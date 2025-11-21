Por onde anda Sandro, ex-volante de Internacional e Tottenham?

Sua carreira inclui grandes momentos, como a conquista da Libertadores pelo Inter e destaque na Premier League, mas foi marcada por lesões que afetaram seu desempenho.

Sandro Raniere foi um dos volantes brasileiros mais intensos e respeitados da década de 2010. Forte fisicamente, competitivo e com leitura tática acima da média, ele saiu do Internacional campeão da Libertadores direto para o Tottenham, onde rapidamente virou ídolo da torcida e ganhou o apelido de "Beast". Na seleção brasileira, viveu bons momentos entre 2009 e 2012, chegando a disputar Eliminatórias, amistosos e torneios oficiais. O Lance! te conta por onde anda Sandro.

Após rodar por clubes da Inglaterra, Turquia, Itália e Brasil, Sandro anunciou sua aposentadoria em setembro de 2023. Porém, em uma reviravolta inesperada, voltou aos gramados em 2024 para defender o modesto Harborough Town, time da oitava divisão inglesa, atuando sem receber salário — uma escolha pessoal motivada pelo amor ao futebol e por uma situação curiosa envolvendo um encontro com o técnico do clube.

A seguir, veja por onde anda Sandro hoje e relembre toda sua trajetória.

Início no Internacional: formação, títulos e projeção nacional

Formado no Internacional, Sandro subiu aos profissionais em 2007 e rapidamente chamou atenção pela presença física e maturidade. Foi no Colorado que viveu sua primeira grande fase da carreira. Em 2010, tornou-se um dos pilares do time campeão da Copa Libertadores, mesmo já negociado com o Tottenham durante o torneio.

Mesmo sabendo que deixaria o clube após o campeonato continental, Sandro manteve desempenho de alto nível, liderando o meio-campo defensivamente e contribuindo para a campanha que levou o Inter ao topo da América. Poucos dias após a conquista, embarcou rumo à Inglaterra para iniciar sua trajetória no futebol europeu.

Tottenham: auge na Europa e idolatria dos torcedores

No Tottenham, Sandro atingiu sua melhor fase em clubes. Entre 2010 e 2014, foi peça-chave no meio-campo e se destacou pela força, pela marcação agressiva e pela imposição física que impressionou até mesmo estrelas da Premier League.

Seu desempenho na Champions League de 2010–11 chamou muita atenção, especialmente nas partidas contra o Milan, quando foi eleito melhor em campo e recebeu elogios públicos de Harry Redknapp. Nos Spurs, marcou gols marcantes, incluindo um chute de longa distância contra o Chelsea e outro contra o Manchester United que arrancou elogios de Wayne Rooney.

A torcida o apelidou de "Beast", simbolizando sua intensidade. Sandro parecia destinado a uma trajetória ainda maior, mas uma grave lesão no joelho, em 2013, interrompeu seu melhor momento. Apesar de retornar, nunca mais recuperou completamente a mesma explosão física que o tornou dominante na Premier League.

QPR, empréstimos e a fase europeia final de Sandro

Após deixar o Tottenham em 2014, Sandro assinou com o Queens Park Rangers, onde teve momentos de destaque, mas também sofreu com lesões. Em seguida, foi emprestado ao West Bromwich Albion, buscando mais minutos em campo.

Em 2017, deixou a Inglaterra para jogar no Antalyaspor, na Turquia, onde teve boa sequência, o que chamou a atenção do Benevento, da Itália. O volante ainda passou por Genoa e Udinese, em período marcado por rendimentos irregulares e falta de continuidade.

A forte concorrência europeia, o desgaste físico e as constantes mudanças de clube acabaram marcando essa fase final no continente.

Retorno ao Brasil e despedida do profissional: Goiás e aposentadoria

Em 2020, Sandro retornou ao Brasil para defender o Goiás, participando do Campeonato Brasileiro e tentando reencontrar ritmo. Depois, jogou pelo B-SAD, de Portugal, antes de decidir encerrar a carreira em 2023.

A aposentadoria, porém, durou pouco mais de um ano — até o convite informal do Harborough Town reacender seu desejo de jogar.

Seleção Brasileira: liderança, intensidade e boas apresentações

Sandro teve papel relevante na Seleção entre 2009 e 2012.

Foi capitão da equipe sub-20 no Sul-Americano de 2009 e estreou pela Seleção principal no mesmo ano. Disputou amistosos, eliminatórias e vários jogos sob comando de Mano Menezes, sendo um dos volantes favoritos do treinador.

Participou também da equipe olímpica em 2012 e chegou a ser listado entre os suplentes da Copa de 2010. Sua passagem, apesar de curta, foi marcada por boas atuações e por um perfil de liderança que o acompanhou por toda a carreira.

Por onde anda Sandro?

Aposentado oficialmente desde setembro de 2023, Sandro (@sandroraniere) surpreendeu o público ao anunciar um retorno ao futebol em novembro de 2024. O ex-volante assinou com o Harborough Town, da Southern League Premier Division Central, uma das divisões semiprofissionais da Inglaterra.

Segundo o próprio clube, Sandro aceitou jogar de graça, após uma conversa informal com o técnico Mitch Austin durante uma visita ao estádio do Tottenham. O treinador brincou que o queria no elenco — e Sandro levou a proposta a sério.

Ele estreou logo na FA Cup, entrando em campo por 46 minutos em um jogo eletrizante contra o Reading, decidido apenas na prorrogação. O retorno viralizou nas redes e mostrou um lado leve e apaixonado do jogador, que deixou claro que a nova fase tem muito mais relação com prazer pessoal do que com ambições competitivas.

Fora de campo, Sandro vive uma rotina tranquila na Inglaterra, envolvido em projetos pessoais, treinos e aparições ocasionais em eventos do Tottenham, onde é sempre bem recebido.

