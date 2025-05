No final do campeonato, Flamengo se tornou campeão brasileiro.

Partida marcou a ascensão do Flamengo e declínio do Palmeiras.

O Campeonato Brasileiro de 2009 teve uma das disputas mais emocionantes da era dos pontos corridos. E um dos jogos-chave daquela campanha histórica do Flamengo aconteceu no dia 18 de outubro, pela 30ª rodada, no Estádio Palestra Itália. O rubro-negro, ainda desacreditado por muitos, enfrentava o Palmeiras, líder da competição e então principal favorito ao título. Naquela tarde de domingo, o time comandado por Andrade deu uma resposta contundente: venceu por 2 a 0, com dois gols do sérvio Dejan Petkovic, e entrou de vez na rota do hexa. O Lance! relembra Palmeiras x Flamengo no Brasileirão 2009.

Palmeiras x Flamengo no Brasileirão 2009: relembre o jogo

O Palmeiras, dirigido por Muricy Ramalho, vinha embalado e jogava em casa diante de mais de 26 mil torcedores. Mas o Flamengo ignorou a pressão e fez um jogo sólido, com forte marcação, posse de bola eficiente e um meio-campo comandado por Maldonado e Petkovic. A estrela do camisa 43 brilhou ainda no primeiro tempo: aos 23 minutos, o sérvio recebeu no meio, avançou com liberdade e chutou rasteiro, no canto de Marcos, abrindo o placar.

O gol silencioso o Palestra Itália e expôs um Palmeiras nervoso. Diego Souza, principal destaque do Verdão na temporada, foi anulado por Willians e Maldonado. Vágner Love pouco apareceu, e o time paulistano terminou a primeira etapa sem conseguir ameaçar a meta defendida por Bruno.

Na segunda etapa, o panorama se repetiu. Com o controle das ações e muito foco tático, o Flamengo soube administrar a vantagem. E foi além. Aos 17 minutos, Petkovic apareceu novamente. Após jogada rápida, recebeu na área e bateu com categoria, ampliando o placar para 2 a 0. O segundo gol praticamente sacramentou a vitória rubro-negra e escancarou a queda de rendimento do líder Palmeiras, que até então parecia intocável na tabela.

Um jogo que mudou o campeonato

A vitória no Palestra foi mais do que três pontos: foi simbólica. Até aquele momento, poucos viam o Flamengo como real candidato ao título. O time estava fora do G-4 e brigava por vaga na Libertadores. Mas o resultado em São Paulo reposicionou o clube na disputa. O time de Andrade ganhou moral, confiança e iniciou uma sequência avassaladora até a última rodada.

O Palmeiras, por outro lado, entrou em declínio. O time perdeu a liderança semanas depois, enfrentou turbulências internas e acabou fora do G-4. O jogo marcou o início da derrocada alviverde e da ascensão definitiva do Flamengo, que contava com um trio de respeito: Adriano, Petkovic e Zé Roberto, apoiados por um meio-campo aguerrido e uma defesa sólida.

No fim daquele campeonato, o Flamengo se sagraria campeão brasileiro pela sexta vez, com uma virada emocionante sobre o Grêmio no Maracanã. Mas para muitos torcedores, foi no Palestra Itália que o sonho começou a virar realidade.

Ficha técnica de Palmeiras x Flamengo no Brasileirão de 2009

PALMEIRAS 0 x 2 FLAMENGO

📅 Data: Domingo, 18 de outubro de 2009

⏰ Horário: 16h00

📍 Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antarctica), São Paulo (SP)

🎫 Público: 26.462 torcedores

⚖️ Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF)

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

⏱️ Intervalo: 0 x 1

Gols:

23’ Petkovic (FLA)

62’ Petkovic (FLA)

Escalações:

Palmeiras:

Marcos; Danilo, Maurício e Pablo Armero; Edmílson (Ortigoza, 89'), Wendel, Souza, Cleiton Xavier, Diego Souza (Jumar, 29'); Vágner Love e Robert (E sacado aos 67’).

Técnico: Muricy Ramalho

Flamengo:

Bruno; Léo Moura, Ronaldo Angelim (Welinton, 86'), Airton, Juan; Willians (Lenon, 53'), Maldonado, Zé Roberto (Fierro, 88'), Petkovic; Toró (Erick Flores, 85') e Adriano.

Técnico: Andrade