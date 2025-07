No domingo, 24 de novembro de 2019, o Grêmio venceu o Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo, e protagonizou um desfecho simbólico para o Campeonato Brasileiro daquele ano. O triunfo tricolor não só garantiu matematicamente o time gaúcho na próxima edição da Copa Libertadores, como também confirmou o título antecipado do Flamengo, que no dia anterior havia conquistado também a final da Libertadores diante do River Plate. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 2 Grêmio no Brasileirão 2019.

Palmeiras 1 x 2 Grêmio no Brasileirão 2019

A partida, válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2019, foi disputada em um clima de pressão para o lado palmeirense, que ainda alimentava esperanças de brigar pelo título. No entanto, mesmo com o apoio de mais de 22 mil torcedores, o time comandado por Mano Menezes não conseguiu se impor e sofreu um duro golpe com o gol de Pepê aos 49 minutos do segundo tempo.

O Grêmio abriu o placar com Everton Cebolinha, de pênalti, e o Palmeiras empatou também em penalidade convertida por Bruno Henrique. Nos acréscimos, quando tudo indicava um empate, surgiu o oportunismo de Pepê, que garantiu a virada tricolor e encerrou de vez qualquer chance do Verdão alcançar o Flamengo.

Primeiro tempo: equilíbrio e poucas chances claras

O Palmeiras começou o jogo pressionando e criou uma boa chance logo aos três minutos, quando Dudu cruzou para Borja, que desperdiçou. Apesar da iniciativa, o time alviverde não conseguiu manter o ritmo e viu o Grêmio crescer com o passar do tempo.

O primeiro tempo, no entanto, foi de pouca inspiração ofensiva de ambos os lados. O Grêmio, que precisava do resultado para garantir sua vaga direta na Libertadores, teve dificuldade para construir jogadas, embora Everton tenha assustado com chute bloqueado pela zaga. Do lado palmeirense, Thiago Santos e Vitor Hugo também tiveram oportunidades, mas sem conseguir abrir o placar.

A torcida demonstrava impaciência, e os técnicos Mano Menezes e Renato Gaúcho passaram a buscar alternativas para mudar o panorama do jogo.

Segundo tempo: Everton abre, Bruno empata, Pepê decide para o Grêmio

As modificações promovidas por Renato surtiram mais efeito que as do lado palmeirense. O Grêmio voltou mais agressivo na etapa final, principalmente com Maicon e Everton Cebolinha, que passaram a incomodar a defesa do Verdão com mais frequência. Aos 24 minutos, após jogada rápida pela direita, Everton sofreu pênalti e ele mesmo cobrou com categoria, deslocando Weverton para abrir o placar.

O Palmeiras reagiu rapidamente. Aos 37 minutos, após jogada trabalhada, o árbitro marcou pênalti a favor do time da casa. Bruno Henrique assumiu a responsabilidade e deixou tudo igual: 1 a 1 no Allianz Parque.

O empate parecia satisfazer as duas equipes, mas o Grêmio seguiu mais organizado e determinado a buscar a vitória. Nos acréscimos, após boa trama ofensiva e confusão na grande área, a bola sobrou para Pepê, que finalizou com precisão e decretou a virada: 2 a 1 para os visitantes.

Efeito colateral: título do Flamengo e fim de invencibilidade

A derrota foi simbólica para o Palmeiras. Com o resultado, o time perdeu a chance matemática de alcançar o Flamengo na tabela e viu o rubro-negro ser campeão nacional com quatro rodadas de antecedência. Para piorar, o revés em casa encerrou uma invencibilidade de 32 jogos do Verdão como mandante no Brasileirão, que vinha desde maio de 2018.

A torcida protestou com gritos de “Vergonha! Time sem vergonha!” e muitas críticas à comissão técnica e aos jogadores. O time paulista caiu para o terceiro lugar na classificação, atrás do Santos, que o ultrapassou pelo número de vitórias.

Para o Grêmio, a vitória representou mais do que três pontos. Com 59 conquistados, o time se manteve firme no G-4 e carimbou seu passaporte para a Libertadores de 2020, reforçando a excelente reta final de campeonato comandada por Renato Gaúcho.

Ficha técnica – Palmeiras 1 x 2 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Data: 24/11/2019 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo-SP

Horário: 16h00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Público: 22.767 pagantes

Renda: R$ 1.292.109,15

Gols:

Everton (Grêmio) – 24’ 2ºT (pênalti)

Bruno Henrique (Palmeiras) – 37’ 2ºT (pênalti)

Pepê (Grêmio) – 49’ 2ºT

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Ramires), Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael (Willian); Dudu (Carlos Eduardo) e Borja (Luiz Adriano)

Técnico: Mano Menezes

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique (Michel), Maicon (Rômulo), Alisson, Diego Tardelli (Felipe Vizeu), Everton e Luciano (Pepê)

Técnico: Renato Gaúcho