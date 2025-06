Gramado sintético do Palmeiras: desde quando o Verdão usa

Mudança foi motivada por questões logísticas e manutenção do gramado natural.

O Allianz Parque, casa da Sociedade Esportiva Palmeiras, adotou oficialmente o gramado sintético em fevereiro de 2020 e criou uma discussão no futebol nacional. A estreia do novo piso ocorreu no dia 16 de fevereiro, em partida válida pelo Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 1. O Lance! explica tudo sobre o gramado sintético do Palmeiras.

A mudança do gramado natural para o artificial foi motivada principalmente por questões logísticas e estruturais. Como o Allianz Parque é uma arena multiuso e recebe inúmeros eventos ao longo do ano — incluindo shows internacionais, feiras e eventos corporativos —, o gramado natural era constantemente danificado, prejudicando o desempenho esportivo do time e exigindo manutenção intensiva.

Por que o Palmeiras escolheu o sintético?

A adoção do gramado sintético foi uma decisão estratégica da diretoria do Palmeiras, em parceria com a empresa WTorre/Real Arenas, responsável pela gestão da arena. A escolha teve como principais objetivos:

Garantir maior durabilidade do campo em meio à intensa agenda de eventos;

Reduzir custos com manutenção constante do gramado natural;

Oferecer condições uniformes de jogo em todas as partidas, independente do clima;

Aumentar o padrão de qualidade do estádio, alinhando-se a arenas internacionais.

Qual tecnologia foi usada no Allianz Parque?

O novo campo foi instalado com a tecnologia "Soccer Grass Stadium System", produzida pela empresa Soccer Grass, com grama sintética de alta performance importada da Holanda. O sistema é composto por um mix de fibras sintéticas e camadas de amortecimento que simulam a resposta da grama natural.

O gramado do Allianz Parque possui certificação da FIFA, que reconhece a qualidade e a segurança da superfície para a prática profissional de futebol.

Desde sua instalação, o gramado do estádio se tornou uma referência nacional, sendo elogiado por jogadores, técnicos e especialistas, e inclusive inspirando outros clubes a adotarem soluções similares, como Athletico-PR, Botafogo-SP e o próprio Red Bull Bragantino em suas categorias de base.

O que mudou com a adoção do sintético do Palmeiras?

Desde a mudança, o Palmeiras passou a ter uma vantagem competitiva como mandante, por estar mais adaptado às características da nova superfície. O time desenvolveu um estilo de jogo mais dinâmico, com maior velocidade na troca de passes e melhor aproveitamento do fator casa.

Além disso, o estádio passou a ter menos restrições para receber eventos, o que gerou novas fontes de receita para o clube e para a administradora da arena, sem comprometer o desempenho do time nos jogos seguintes.

Apesar de algumas críticas iniciais sobre o impacto do sintético nas articulações dos atletas, diversos estudos apontam que a diferença é mínima quando o campo é bem instalado e corretamente mantido — o que é o caso do Allianz Parque.