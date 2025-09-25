A noite de 9 de outubro de 1991 ficou marcada como um capítulo especial da trajetória do Flamengo em torneios continentais. O time rubro-negro foi até La Plata, na Argentina, encarar o tradicional Estudiantes pelo jogo de volta da primeira fase da Supercopa Libertadores. A missão era complicada: enfrentar um adversário copeiro em sua casa, diante de uma torcida apaixonada. Mas a equipe brasileira mostrou força e conquistou uma vitória categórica por 2 a 0, com gols de Zinho e Gaúcho, que asseguraram a classificação para a fase seguinte. O Lance! relembra Estudiantes 0 x 2 Flamengo na Supercopa 1991.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Naquela época, a Supercopa reunia apenas clubes campeões da Libertadores, o que conferia à competição um peso especial. O Flamengo, que já havia vencido a Libertadores de 1981, buscava afirmar-se novamente no cenário internacional. O Estudiantes, por sua vez, também ostentava tradição e títulos, o que tornava o confronto ainda mais equilibrado.

O jogo em La Plata começou nervoso, com o time da casa tentando impor intensidade, enquanto o Flamengo administrava a posse de bola e apostava na técnica de seus jogadores. A estratégia deu certo: após 35 minutos, Zinho abriu o placar, silenciando parte da torcida argentina e dando tranquilidade ao Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Na etapa final, foi a vez de Gaúcho deixar sua marca. O atacante aproveitou uma jogada bem trabalhada e fez o segundo, garantindo o triunfo que entrou para a história do clube carioca. A vitória fora de casa não apenas classificou o Flamengo, mas também reforçou sua imagem de equipe copeira e acostumada a superar ambientes hostis no continente.

Estudiantes 0 x 2 Flamengo na Supercopa 1991

O jogo em La Plata

O Estudiantes entrou em campo apostando na pressão inicial, buscando empurrar o Flamengo contra sua defesa. Marcelo Yorno, Trotta e Vilallonga tentavam organizar o time argentino, mas encontraram dificuldades para furar a marcação rubro-negra.

continua após a publicidade

O Flamengo, comandado por Carlinhos, respondeu com calma. Júnior, ídolo e referência técnica, ditava o ritmo no meio-campo, enquanto Zinho e Paulo Nunes ofereciam velocidade pelos lados. Aos 35 minutos, Zinho aproveitou uma jogada pela esquerda e finalizou com precisão para abrir o placar.

No segundo tempo, o Estudiantes aumentou a pressão, mas deixou espaços. Foi então que Gaúcho apareceu: aos 63 minutos, o centroavante recebeu bom passe e concluiu com categoria, marcando o segundo gol. A partir daí, o Flamengo administrou a vantagem, contando também com boas defesas do goleiro Gilmar.

Ficha técnica - Estudiantes 0 x 2 Flamengo na Supercopa 1991

Estudiantes 0 x 2 Flamengo

Data: 09/10/1991

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

Competição: Supercopa Libertadores – 1ª fase, jogo de volta

Gols: Zinho (35’/1ºT), Gaúcho (18’/2ºT)

Estudiantes: Marcelo Yorno; Trotta, Pablo Erbin, Daniel Peinado e Juan Ramírez; Ricardo Iribarren, Jorge Ortega, Rubén Capria e Raúl Aredes; Martín Vilallonga e Sergio Almirón.

Técnico: Miguel Ángel Russo.

Flamengo: Gilmar; Wilson Gottardo, Rogério e Piá Carioca; Júnior, Charles Guerreiro, Zinho, Marquinhos e Zé Ricardo; Paulo Nunes e Gaúcho.

Técnico: Carlinhos.

Um triunfo emblemático

A vitória em La Plata simbolizou o espírito copeiro do Flamengo nos anos 1990. Vencer o Estudiantes em seu estádio, em uma competição que reunia apenas gigantes do continente, não foi apenas um resultado expressivo: foi um marco que reafirmou a grandeza do Rubro-Negro em torneios internacionais.

Com Zinho e Gaúcho decisivos, o Flamengo mostrou que tinha elenco competitivo e força mental para triunfar em jogos de alta pressão. Foi mais um capítulo da longa história rubro-negra em confrontos sul-americanos que seguem sendo lembrados até hoje pelos torcedores.