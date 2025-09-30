Telê é conhecido por seu estilo ofensivo, ajudando a projetar o clube nacionalmente.

Ele teve passagens marcantes principalmente nas décadas de 1970 e 1980.

Telê Santana é o técnico com mais jogos na história do Atlético-MG, com 434 partidas.

O Atlético-MG é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de títulos históricos e de uma torcida apaixonada. Ao longo de sua história centenária, o Galo contou com grandes jogadores e também com técnicos que ajudaram a construir sua identidade competitiva e vencedora. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Atlético-MG.

Entre os muitos treinadores que passaram pelo banco de reservas, alguns se destacaram pela conquista de títulos, outros pela forma de jogar e alguns pela longevidade. A regularidade no comando de um clube do tamanho do Atlético é um feito raro, mas que marcou a trajetória de técnicos históricos.

O principal deles foi Telê Santana, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Ele não só dirigiu a Seleção em Copas do Mundo, como também construiu uma longa e marcante relação com o Atlético-MG, tornando-se o treinador com mais partidas na história do clube.

Mas a galeria de técnicos do Galo não se resume a Telê. Outros nomes também escreveram capítulos importantes, reforçando a tradição e a força do clube em diferentes momentos de sua história.

Técnico com mais jogos na história do Atlético-MG

Telê Santana foi o técnico com mais jogos no comando do Atlético-MG, com 434 partidas oficiais. Ele esteve à frente do Galo em diferentes passagens, mas principalmente nas décadas de 1970 e 1980, quando consolidou sua identidade como treinador.

Com estilo ofensivo e ousado, Telê ajudou a formar equipes que marcaram época e projetaram o Atlético-MG nacionalmente. Sua visão de jogo e sua capacidade de trabalhar talentos individuais fizeram do clube um dos mais respeitados do país em seu período.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Telê Santana, o Atlético-MG também contou com treinadores que marcaram época:

Levir Culpi – multicampeão com o Galo, incluindo a Copa do Brasil de 2014 e títulos estaduais. Cuca – responsável por conquistas históricas recentes, como a Copa Libertadores de 2013, a Recopa de 2014 e o Brasileirão de 2021. Procópio Cardoso – técnico marcante nas décadas de 1970 e 1980, parte da construção do DNA competitivo do clube. Émerson Leão – conquistou a Copa Conmebol de 1997, dando ao Atlético-MG mais um título internacional.

O peso da longevidade no Atlético-MG

O recorde de 434 jogos de Telê Santana é um feito impressionante, especialmente em um futebol que costuma trocar técnicos com frequência. Sua permanência mostrou confiança, competência e identidade com o clube.

No Atlético-MG, a continuidade de alguns treinadores foi decisiva para consolidar eras vitoriosas. A história de Telê representa isso melhor do que ninguém, tornando-se parte indissociável da memória do torcedor atleticano.