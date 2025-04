Palmeiras x Corinthians: retrospecto pelo Brasileirão

O Derby Paulista entre Corinthians e Palmeiras é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade entre os clubes vai além das quatro linhas e movimenta torcidas apaixonadas em todo o país. Ao longo das décadas, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em diversas competições com jogos marcantes, tensão elevada e muitas histórias inesquecíveis. O Lance! apresenta o retrospecto de Palmeiras x Corinthians pelo Brasileirão.

No Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é uma das principais marcas do confronto. Embora o Palmeiras leve pequena vantagem no número total de vitórias, os encontros costumam ser imprevisíveis e intensos, independentemente do momento de cada equipe. Clássico é clássico, e o Derby Paulista é sinônimo de emoção.

As duas equipes contam com grandes elencos e trajetórias de sucesso na competição nacional. Multicampeões e com elencos históricos, tanto Corinthians quanto Palmeiras protagonizaram campanhas memoráveis no Brasileirão, o que torna seus duelos ainda mais especiais.

O próximo confronto entre os rivais está marcado para sábado, 12 de abril, às 18h30, pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2025. O palco será mais uma vez o Allianz Parque, casa palmeirense, que promete estar lotada para receber o clássico.

Retrospecto geral de Palmeiras x Corinthians:

Total de jogos: 63 Vitórias do Palmeiras: 23 (37%) Vitórias do Corinthians: 19 (30%) Empates: 21 (33%) Gols marcados pelo Palmeiras: 80 (média de 1,27 por jogo) Gols marcados pelo Corinthians: 60 (média de 0,95 por jogo)

Confrontos com mando do Corinthians:

Jogos disputados: 32

Vitórias do Corinthians: 12 (38%)

Empates: 9 (28%)

Vitórias do Palmeiras: 11 (34%)

Confrontos com mando do Palmeiras:

Jogos disputados: 31

Vitórias do Palmeiras: 12 (39%)

Empates: 12 (39%)

Vitórias do Corinthians: 7 (23%)

Desempenho estatístico do Corinthians:

Vitórias: 19 Empates: 21 Derrotas: 23 Gols marcados: 60 Gols sofridos: 80 Jogos em que marcou gols: 62% Jogos em que sofreu gols: 68% Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 8 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 6 jogos

Desempenho estatístico do Palmeiras:

Vitórias: 23 Empates: 21 Derrotas: 19 Gols marcados: 80 Gols sofridos: 60 Jogos em que marcou gols: 68% Jogos em que sofreu gols: 62% Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 6 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 8 jogos

Com equilíbrio histórico e protagonismo constante no futebol nacional, Corinthians x Palmeiras é sempre um duelo cercado de expectativa e rivalidade. O clássico paulista promete mais um capítulo eletrizante no Brasileirão 2025.