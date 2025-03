George Russell na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

George Russell é um dos principais nomes da nova geração da Fórmula 1. Piloto da equipe Mercedes desde 2022, ele se destacou por sua habilidade em classificação, consistência em corrida e por ter desafiado o heptacampeão Lewis Hamilton como seu companheiro de equipe. Russell possui três vitórias na F1, cinco pole positions e 15 pódios, consolidando-se como uma das grandes promessas do automobilismo mundial. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de George Russel na Fórmula 1.

Biografia de George Russell

George William Russell nasceu em 15 de fevereiro de 1998, em King’s Lynn, Norfolk, na Inglaterra. Desde pequeno, mostrou talento para o automobilismo, inspirando-se no irmão mais velho, Benjy, que competia no kart. Começou sua carreira nas pistas aos sete anos e rapidamente subiu pelas categorias de base, tornando-se campeão europeu de kart nas classes KF3 em 2011 e 2012.

Em 2014, estreou nos monopostos e venceu o campeonato da BRDC Formula 4, garantindo reconhecimento no mundo do automobilismo. Seguiu sua ascensão vencendo o GP3 Series em 2017 e a Fórmula 2 em 2018, ambos em sua temporada de estreia, feito alcançado por poucos pilotos. Esse desempenho o levou à Fórmula 1.

Carreira na Fórmula 1

Williams (2019-2021)

George Russell estreou na F1 pela equipe Williams em 2019, após assinar um contrato de três anos com o time de Grove. Apesar de o carro ser um dos menos competitivos do grid, ele demonstrou grande habilidade em classificações, superando consistentemente seus companheiros de equipe. Sua primeira grande oportunidade surgiu no GP de Sakhir de 2020, quando substituiu Lewis Hamilton na Mercedes devido a um diagnóstico de COVID-19 do heptacampeão. Russell liderou grande parte da corrida, mas um erro da equipe nos boxes e um pneu furado o impediram de conquistar a vitória. Mesmo assim, sua atuação foi amplamente elogiada.

Em 2021, alcançou seu primeiro pódio no GP da Bélgica, terminando em segundo lugar após uma classificação excepcional em pista molhada. Seus resultados ajudaram a Williams a conquistar sua melhor posição no campeonato de construtores desde 2017.

Russell na Mercedes (2022-presente)

2022: Primeira vitória e pole position

Russell ingressou na Mercedes em 2022 para substituir Valtteri Bottas e se tornou companheiro de equipe de Lewis Hamilton. Em sua primeira temporada pela equipe, conquistou sua primeira pole position na Hungria e sua primeira vitória no GP de São Paulo, onde também venceu a corrida sprint. Terminou o ano em quarto lugar no campeonato, à frente de Hamilton, marcando 275 pontos.

2023: Temporada desafiadora

O ano de 2023 foi difícil para a Mercedes, que teve dificuldades com seu carro. Russell conseguiu um pódio no GP da Espanha e terminou o ano em oitavo no campeonato, acumulando 175 pontos. Apesar das dificuldades, ele seguiu mostrando competitividade e bom desempenho em classificações.

2024: Duas vitórias e pole positions

A temporada de 2024 marcou um retorno às vitórias para Russell. Ele venceu o GP da Áustria e o GP de Las Vegas, além de conquistar pole positions no Canadá, Silverstone e Catar. No GP da Bélgica, chegou a vencer a corrida, mas foi desclassificado por irregularidades técnicas. Terminou o ano em sexto lugar no campeonato, com 245 pontos.

Números de George Russell na Fórmula 1

Vitórias: 3 Pódios: 15 Pole Positions: 5 Voltas Rápidas: 8 Corridas Disputadas: 128 Melhor Colocação no Campeonato: 4º (2022)

Curiosidades de George Russell na Fórmula 1