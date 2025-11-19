O encontro entre Grêmio e Vasco no dia 6 de dezembro de 2020, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou uma das atuações mais fortes do time comandado por Renato Gaúcho naquela reta de campeonato. Com controle absoluto das ações, o Tricolor venceu por 4 a 0 na Arena, com dois gols de Diego Souza, um de César Pinares e outro de Lucas Silva, de pênalti, nos acréscimos. O Lance! relembra Grêmio 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2020.

A partida expôs com clareza o contraste entre as campanhas das duas equipes. O Grêmio vinha em crescimento, consolidando uma sequência invicta e mostrando futebol mais leve, rápido e eficiente. Já o Vasco, comandado então por Ricardo Sá Pinto, tentava fugir da zona de rebaixamento, mas encontrava enorme dificuldade para reagir aos adversários mais organizados.

O domínio gremista se fez sentir desde os primeiros minutos. Com posse de bola superior, movimentação intensa e grande atuação de seu setor ofensivo, o Tricolor criou diversas chances até abrir o placar ainda no primeiro tempo. Diego Souza, experiente e decisivo, liderou a equipe com presença diária e inteligência em todos os movimentos.

No segundo tempo, o Grêmio transformou superioridade em goleada, abrindo espaço, encontrando brechas na defesa vascaína e aproveitando completamente as fragilidades do adversário. Foram três gols em menos de 15 minutos, definindo um dos jogos mais marcantes da equipe na edição de 2020.

Primeiro tempo de amplo controle gremista

O Grêmio começou o jogo controlando a posse e ocupando o campo ofensivo. Matheus Henrique ditava o ritmo no meio, enquanto Pinares, Pepê e Ferreira davam amplitude e criatividade ao setor ofensivo. A movimentação rápida confundia a defesa vascaína, que sofria principalmente com infiltrações pelos lados.

Apesar de criar boas chances, o Tricolor demorou até os 41 minutos para abrir o placar. E foi Diego Souza quem resolveu. Após jogada construída pelo meio, o atacante aproveitou cruzamento e completou para o fundo da rede, colocando justiça no placar. O gol encerrou um período de forte pressão gremista e desmontou o plano defensivo do Vasco.

A equipe cruz-maltina, limitada ofensivamente, tentava construir com Martín Benítez e Talles Magno, mas parava na marcação alta gremista. Leandro Castán e Marcelo Alves eram constantemente forçados a rifar a bola, impedindo qualquer sequência de jogo.

Goleada construída em ritmo acelerado

Se o primeiro tempo foi de domínio, o segundo foi de atropelo. Logo aos 53 minutos, Diego Souza ampliou — novamente mostrando faro de gol, antecipando a defesa e completando cruzamento preciso para fazer 2 a 0. A partir daí, o Grêmio passou a jogar com enorme confiança.

Dois minutos depois, aos 55, César Pinares acertou belo chute de fora da área para marcar o terceiro. O Vasco, atordoado, já não conseguia acompanhar a velocidade do adversário. Ricardo Sá Pinto fez mudanças, mas a equipe continuava espaçada e sem capacidade de recuperação.

A avalanche gremista refletia o momento da equipe na competição: intensidade, qualidade técnica e uma estrutura tática consolidada. Pinares fazia uma de suas melhores partidas com a camisa tricolor, enquanto Pepê e Ferreira eram constantemente perigosos pelos lados.

Lucas Silva fecha o placar nos acréscimos

Depois de construir o 3 a 0 rapidamente, o Grêmio diminuiu o ritmo, mas manteve o controle total do jogo. Paulo Victor praticamente não foi exigido, e Geromel liderou a defesa com segurança. Renato aproveitou para fazer alterações, rodando o elenco e mantendo a intensidade ofensiva.

Nos acréscimos, aos 90+3 minutos, Lucas Silva converteu pênalti e fechou o placar em 4 a 0. O gol coroou uma exibição coletiva muito sólida, que consolidou o Grêmio na parte de cima da tabela e reforçou o excelente momento da equipe na competição.

Vasco perde força e se aproxima do Z-4

O Vasco, por outro lado, viveu uma tarde de enorme dificuldade. Com problemas na saída de bola, baixa consistência defensiva e pouca criatividade no ataque, a equipe cruz-maltina pouco ameaçou e saiu da Arena ainda mais pressionada na luta contra o rebaixamento.

O resultado fez parte de uma sequência negativa que seria determinante para o destino vascaíno naquele Brasileirão. A diferença entre as propostas de trabalho ficou evidente: enquanto o Grêmio jogava com estrutura e confiança, o Vasco sofria para manter competitividade.

Ficha técnica - Grêmio 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2020

Grêmio 4 x 0 Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro 2020 – 24ª rodada

Data: Domingo, 6 de dezembro de 2020

Horário: 16h00

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS), Brasil

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Gols

Grêmio:

Diego Souza, 41’ e 53’

César Pinares, 55’

Lucas Silva, 90+3’ (pênalti)

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Pedro Geromel e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon; César Pinares, Pepê, Ferreira; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Matheus Miranda e Leandro Castán; Neto Borges; Marcos Júnior, Leonardo Gil, Martín Benítez; Gustavo Torres e Talles Magno. Técnico: Ricardo Sá Pinto.