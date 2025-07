Com a goleada, Palmeiras fortaleceu sua confiança rumo às fases decisivas do campeonato.

Palmeiras venceu o Grêmio por 6 a 0 no Palestra Itália na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1999.

Na noite de 13 de outubro de 1999, o Palmeiras protagonizou uma de suas maiores atuações no Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Grêmio, no Palestra Itália, pela 15ª rodada da primeira fase. Com um time recheado de talentos, o Verdão foi impiedoso e dominou todas as ações da partida. O Lance! relembra Palmeiras 6 x 0 Grêmio no Brasileirão 1999.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras 6 x 0 Grêmio no Brasileirão 1999

O grande destaque do jogo foi Alex, que marcou dois gols, deu passes açucarados e ainda deixou o campo ovacionado. A atuação do camisa 10 eclipsou o jovem Ronaldinho Gaúcho, então com apenas 19 anos e em início de carreira pelo Grêmio, que pouco conseguiu fazer diante da superioridade do time treinado por Luiz Felipe Scolari.

Com gols de Alex (2x), Evair, Júnior, Zé Maria e Edmílson, o Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e selou um dos maiores placares de sua história no Brasileirão. O Grêmio, que vivia fase irregular, teve atuação desastrosa e pouco conseguiu reagir à intensidade imposta pelo rival paulista.

continua após a publicidade

Primeiro tempo: Palmeiras abre vantagem com domínio total

Logo nos primeiros minutos, o Palmeiras mostrou que não estava para brincadeira. Com posse de bola agressiva e triangulações rápidas, o time alviverde envolvia o Grêmio com facilidade. A pressão resultou em gol aos 29 minutos, quando Alex recebeu no meio, driblou o marcador e bateu colocado para abrir o placar.

Pouco depois, aos 44 minutos, Evair ampliou o marcador convertendo pênalti com categoria, deixando o jogo ainda mais tranquilo. E antes do intervalo, Alex voltou a brilhar: recebeu com liberdade e, com muita frieza, marcou o terceiro gol aos 46 minutos, encerrando o primeiro tempo com o Palmeiras vencendo por 3 a 0.

continua após a publicidade

Do outro lado, Ronaldinho tentava alguma jogada individual, mas encontrava forte marcação de Galeano e Agnaldo Liz, além da proteção de Roque Júnior na zaga. O Grêmio finalizou apenas uma vez com perigo, sem assustar Marcos.

Segundo tempo: massacre completo e futebol envolvente

Na segunda etapa, o ritmo não diminuiu. Logo aos 6 minutos (51' no tempo corrido), o lateral Júnior fez boa jogada pela esquerda, tabelou e apareceu na área para marcar o quarto gol com chute cruzado. O Palmeiras mantinha o ímpeto e dava poucos espaços ao Grêmio, que mal passava do meio-campo.

Aos 26 minutos, foi a vez de Zé Maria aparecer na área e marcar o quinto gol, aproveitando sobra dentro da pequena área após bola levantada por Zinho. O lateral ainda seria substituído pouco depois, mas deixou o gramado sob aplausos.

O massacre foi finalizado aos 44 minutos, quando Edmílson, que havia entrado no lugar de Evair, marcou o sexto gol, completando mais uma jogada de infiltração rápida do meio-campo palmeirense. Foi o golpe final em um Grêmio completamente atordoado, que terminava o jogo sem reação.

Verdão com atuação coletiva perfeita

Além do brilho individual de Alex, a vitória foi construída com forte atuação coletiva. Zinho deu ritmo no meio-campo, Rogério fez ótima transição entre defesa e ataque, e os laterais apoiaram com constância. A defesa, comandada por Roque Júnior, neutralizou Ronaldinho e Magrão com autoridade.

Com essa vitória, o Palmeiras embalou no campeonato e fortaleceu a confiança rumo às fases decisivas. Já o Grêmio, que havia perdido para o Coritiba por 4 a 0 na rodada anterior, sofria mais uma goleada acachapante e afundava na crise técnica naquele Brasileirão.

Ficha técnica – Palmeiras 6 x 0 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro 1999 – 1ª fase, 15ª rodada

Data: 13/10/1999 (quarta-feira)

Local: Estádio Palestra Itália, São Paulo-SP

Horário: 20h30

Público: 8.973 pagantes

Renda: R$ 97.315,00

Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (PE)

Auxiliares: Cid Bezerra Cavalcante e José Pedro Wanderley da Silva

Gols: Alex (29’ e 46’ 1ºT), Evair (44’ 1ºT, pênalti), Júnior (6’ 2ºT), Zé Maria (26’ 2ºT), Edmílson (44’ 2ºT)

Cartões amarelos: Djair, Scheidt, Edmílson, Jackson

Palmeiras: Marcos; Zé Maria (Jackson, 74’), Roque Júnior, Agnaldo Liz e Júnior (Tiago Silva, 70’); Galeano, Rogério, Alex e Zinho; Paulo Nunes e Evair (Edmílson, 66’)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Grêmio: Danrlei; Zé Carlos (Macedo, 66’), Ronaldo Alves, Scheidt e Roger; Fabinho, Goiano (Capitão, 66’), Djair e Itaqui; Magrão (Agnaldo, 57’) e Ronaldinho

Técnico: Cláudio Duarte