Primeiro jogo oficial do Atlético-MG; veja adversário, ano e placar

Em 21 de março de 1909, o Galo fez sua estreia contra o Sport Club Foot-Ball.

imagem cameraAtlético-MG entrou campo em sua estreia oficial, contra o Sport Club Foot-Ball, em 1909.
31/08/2025
07:16
O Clube Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, por um grupo de estudantes em Belo Horizonte, no Parque Municipal — uma ação corajosa e visionária que introduziu o futebol entre as iniciativas de jovens da capital recém-inaugurada do estado de Minas Gerais. O Lance conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Atlético Mineiro.

Nos seus primeiros meses, o Atlético Mineiro se dedicou a treinamento interno, realizando apenas confrontos entre seus próprios quadros. Mas, menos de um ano depois, foi convocado o momento de se enfrentar outros clubes e afirmar presença no futebol local.

O primeiro jogo oficial do Atlético Mineiro

A estreia ocorreu em 21 de março de 1909, em um terreno baldio próximo ao atual Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, ao lado da Praça Rio Branco. Na ocasião, o Atlético Mineiro enfrentou o tradicional Sport Club Foot‑Ball, considerado o primeiro time local da cidade. O resultado não poderia ter sido melhor: Atlético‑MG 3 a 0, com gols de Aníbal Machado (“Pingo”), Zeca Alves e Mário Neves — este último filho de Alice Neves.

Escalação histórica e liderança em campo

O time titular que saiu vitorioso naquele domingo histórico foi composto por:

Eurico Catão, Mauro Brochado, Leônidas, Raul Fraccaroli, Mário Toledo, Hugo Fraccaroli, Margival, Mário Neves, Zeca Alves, Aníbal Machado e Benjamin Moss. A equipe era conduzida pelo técnico improvisado Chico Neto.

O significado da estreia para Minas Gerais

O jogo representou mais do que um simples resultado. Foi o primeiro capítulo de uma rica história de conquistas e identidade construída pelo Atlético Mineiro. A vitória estampava o surgimento de um novo símbolo esportivo na capital mineira: o Galo, que viria a se tornar um gigante do futebol brasileiro.

Em relatórios posteriores, a ata da diretoria exaltaria o desempenho do time como demonstração de “firmeza e vontade de vitória”, qualidades que viriam a definir o DNA alvinegro.

Dos primeiros passos ao protagonismo regional

Após o jogo inaugural, o Atlético Mineiro trilhou caminho ascendente. Em 1914 conquistou sua primeira taça, a Taça Bueno Brandão, e logo em 1915 sagrou-se campeão da primeira edição do Campeonato Mineiro, consolidando seu status entre as forças emergentes do futebol local.

Na sequência, com a construção do estádio Antônio Carlos em 1929, inaugurado com amistoso contra o Corinthians, o clube fortaleceu sua infraestrutura e presença no esporte
Um legado do Atlético Mineiro que ecoa até hoje

O triunfo inaugural de 3 a 0 não foi apenas simbólico — marcou o início de uma tradição de sonhos realizados, rivalidades épicas, ídolos eternizados e histórias majestosas. Atlético-MG se tornou uma das potências do futebol nacional, com milhões de torcedores e conquistas que atravessaram gerações.

A estreia de 1909 é lembrada como um momento fundador que trouxe identidade, esperança e a gênese de uma paixão que ainda vibra a cada partida.

