Todos os campeões do Masters de Toronto; veja os recordistas

Um dos torneios mais tradicionais do tênis mundial o Masters 1000 de Toronto, oficialmente chamado de National Bank Open, é um dos eventos mais antigos do tênis profissional, com origens que remontam a 1881. Realizado anualmente no Canadá, alterna sua sede entre as cidades de Toronto e Montreal, com a chave masculina acontecendo em Toronto nos anos ímpares e a feminina nos anos pares. Conheça todos os campeões do Masters de Toronto.

Com categorias ATP Masters 1000 e WTA 1000, o torneio já passou por diversos nomes e patrocinadores ao longo dos anos, como Rothmans Canadian Open, du Maurier Open e Rogers Cup. Além disso, ele faz parte da preparação dos tenistas para o US Open, o último Grand Slam da temporada.

Desde sua criação, o torneio presenciou lendas do esporte erguerem o troféu em suas quadras duras. Atletas como Ivan Lendl, Rafael Nadal, Martina Navratilova e Serena Williams marcaram época com conquistas em solo canadense.

Em 2024, os campeões foram Alexei Popyrin (masculino) e Jessica Pegula (feminino), dando continuidade à tradição de grandes nomes vencedores no evento.

Quem são os recordistas do Masters de Toronto?

Na chave masculina, o grande recordista é Ivan Lendl. O tcheco naturalizado americano venceu seis vezes (1980, 1981, 1983, 1987, 1988 e 1989) e disputou nove finais ao todo. Ele também detém o recorde de mais partidas disputadas (66), vitórias (57) e mais edições consecutivas vencidas na Era Aberta (3). O domínio de Lendl no torneio é absoluto.

Rafael Nadal aparece logo atrás, com cinco títulos (2005, 2008, 2013, 2018 e 2019), consolidando sua força também nas quadras rápidas do Canadá. Entre os nomes recentes, Novak Djokovic venceu quatro vezes (2007, 2011, 2012 e 2016), e Andy Murray faturou o troféu em três oportunidades (2009, 2010 e 2015).

Entre as mulheres, Lois Moyes Bickle é a maior campeã da história do torneio com 10 títulos, todos conquistados entre 1906 e 1924, quando o circuito ainda era amador. Já na Era Aberta, destaque para Chris Evert e Martina Navratilova, ambas com quatro conquistas. A romena Simona Halep, por sua vez, soma três títulos recentes (2016, 2018 e 2022).

O último título canadense entre os homens foi conquistado por Robert Bédard, em 1958. Já entre as mulheres, a jovem Bianca Andreescu emocionou o público local ao vencer Serena Williams em 2019, tornando-se a primeira campeã da casa desde 1969.

Maiores campeões da história do Masters de Toronto

Maiores campeões masculinos (títulos em simples):

🏆 Ivan Lendl – 6 títulos (1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989)

🏆 Rafael Nadal – 5 títulos (2005, 2008, 2013, 2018, 2019)

🏆 Novak Djokovic – 4 títulos (2007, 2011, 2012, 2016)

🏆 Andy Murray – 3 títulos (2009, 2010, 2015)

🏆 Roger Federer – 2 títulos (2004, 2006)

Maiores campeãs femininas (títulos em simples):

👑 Lois Moyes Bickle – 10 títulos (entre 1906 e 1924)

👑 Chris Evert – 4 títulos (1974, 1980, 1984, 1985)

👑 Martina Navratilova – 3 títulos (1982, 1983, 1989)

👑 Monica Seles – 4 títulos (1995, 1996, 1997, 1998)

👑 Simona Halep – 3 títulos (2016, 2018, 2022)

👑 Jessica Pegula – 2 títulos (2023, 2024)

Lista de campeões recentes

Nos últimos anos, o Masters de Toronto revelou novos nomes e confirmou estrelas do circuito. Confira os vencedores mais recentes:

Campeões masculinos do Masters de Toronto (últimos anos):

2024 – Alexei Popyrin

2023 – Jannik Sinner

2022 – Pablo Carreño Busta

2021 – Daniil Medvedev

2019 – Rafael Nadal

Campeãs femininas do Masters de Toronto (últimos anos):

2024 – Jessica Pegula

2023 – Jessica Pegula

2022 – Simona Halep

2021 – Camila Giorgi

2019 – Bianca Andreescu

A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia da COVID-19.

Todos os campeões do Masters de Toronto

Desde o primeiro campeão, Isidore Hellmuth, em 1881, até os nomes consagrados da atualidade, o Masters de Toronto teve uma longa lista de vencedores históricos. Entre os campeões masculinos mais marcantes da era moderna estão Roger Federer, Andre Agassi, Pete Sampras, Andy Roddick e o brasileiro Gustavo Kuerten, que foi vice-campeão em 1997.

Na chave feminina, nomes como Serena Williams, Steffi Graf, Monica Seles, Justine Henin, Martina Hingis e Maria Sharapova também deixaram sua marca em finais memoráveis.

O futuro do Masters de Toronto

Em 2024, o ATP anunciou que o Masters de Toronto masculino será expandido para 12 dias, com a chave principal aumentando de 56 para 96 jogadores. Essa mudança deve elevar ainda mais o prestígio e o alcance do torneio canadense, consolidando sua posição entre os mais importantes do circuito mundial.