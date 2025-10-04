Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2011; Daniel Carvalho e André decidem
Em 2011, Galo surpreende no Engenhão e vence com gols de D. Carvalho e André.
O Brasileirão 2011 reservou momentos de surpresa e drama para os grandes clubes. No dia 22 de outubro, em partida válida pela 31ª rodada, o Fluminense recebeu o Atlético-MG no Engenhão. A expectativa era de favoritismo tricolor, embalado pelo bom elenco comandado por Abel Braga, que contava com nomes como Mariano, Rafael Sóbis e Lanzini. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2011.
Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2011
Do outro lado, o Atlético-MG de Cuca chegava pressionado pela luta contra a parte de baixo da tabela. A equipe mineira ainda buscava consistência, mas trazia em campo jovens como Bernard e a experiência de Daniel Carvalho. A missão era árdua: enfrentar um dos clubes mais fortes do campeonato, fora de casa, em um momento decisivo.
O roteiro, porém, contrariou a lógica. Logo aos 10 minutos, Daniel Carvalho abriu o placar em cobrança de pênalti, dando tranquilidade ao Galo. No fim do primeiro tempo, já nos acréscimos, André ampliou em grande estilo, garantindo vantagem de 2 a 0 ainda antes do intervalo. O Fluminense tentou reagir, mas esbarrou na solidez defensiva atleticana e na boa atuação do goleiro Renan Ribeiro.
A vitória mineira surpreendeu e entrou para a lista de jogos marcantes da campanha. Para o Atlético-MG, foi um triunfo fundamental na luta contra o rebaixamento. Para o Flu, um tropeço doloroso na reta final do campeonato, embora o time ainda terminasse a competição em posição de destaque.
A vitória do Galão de 2011
Daniel Carvalho abriu o placar em cobrança de pênalti aos 10 minutos, assumindo a responsabilidade em momento de pressão. Já nos acréscimos da primeira etapa, André aproveitou espaço na defesa tricolor e marcou o segundo. No segundo tempo, o Flu tentou pressionar, mas a defesa atleticana, comandada por Réver e Leonardo Silva, resistiu até o fim.
As escalações
O Fluminense contou com nomes de peso como Mariano, Carlinhos, Lanzini e Rafael Sóbis, mas não conseguiu furar a marcação adversária. O Atlético apostou em jovens como Bernard e André, além da experiência de Daniel Carvalho, que foi o maestro da noite.
Daniel Carvalho, maestro no Engenhão
Responsável por abrir o placar de pênalti, Daniel Carvalho ainda participou ativamente da armação das jogadas, mostrando qualidade técnica que fez diferença.
André garante a vitória
O atacante, cria do Santos e emprestado ao Atlético, foi decisivo ao ampliar ainda no primeiro tempo, liquidando as chances tricolores de reação.
Ficha técnica - Fluminense 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2011
- Brasileirão 2011 – 31ª rodada
- Data: 22 de outubro de 2011
- Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Jean Pierre Lima (RS).
- Público: cerca de 18 mil torcedores.
Fluminense 0 x 2 Atlético-MG
Gols:
- Atlético-MG: Daniel Carvalho (pênalti, 10’), André (45+1’)
FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Mariano, Márcio Rozário, Leandro Euzébio e Carlinhos; Rodrigo Lindoso, Edinho (Souza, 74’) e Fernando Bob; Lanzini, Martinuccio (Ciro, 71’) e Rafael Sóbis. Técnico: Abel Braga.
ATLÉTICO-MG: Renan Ribeiro; Carlos César (Richarlyson, 28’), Leonardo Silva, Réver e Triguinho; Pierre, Daniel Carvalho, Fillipe Soutto (Neto Berola, 67’) e Mancini (Renan Oliveira, 63’); Bernard e André. Técnico: Cuca.
