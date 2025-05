Por onde anda Willians, ex-volante do Flamengo?

Reconhecido por seu estilo aguerrido, combativo e por liderar estatísticas de desarmes, Willians foi um típico “volante marcador raiz”. Revelado pelo Santo André e destaque no título do Flamengo em 2009, ganhou os apelidos de “Pitbull” e “Bulldog” por sua intensidade em campo. Ele teve ainda passagem pela Udinese, da Itália, e atuou por clubes importantes do Brasil, como Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Após encerrar a carreira em 2021 no futebol brasileiro, afastou-se dos holofotes e passou a investir em sua vida pessoal. O Lance! te conta por onde anda Willians.

Por onde anda Willians?

Desde a aposentadoria, Willians leva uma vida discreta e focada na família. Ele vive em São Paulo, onde mantém negócios fora do futebol. Apesar de não atuar diretamente como comentarista ou treinador, continua acompanhando o esporte e aparece eventualmente em entrevistas ou podcasts esportivos relembrando histórias de sua trajetória como atleta.

Conhecido pelo temperamento firme e pela entrega em campo, Willians hoje adota um estilo de vida mais tranquilo. Sua última aparição profissional foi no Castanhal, clube paraense, em 2021.

Clubes em que Willians atuou:

Santo André

Flamengo

Udinese (Itália)

Internacional

Cruzeiro

Corinthians

Goiás

CRB

São Caetano

Goytacaz

Nova Mutum

Castanhal

Da Série B à elite europeia

Willians surgiu no Santo André e se destacou ao conquistar o vice-campeonato da Série B em 2008. Logo em seguida, foi contratado pelo Flamengo e, em sua primeira temporada, tornou-se titular absoluto e campeão brasileiro em 2009. Foi o jogador com mais desarmes no campeonato, destacando-se pela força na marcação.

Sua performance despertou o interesse da Udinese, da Itália, onde jogou a Liga dos Campeões e recebeu os apelidos de “Pitbull” e “Bulldog” pelos torcedores italianos.

Volta ao Brasil e carreira intensa

De volta ao Brasil em 2013, atuou pelo Internacional e, depois, foi contratado pelo Cruzeiro. No Timão, chegou em 2016 com a missão de substituir o ídolo Ralf, mas teve uma passagem curta. A partir de então, passou por diversos clubes menores até encerrar sua trajetória profissional em 2021.

Perfil de campo

Willians ficou conhecido como um dos jogadores mais intensos do país. Em 2014, foi eleito por seus colegas de profissão, em enquete do UOL, como o jogador “mais violento” do futebol brasileiro — uma marca que refletia sua competitividade extrema, mas também sua entrega inegociável em campo.

Resumo da carreira de Willians: