com Valdir, aproveitando rebote na pequena área após cruzamento da direita.

continua após a publicidade

O momento mais marcante da etapa inicial, no entanto, veio com Marcelinho Carioca, que acertou uma cobrança de falta precisa e indefensável, recolocando o Timão em vantagem. Com categoria, o camisa 7 colocou a bola no ângulo e foi celebrar com os companheiros, mostrando por que era o principal nome do time.

Segundo tempo: controle corintiano e mais um golaço

Na segunda etapa, o Corinthians manteve o ritmo e voltou a balançar a rede logo no início. O atacante Edílson, em jogada individual, escapou da marcação e tocou com categoria para fazer o terceiro gol da equipe paulista. O Botafogo, então comandado por Carlos Alberto Torres, tentava reagir com alterações, como a entrada de Darci, que descontaria mais tarde, mas era pouco efetivo no setor ofensivo.

O quarto gol foi novamente de Marcelinho, que recebeu na entrada da área, limpou o marcador e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro. Um golaço que sacramentou a atuação de gala do “Pé de Anjo” naquela tarde. O meia saiu ovacionado pelos torcedores corintianos presentes nas arquibancadas e por adversários que reconheceram sua superioridade em campo.

No fim, o Botafogo ainda diminuiu com Darci, mas a vitória por 4 a 2 estava consolidada. Um resultado justo e incontestável, que confirmou a ótima fase do Timão e a fragilidade do time carioca na competição daquele ano.

Ficha técnica - Botafogo 2 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999

Escalações

Botafogo: Wilson (Paulo Sérgio); Russo, Jorge Luís, Bandoch, Clóvis (Darci); Reidner, Marcelinho Paulista, Sérgio Manoel, Rodrigo (Leandro); Zé Carlos e Valdir.

Técnico: Carlos Alberto Torres

Corinthians: Dida; César Prates (Índio), João Carlos, Nenê, Augusto; Freddy Rincón, Vampeta (Marcos Senna), Ricardinho, Marcelinho Carioca; Edílson e Luizão (Fernando Baiano).

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Gols:

Ricardinho, Marcelinho Carioca (2x) e Edílson (Corinthians)

Valdir e Darci (Botafogo)

Público: 3.311 torcedores

Renda: R$ 33.110,00

Data: 21 de agosto de 1999 (sábado)

Local: Estádio Caio Martins, Niterói-RJ

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

O Timão em 1999: rumo ao bicampeonato

A vitória sobre o Botafogo marcou um dos pontos altos da campanha campeã do Corinthians em 1999. Comandado por Oswaldo de Oliveira, o time combinava força física, intensidade e talento individual, e contava com uma espinha dorsal de alto nível formada por Dida, Rincón, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edílson e Luizão.

O clube paulista terminaria aquela edição do Brasileirão como campeão, vencendo o Atlético-MG na final, com grandes atuações justamente dos nomes que brilharam em Niterói. Já o Botafogo terminaria o campeonato em meio à instabilidade, sem chances de título nem vaga na Libertadores, iniciando uma fase difícil nos anos seguintes.