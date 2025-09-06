Primeiro jogador estrangeiro do Flamengo; veja quem foi e o ano

Pullen também foi o primeiro estrangeiro a jogar pela Seleção Brasileira em 1916

O Clube de Regatas do Flamengo nasceu em 1895 como instituição voltada para o remo, esporte que dominava as águas da Baía de Guanabara. Foi somente em 1911 que o clube passou a ter um departamento de futebol, formado a partir da cisão de jogadores do Fluminense. Nesse início, o Flamengo ainda buscava se afirmar entre os grandes clubes do Rio de Janeiro, que já contava com adversários tradicionais como Botafogo e o próprio Fluminense. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Flamengo.

O futebol no Rio se estruturava de maneira amadora, com disputas acirradas no Campeonato Carioca. Nesse cenário de consolidação, o Flamengo recebeu um jogador que mudaria sua trajetória: o inglês Sidney Pullen, considerado o primeiro estrangeiro a vestir o manto rubro-negro, a partir de 1915.

Quem foi Sidney Pullen; o primeiro jogador estrangeiro do Flamengo

Sidney Pullen nasceu na Inglaterra e chegou ao Brasil acompanhando sua família, que fazia parte da comunidade britânica estabelecida no Rio de Janeiro. Seu pai, Hugh Pullen, foi um dos primeiros nomes a praticar o futebol no país e esteve envolvido na fundação do Paysandu Cricket Club, em 1892.

Antes de jogar pelo Flamengo, Sidney Pullen atuou no próprio Paysandu, mas com a dissolução da equipe em meados da década de 1910, acabou transferindo-se para o clube rubro-negro. Foi no Flamengo que escreveu seu nome na história, defendendo a camisa entre 1915 e 1925 e consolidando-se como o primeiro estrangeiro da história do time.

O impacto de Pullen no Flamengo

Pullen não foi apenas um jogador estrangeiro. Ele representava uma escola de futebol que ainda era referência mundial: a inglesa. Em um momento em que o futebol brasileiro buscava identidade e organização, contar com um atleta nascido na Inglaterra era motivo de prestígio e de afirmação.

Sua passagem pelo Flamengo durou uma década inteira, período em que ajudou o clube a se consolidar como força no cenário carioca. Ele não era apenas uma peça simbólica: era reconhecido como jogador de qualidade técnica, visão de jogo e liderança em campo.

A ligação com a Seleção Brasileira

A importância de Sidney Pullen ultrapassou os limites do Flamengo. Em 1916, ele foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. Com isso, se tornou o primeiro estrangeiro a jogar oficialmente pela Seleção, abrindo uma exceção em uma época em que a maioria dos atletas convocados eram brasileiros de nascimento.

Esse feito ampliou sua relevância histórica: além de ser o primeiro estrangeiro do Flamengo, também foi pioneiro em vestir a camisa do Brasil em uma competição internacional, o que reforça o respeito que conquistou como atleta.

O legado pioneiro de Sidney Pullen

A trajetória de Sidney Pullen no Flamengo entre 1915 e 1925 é lembrada como uma década de consolidação. O clube crescia em popularidade, aumentava sua torcida e se fortalecia nas disputas cariocas. Nesse contexto, a presença de um estrangeiro como Pullen reforçava o caráter cosmopolita da instituição, que já nascia aberta a diferentes influências.

Ele não acumulou estatísticas que pudessem ser comparadas aos grandes artilheiros ou ídolos modernos, mas sua posição como pioneiro é inquestionável. Pullen é citado em registros históricos, enciclopédias e matérias que resgatam a memória do futebol rubro-negro como um nome obrigatório sempre que se fala sobre a origem dos estrangeiros no Flamengo.