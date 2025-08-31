Flamengo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004; Dimba comanda a saída da lanterna
Com gols de Whelliton, Dimba e Júnior Baiano, Fla atropela Grêmio, em 2004.
Depois de meses atuando em Volta Redonda, por acordo financeiro com a prefeitura local, o Flamengo voltou ao Maracanã para enfrentar o Grêmio em partida decisiva do Campeonato Brasileiro de 2004. Até então, o desempenho rubro-negro como mandante no Raulino de Oliveira era irregular, com apenas três vitórias em dez jogos. O retorno ao maior estádio do país trouxe esperança de dias melhores em um campeonato marcado pela luta contra o rebaixamento. Relembre Flamengo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004.
Com 23 pontos, o Flamengo ocupava a lanterna, enquanto o Grêmio, também em crise, aparecia logo acima, em 19º lugar com 26 pontos. Era um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento.
Flamengo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004
O Flamengo começou a partida pressionando o Grêmio no campo de ataque. Logo aos três minutos, uma triangulação entre Felipe, Dimba e Zinho terminou em finalização de Zinho para fora. O Grêmio respondeu pouco depois com cruzamento perigoso que só não foi completado por Christian graças ao corte preciso de Júnior Baiano.
Após início movimentado, o jogo perdeu ritmo. A torcida, impaciente, passou a vaiar a equipe, com críticas direcionadas principalmente a Felipe, que vinha sendo questionado. O meia, contudo, usaria o segundo tempo para dar a resposta em campo.
O brilho de Felipe e os gols do Flamengo
Aos quatro minutos da etapa final, Felipe fez lançamento perfeito para Athirson, que cruzou na medida para Whelliton completar quase de calcanhar. Era o gol que abriu o placar e mudou a atmosfera no Maracanã.
Pouco depois, aos 18 minutos, Felipe voltou a aparecer. Depois de boa jogada de Zinho e Athirson, o cruzamento encontrou Dimba, que mergulhou de cabeça para fazer 2 a 0, anotando seu segundo gol em quatro jogos pelo clube.
Aos 26 minutos, novamente em lance iniciado por Felipe, o zagueiro Júnior Baiano avançou pela direita e arriscou um chute forte. A bola surpreendeu o goleiro Márcio e morreu no fundo da rede, decretando 3 a 0.
O Grêmio tenta reagir
O time gaúcho, comandado por José Luiz Plein, até tentou reagir após o terceiro gol, mas esbarrou na sólida atuação da defesa flamenguista. O goleiro Júlio César fez defesas importantes antes de sair contundido, substituído por Diego, que também entrou bem.
Cláudio Pitbull e Christian tiveram chances, mas pararam em boas intervenções e na falta de precisão. Aos 44 minutos, Pitbull ainda tentou em cobrança de falta, mas Diego defendeu firme.
A saída da lanterna e o alívio rubro-negro
A vitória por 3 a 0 foi celebrada como alívio para o Flamengo. Pela primeira vez na competição, o time deixava a última colocação, respirando na luta contra o rebaixamento. O resultado deu moral ao grupo e marcou a reaproximação da equipe com sua torcida no Maracanã.
Para o Grêmio, a derrota foi um duro golpe, deixando o time ainda mais ameaçado na parte de baixo da tabela.
Ficha técnica - Flamengo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004
Flamengo 3 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2004
Data: 14 de agosto de 2004
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (PE/FIFA)
Assistentes: Erick Bandeira e Jossemmar Diniz Moutinho (PE)
Cartões amarelos: Fábio Bilica (Grêmio), Dimba e Júnior Baiano (Flamengo)
Gols: Whelliton (4’/2T), Dimba (18’/2T) e Júnior Baiano (26’/2T)
Flamengo: Júlio César (Diego); Gauchinho, Júnior Baiano, Fabiano Eller e Athirson (Roger); Da Silva, Júnior, Felipe e Zinho; Whelliton e Dimba (Robson).
Técnico: Paulo César Gusmão.
Grêmio: Márcio; Baloy, Michel Bastos (Rico) e Fábio Bilica; Michel, Claudiomiro, Leanderson, Fábio Pinto (Luciano Ratinho) e Cristiano; Cláudio Pitbull e Christian.
Técnico: José Luiz Plein.
