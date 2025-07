Por onde anda Sérgio Baresi, ex-zagueiro do São Paulo?

Sérgio Baresi foi jogador do São Paulo entre 1991 e 1994, com forte liderança e experiência na defesa.

Sérgio Baresi marcou época como um jogador de perfil discreto, mas com forte liderança dentro das quatro linhas. Formado nas categorias de base do São Paulo, clube que defendeu entre 1991 e 1994, ele era daqueles zagueiros firmes, de bom posicionamento, que também exerciam função de volante quando necessário. Mais do que isso, sempre foi identificado como um nome de confiança por onde passou no futebol brasileiro. O Lance! conta por onde anda Sérgio Baresi.

Capitão nas divisões de base do Tricolor, Baresi viveu o início de sua trajetória profissional ao lado de figuras lendárias do clube, como Rogério Ceni, com quem dividiu a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1993. Apesar de não ter tido sequência no time principal, disputou oito partidas com a camisa do São Paulo e acumulou experiência em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube.

Depois de sair do Morumbi, sua carreira teve passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, como União São João, Cruzeiro, Paysandu, Ponte Preta, Ituano e Santo André — clube pelo qual encerraria sua trajetória como jogador em 2003. Além do Brasil, atuou também no exterior, com passagens por Chile, Coreia do Sul e Bélgica. Aposentou-se oficialmente após uma lesão séria que o levou a iniciar uma transição imediata para a função de auxiliar técnico.

Mas foi como treinador e formador de talentos que Sérgio Baresi se encontrou. Com mais de duas décadas de experiência fora das quatro linhas, acumulou passagens por categorias de base, equipes profissionais e comissões técnicas, incluindo uma breve, porém marcante, passagem como técnico interino do São Paulo em 2010. Hoje, seu trabalho continua sendo referência na formação de atletas no cenário paulista.

Por onde anda Sérgio Baresi?

Atualmente, Sérgio Baresi (@sergiobaresioficial) é o coordenador das categorias de base do EC São Bernardo, clube que disputa competições estaduais no futebol paulista e tem investido na estruturação de sua formação de jovens atletas. Com atuação no bastidor e no campo, Baresi lidera a implementação de uma filosofia moderna, focada no desenvolvimento técnico, físico e psicológico dos garotos da base.

Em sua função no EC São Bernardo, ele atua diretamente no planejamento dos treinamentos, acompanha o desempenho das equipes de base e participa da transição dos jovens ao time profissional, algo que sempre defendeu como essencial na trajetória de um atleta. Sua vivência como jogador e treinador é um trunfo valioso para o clube, que vem crescendo silenciosamente no cenário estadual.

Antes disso, Baresi teve longa trajetória como técnico de categorias de base, sendo multicampeão pelo São Paulo Sub-20 e referência nacional após vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010. Com o título, foi alçado interinamente ao comando da equipe principal do Tricolor, substituindo Ricardo Gomes, e comandou o time por 14 jogos. Apesar da experiência curta, abriu portas para outras oportunidades como técnico no Paulista de Jundiaí, Guarani e Audax, além de experiências fora do Brasil — como coordenador técnico da base do Shandong Luneng, da China.

Conhecido pelo perfil educador e detalhista, Sérgio Baresi tem se dedicado à formação de atletas com uma visão mais ampla: além da parte técnica, trabalha valores como disciplina, mentalidade e comportamento fora de campo. No EC São Bernardo, sua missão vai além de vencer campeonatos — envolve também construir uma base sólida para o futuro do clube.

Mesmo fora do grande circuito nacional, Baresi continua ativo no futebol, contribuindo nos bastidores e aplicando o conhecimento acumulado ao longo de mais de 30 anos dedicados ao esporte. Sua trajetória é exemplo de como é possível seguir relevante mesmo longe dos holofotes, deixando legado por onde passa e formando novas gerações.

Clubes em que atuou como jogador: