A partida registrou a pior derrota do Santos na era dos pontos corridos.

Internacional venceu o Santos por 7 a 1 no Beira-Rio em 22 de outubro de 2023.

O dia 22 de outubro de 2023 marcou um dos capítulos mais marcantes — e dolorosos — da história recente do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Internacional massacrou o Santos por 7 a 1 em atuação de enorme intensidade, precisão e domínio absoluto. O placar, além de simbolizar uma das maiores goleadas do torneio, registrou a pior derrota santista na era dos pontos corridos e uma das maiores já sofridas pelo clube em competições nacionais. O Lance! relembra Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Inter entrou em campo pressionado após sequência irregular, mas encontrou no Santos um adversário fragilizado, desorganizado e emocionalmente abalado pela luta contra o rebaixamento. O time de Eduardo Coudet aproveitou cada brecha defensiva e construiu vantagem de 4 a 0 ainda no primeiro tempo, jogando com velocidade, agressividade e grande participação de seus principais nomes.

A atuação de Enner Valencia foi determinante, assim como o protagonismo de Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Bustos. O Santos, por sua vez, viveu um pesadelo desde o primeiro minuto: Kevyson marcou contra logo aos 60 segundos, e o time nunca mais encontrou qualquer estabilidade ou competitividade na partida.

continua após a publicidade

O segundo tempo manteve o ritmo colorado, com mais três gols e ampla superioridade em todos os setores do campo. O Santos chegou ao gol de honra com Silvera, já nos minutos finais, mas sem alterar o caráter histórico do placar.

Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023

Inter abre 4 a 0 em 39 minutos e desmonta o Santos

A partida começou com um golpe fulminante. Logo aos 1 minuto, Kevyson desviou contra a própria meta ao tentar cortar cruzamento, abrindo o placar para o Inter. O gol simbolizava a fragilidade defensiva santista — e o que viria a seguir.

continua após a publicidade

O Inter cresceu rapidamente após o primeiro gol. Aos 14 minutos, Alan Patrick recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar. O Santos tentava reagir com Lucas Lima e Marcos Leonardo, mas oferecia muitos espaços e marcava de maneira desajustada.

Aos 27 minutos, Enner Valencia aproveitou vacilo defensivo, arrancou em velocidade e tocou na saída de Vladimir para fazer 3 a 0. O Beira-Rio explodia, e o Santos parecia completamente entregue.

Aos 39 minutos, Wanderson recebeu de Maurício, invadiu a área e marcou o quarto gol. A vantagem de 4 a 0 antes do intervalo mostrou a intensidade e a fome de um Inter que jogava com confiança absoluta, transformando o primeiro tempo em um atropelo.

Segundo tempo segue a mesma lógica: domínio e mais gols colorados

Mesmo com larga vantagem, o Inter não diminuiu o ritmo. O Santos voltou ainda mais desorganizado, e o time gaúcho aproveitou para controlar a posse e acelerar sempre que encontrava corredor.

Aos 54 minutos, Bustos apareceu como elemento surpresa pela direita, finalizando forte para fazer o quinto gol. A jogada representou bem a proposta de Coudet: laterais participando ativamente do ataque, meio-campo agressivo e mobilidade constante.

O Santos tentava respirar, mas sofria com erros individuais e falta de compactação. O Inter, paciente e intenso, encontrou mais dois golpes com seu jogador mais decisivo.

Enner Valencia brilha de novo e Luiz Adriano fecha o massacre

Aos 61 minutos, Enner Valencia marcou novamente em jogada pela esquerda, colocando 6 a 0 no placar e viveu uma de suas maiores atuações com a camisa colorada. A defesa santista, completamente exposta, já não conseguia reagir diante da intensidade do adversário.

Aos 75 minutos, Luiz Adriano — vindo do banco — aproveitou cruzamento e fez o sétimo, completando a goleada histórica. O Beira-Rio era festa, enquanto o Santos tentava apenas evitar um desastre ainda maior.

Silvera marcou aos 80 minutos após falha defensiva do Inter, mas o gol não alterou a narrativa: o Santos sofreu uma das maiores derrotas de sua história, enquanto o Inter viveu uma tarde de absoluta superioridade técnica e física.

Uma das maiores goleadas da história do Brasileirão

O 7 a 1 do Inter sobre o Santos entrou imediatamente para os registros do Campeonato Brasileiro, não apenas pelo placar, mas pela forma como foi construído. O Inter jogou com intensidade, agressividade e excelência técnica, explorando cada fragilidade de um Santos que viveu seu pior momento dos últimos anos.

A goleada também reforçou a fase instável santista, que culminaria com forte risco de rebaixamento. Foi uma noite de afirmação para o Inter — e de preocupação máxima para o Santos.

Ficha técnica - Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023

Internacional 7 x 1 Santos

Competição: Campeonato Brasileiro 2023 – 28ª rodada

Data: Domingo, 22 de outubro de 2023

Horário: 16h00

Local: Estádio Beira-Rio (José Pinheiro Borda), Porto Alegre (RS)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Gols

Internacional:

Kevyson (contra), 1’

Alan Patrick, 14’

Enner Valencia, 27’ e 61’

Wanderson, 39’

Bustos, 54’

Luiz Adriano, 75’

Santos:

Maximiliano Silvera, 80’

Internacional

Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Aránguiz, Johnny, Maurício; Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Santos

Vladimir; João Basso, Joaquim, Dodô e Kevyson; Dodi, Tomás Rincón, Lucas Lima; Julio Furch, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.