O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense nasceu como sinônimo de organização e pioneirismo no futebol do Rio Grande do Sul. Fundado em 1903, o clube foi um dos responsáveis por difundir o esporte na região Sul e rapidamente se destacou por sua estrutura e disciplina. Menos de uma década depois de sua fundação, o Tricolor já protagonizava um feito que se tornaria lendário: a maior goleada da história do clube e uma das mais expressivas do futebol brasileiro. O Lance! relembra a maior goleada da história do Grêmio.

Maior goleada da história do Grêmio

Em 25 de agosto de 1912, pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre, o Grêmio enfrentou o Nacional-POA e venceu por um impressionante 23 a 0. A partida foi disputada no campo da Baixada, o primeiro estádio gremista, e marcou um capítulo que simboliza o domínio absoluto do clube nos primórdios do futebol gaúcho.

O resultado extrapolou o simples placar. Em um tempo em que as regras ainda se consolidavam e o futebol era essencialmente amador, o Grêmio mostrava uma organização e um preparo físico que o diferenciavam de qualquer outro adversário local. O 23 a 0 representou a supremacia técnica, a garra e o espírito competitivo que se tornariam a marca do clube ao longo do século XX.

Mais de 110 anos depois, o placar segue como a maior vitória oficial da história gremista, um símbolo de força e pioneirismo. É o retrato de um clube que, desde o início, aprendeu a transformar disciplina e ambição em vitórias inesquecíveis.

O futebol gaúcho no início do século XX e o domínio gremista

O futebol chegava ao Rio Grande do Sul no início do século XX como um esporte novo, trazido por imigrantes europeus e comerciantes ingleses. Poucos clubes possuíam estrutura para praticá-lo regularmente, e o Grêmio foi o grande protagonista desse processo. Já em 1903, o clube organizava partidas e introduzia regras oficiais, tornando-se referência para a cidade de Porto Alegre.

O Campeonato Citadino, disputado entre as principais equipes da capital gaúcha, era o torneio mais importante do Estado naquele período. Em 1912, o Grêmio já colecionava vitórias expressivas, mas o duelo contra o Nacional-POA se tornaria histórico. A superioridade tricolor ficou evidente desde o apito inicial. O time impôs um ritmo intenso, com domínio absoluto do meio-campo e uma avalanche de gols que impressionou a crônica esportiva local.

A goleada por 23 a 0 consolidou o Grêmio como o maior clube do Rio Grande do Sul já na primeira década de existência do futebol estadual. O placar jamais foi superado por nenhuma equipe gaúcha em competições oficiais.

Os protagonistas do 23 a 0 e o futebol ofensivo da época

O elenco gremista que protagonizou o feito de 1912 era composto por atletas amadores, mas com notável preparo e entrosamento. Entre os destaques estavam Carlos Luiz Bohrer, E. Petersen, Eduardo Schroeder e Leopoldo, nomes que entrariam para a história do clube como os primeiros grandes jogadores do futebol gaúcho.

Os relatos dos jornais da época, como o Correio do Povo e o Jornal do Comércio, destacam que o Grêmio jogou de maneira ofensiva e disciplinada, trocando passes rápidos e mantendo a posse de bola durante toda a partida — algo incomum em um período em que o futebol ainda era marcado por jogadas individuais e pouca tática coletiva.

Cada ataque gremista parecia resultar em gol. O Nacional, sem condições físicas e técnicas de acompanhar o ritmo, praticamente não ofereceu resistência. Ao final do jogo, o público presente na Baixada aplaudiu de pé uma das exibições mais impressionantes que o futebol porto-alegrense já viu.

A Baixada: o berço das primeiras glórias do Grêmio

A goleada sobre o Nacional-POA ocorreu na Baixada, primeiro estádio do Grêmio, localizado no bairro Moinhos de Vento. O campo, inaugurado em 1904, foi um símbolo do crescimento do futebol no Rio Grande do Sul e o local onde o Tricolor iniciou sua tradição vencedora.

A estrutura era simples, mas eficiente, e representava a força de uma comunidade esportiva que construía o futuro do futebol local. Foi na Baixada que o Grêmio conquistou seus primeiros títulos e formou as bases que mais tarde seriam transferidas para o Estádio Olímpico, inaugurado em 1954. A goleada de 23 a 0, portanto, é mais do que um recorde — é parte do nascimento de uma identidade vitoriosa e de um estádio que se tornaria o símbolo de um clube apaixonado.

O impacto do 23 a 0 e a consolidação do Grêmio como potência

O 23 a 0 sobre o Nacional ultrapassou o âmbito esportivo e consolidou a imagem do Grêmio como o time mais forte e bem estruturado do Estado. Durante os anos seguintes, o Tricolor seguiria dominando o cenário gaúcho, conquistando o Campeonato Citadino e, posteriormente, os primeiros títulos estaduais.

O feito também ajudou a difundir o futebol na região Sul. Muitos clubes se inspiraram na organização e no modelo de gestão do Grêmio, que já naquela época valorizava a preparação física e o treinamento regular dos atletas. A goleada de 1912 virou referência e inspiração para uma geração de esportistas gaúchos.