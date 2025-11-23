Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023; atropelo do Colorado no Beira-Rio
Em 2023, Inter aplica a pior derrota santista na história dos pontos corridos.
O dia 22 de outubro de 2023 marcou um dos capítulos mais marcantes — e dolorosos — da história recente do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Internacional massacrou o Santos por 7 a 1 em atuação de enorme intensidade, precisão e domínio absoluto. O placar, além de simbolizar uma das maiores goleadas do torneio, registrou a pior derrota santista na era dos pontos corridos e uma das maiores já sofridas pelo clube em competições nacionais. O Lance! relembra Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023.
O Inter entrou em campo pressionado após sequência irregular, mas encontrou no Santos um adversário fragilizado, desorganizado e emocionalmente abalado pela luta contra o rebaixamento. O time de Eduardo Coudet aproveitou cada brecha defensiva e construiu vantagem de 4 a 0 ainda no primeiro tempo, jogando com velocidade, agressividade e grande participação de seus principais nomes.
A atuação de Enner Valencia foi determinante, assim como o protagonismo de Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Bustos. O Santos, por sua vez, viveu um pesadelo desde o primeiro minuto: Kevyson marcou contra logo aos 60 segundos, e o time nunca mais encontrou qualquer estabilidade ou competitividade na partida.
O segundo tempo manteve o ritmo colorado, com mais três gols e ampla superioridade em todos os setores do campo. O Santos chegou ao gol de honra com Silvera, já nos minutos finais, mas sem alterar o caráter histórico do placar.
Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023
Inter abre 4 a 0 em 39 minutos e desmonta o Santos
A partida começou com um golpe fulminante. Logo aos 1 minuto, Kevyson desviou contra a própria meta ao tentar cortar cruzamento, abrindo o placar para o Inter. O gol simbolizava a fragilidade defensiva santista — e o que viria a seguir.
O Inter cresceu rapidamente após o primeiro gol. Aos 14 minutos, Alan Patrick recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar. O Santos tentava reagir com Lucas Lima e Marcos Leonardo, mas oferecia muitos espaços e marcava de maneira desajustada.
Aos 27 minutos, Enner Valencia aproveitou vacilo defensivo, arrancou em velocidade e tocou na saída de Vladimir para fazer 3 a 0. O Beira-Rio explodia, e o Santos parecia completamente entregue.
Aos 39 minutos, Wanderson recebeu de Maurício, invadiu a área e marcou o quarto gol. A vantagem de 4 a 0 antes do intervalo mostrou a intensidade e a fome de um Inter que jogava com confiança absoluta, transformando o primeiro tempo em um atropelo.
Segundo tempo segue a mesma lógica: domínio e mais gols colorados
Mesmo com larga vantagem, o Inter não diminuiu o ritmo. O Santos voltou ainda mais desorganizado, e o time gaúcho aproveitou para controlar a posse e acelerar sempre que encontrava corredor.
Aos 54 minutos, Bustos apareceu como elemento surpresa pela direita, finalizando forte para fazer o quinto gol. A jogada representou bem a proposta de Coudet: laterais participando ativamente do ataque, meio-campo agressivo e mobilidade constante.
O Santos tentava respirar, mas sofria com erros individuais e falta de compactação. O Inter, paciente e intenso, encontrou mais dois golpes com seu jogador mais decisivo.
Enner Valencia brilha de novo e Luiz Adriano fecha o massacre
Aos 61 minutos, Enner Valencia marcou novamente em jogada pela esquerda, colocando 6 a 0 no placar e viveu uma de suas maiores atuações com a camisa colorada. A defesa santista, completamente exposta, já não conseguia reagir diante da intensidade do adversário.
Aos 75 minutos, Luiz Adriano — vindo do banco — aproveitou cruzamento e fez o sétimo, completando a goleada histórica. O Beira-Rio era festa, enquanto o Santos tentava apenas evitar um desastre ainda maior.
Silvera marcou aos 80 minutos após falha defensiva do Inter, mas o gol não alterou a narrativa: o Santos sofreu uma das maiores derrotas de sua história, enquanto o Inter viveu uma tarde de absoluta superioridade técnica e física.
Uma das maiores goleadas da história do Brasileirão
O 7 a 1 do Inter sobre o Santos entrou imediatamente para os registros do Campeonato Brasileiro, não apenas pelo placar, mas pela forma como foi construído. O Inter jogou com intensidade, agressividade e excelência técnica, explorando cada fragilidade de um Santos que viveu seu pior momento dos últimos anos.
A goleada também reforçou a fase instável santista, que culminaria com forte risco de rebaixamento. Foi uma noite de afirmação para o Inter — e de preocupação máxima para o Santos.
Ficha técnica - Internacional 7 x 1 Santos no Brasileirão 2023
Internacional 7 x 1 Santos
Competição: Campeonato Brasileiro 2023 – 28ª rodada
Data: Domingo, 22 de outubro de 2023
Horário: 16h00
Local: Estádio Beira-Rio (José Pinheiro Borda), Porto Alegre (RS)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Gols
Internacional:
- Kevyson (contra), 1’
- Alan Patrick, 14’
- Enner Valencia, 27’ e 61’
- Wanderson, 39’
- Bustos, 54’
- Luiz Adriano, 75’
Santos:
- Maximiliano Silvera, 80’
Internacional
Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Aránguiz, Johnny, Maurício; Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.
Santos
Vladimir; João Basso, Joaquim, Dodô e Kevyson; Dodi, Tomás Rincón, Lucas Lima; Julio Furch, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.
