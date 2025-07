Palmeiras x Grêmio: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O Verdão tem um desempenho ofensivo superior, marcando 90 gols em comparação com 57 do Grêmio.

O confronto entre Palmeiras e Grêmio é um clássico nacional entre duas das camisas mais tradicionais e vitoriosas do futebol brasileiro. Ambos os clubes são campeões continentais e multicampeões nacionais, com torcidas apaixonadas e histórias recheadas de momentos inesquecíveis. Quando se enfrentam, o que está em campo vai além dos três pontos: trata-se de um duelo entre projetos esportivos de peso, escolas de futebol distintas e personagens históricos do cenário nacional. O Lance! apresenta as estatísticas de Palmeiras x Grêmio pelo Brasileirão.

Ao longo das décadas, Palmeiras e Grêmio construíram uma rivalidade pontuada por confrontos equilibrados, mas que no contexto do Campeonato Brasileiro apresenta uma clara vantagem para o clube paulista. O Verdão não só venceu mais, como também demonstrou superioridade nos números ofensivos e defensivos, além de dominar amplamente os jogos em casa.

O Grêmio, por sua vez, teve participações expressivas no duelo, sobretudo em partidas realizadas em Porto Alegre, onde equilibrou o número de vitórias e empates diante do rival. Ainda assim, o retrospecto revela dificuldades do Tricolor Gaúcho em superar o Palmeiras, especialmente quando joga fora de seus domínios.

A seguir, você confere o retrospecto completo de Palmeiras x Grêmio no Brasileirão: número de jogos, vitórias, empates, desempenho como mandante e visitante, além de estatísticas detalhadas de gols e séries históricas de invencibilidade e jejum.

Histórico de confrontos entre Palmeiras x Grêmio pelo Brasileirão

Palmeiras x Grêmio se enfrentaram 65 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 29 vitórias do Verdão, 23 empates e apenas 13 triunfos do Tricolor Gaúcho. O desempenho do clube paulista representa 45% de vitórias, contra 20% do Grêmio e 35% de empates, número que chama atenção pelo alto índice de igualdade no placar.

continua após a publicidade

No total, o Palmeiras marcou 90 gols nesses confrontos, com média de 1,38 por jogo, enquanto o Grêmio balançou as redes 57 vezes, com média de 0,88. A diferença ofensiva traduz a superioridade palmeirense no duelo, tanto em volume quanto em efetividade.

Apesar do equilíbrio em Porto Alegre, o domínio do Palmeiras como mandante é avassalador. Em 29 jogos disputados em casa, o clube paulista venceu 20, empatou 6 e perdeu apenas 3, alcançando 69% de vitórias no Allianz Parque, no Palestra Itália e em outras casas. Já o Grêmio, em seus domínios, venceu 10 de 36 jogos, com 47% de empates e um aproveitamento mais modesto.

Desempenho do Grêmio no confronto

O Grêmio soma 13 vitórias em 65 confrontos contra o Palmeiras no Brasileirão, o que representa apenas 20% de aproveitamento. Jogando como mandante, o Tricolor Gaúcho venceu 10 dos 36 jogos disputados, empatou 17 e perdeu 9 — ou seja, quase metade dos jogos em Porto Alegre terminaram empatados.

A equipe gremista marcou gols em 63% dos confrontos e sofreu em 72%, o que evidencia uma fragilidade defensiva diante do adversário paulista. Sua maior sequência positiva no confronto foi de 2 vitórias consecutivas, enquanto sua melhor invencibilidade atingiu 5 jogos. Em contrapartida, já ficou 8 partidas seguidas sem vencer e sofreu até 4 derrotas consecutivas.

Mesmo com o peso da camisa e elencos competitivos ao longo da história, o Grêmio encontrou dificuldades para se impor contra o Palmeiras em duelos nacionais, especialmente nas últimas décadas.

Desempenho do Palmeiras no confronto

O Palmeiras domina o retrospecto contra o Grêmio com 29 vitórias em 65 partidas, sendo o clube com mais triunfos no duelo. O Verdão marcou gols em 72% dos jogos e sofreu em 63%, mostrando superioridade tanto no ataque quanto na defesa.

Em casa, o domínio é claro: em 29 jogos, o Palmeiras venceu 20, perdeu apenas 3 e empatou 6. O aproveitamento como mandante é de quase 70% em vitórias, com apenas 10% de derrotas, números que refletem a solidez da equipe quando atua diante da torcida.

A maior série invicta do Verdão no confronto é de 8 partidas, com direito a 4 vitórias consecutivas em sua melhor sequência. Em contrapartida, a maior série sem vencer foi de 5 jogos e o clube nunca perdeu mais do que 2 partidas seguidas para o rival gaúcho.

O desempenho positivo reforça a força do Palmeiras nos confrontos diretos, e consolida o clube como um dos adversários mais indigestos para o Grêmio na história do Campeonato Brasileiro.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão