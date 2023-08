Entre esses 9, o Vasco é o clube com mais títulos, são 4 no total. O último deles foi em 2000, 3 anos antes da mudança para o formato vigente. Logo abaixo vem o Internacional, com 3 títulos; Botafogo, Grêmio e Bahia com 2; e Guarani, Athletico, Coritiba e Sport com 1 título cada.