Corinthians x Palmeiras em finais: todas as decisões entre os rivais

Corinthians e Palmeiras protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e escreveram capítulos históricos em decisões diretas. Em 2025, os dois gigantes do futebol paulista voltam a se enfrentar na final do Campeonato Paulista, ampliando um retrospecto recheado de jogos inesquecíveis. O Lance! relembra todos os jogos entre Corinthians x Palmeiras em finais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No histórico de 12 finais disputadas, o Palmeiras leva vantagem, com oito títulos conquistados contra quatro do Corinthians. O embate já decidiu o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Rio-São Paulo, proporcionando momentos marcantes para torcedores de ambos os lados.

Agora, é hora de relembrar todas as finais já disputadas entre os maiores campeões estaduais de São Paulo.

Corinthians x Palmeiras em finais

1936 – Final do Campeonato Paulista

Palmeiras campeão

O primeiro encontro decisivo entre os rivais aconteceu no Paulistão de 1936, com vitória do Palmeiras, que ainda era chamado de Palestra Itália.

continua após a publicidade

1938 – Final do Campeonato Paulista (Edição Extra)

Palmeiras campeão

Dois anos depois, os clubes voltaram a se enfrentar na final da edição extraordinária do Paulistão de 1938, e o Palmeiras novamente levou a melhor.

1951 – Final do Torneio Rio-São Paulo

Palmeiras campeão

O Palmeiras conquistou mais um título em finais contra o Corinthians, desta vez no Torneio Rio-São Paulo de 1951.

1974 – Final do Campeonato Paulista

Palmeiras campeão

Com o Morumbi lotado de corintianos, o Palmeiras venceu com um gol de Ronaldo, frustrando o rival, que buscava quebrar um jejum de 20 anos sem títulos.

continua após a publicidade

1977 – Final do 2º turno do Campeonato Paulista

Corinthians campeão

Apesar de não ser a grande final do torneio, o Corinthians conquistou o segundo turno do Paulistão de 1977 contra o Palmeiras, garantindo sua vaga na decisão do campeonato. Poucos meses depois, o Corinthians encerrou um jejum de 23 anos ao vencer a Ponte Preta e erguer o título estadual.

1993 – Final do Campeonato Paulista

Palmeiras campeão

Após 16 anos sem títulos, o Palmeiras encerrou a fila de maneira avassaladora, vencendo o Corinthians por 4 a 0 no segundo jogo, em uma atuação histórica de Evair, Edmundo e Rivaldo.

1993 – Final do Torneio Rio-São Paulo

Palmeiras campeão

No mesmo ano, os times voltaram a se enfrentar em uma decisão, e o Palmeiras confirmou sua superioridade conquistando mais um título sobre o rival.

1994 – Final do Campeonato Brasileiro

Palmeiras campeão

No primeiro embate entre os clubes na final do Brasileirão, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e segurou um empate por 1 a 1 na volta, garantindo o bicampeonato nacional.

1995 – Final do Campeonato Paulista

Corinthians campeão

Após três finais seguidas perdendo para o Palmeiras, o Corinthians deu o troco e venceu o Paulistão de 1995 com um gol de falta de Marcelinho Carioca, em uma decisão histórica.

1999 – Final do Paulistão

Corinthians campeão

O Corinthians conquistou seu segundo título paulista sobre o Palmeiras vencendo o primeiro jogo por 3 a 0 e garantindo a taça com um empate por 2 a 2 no segundo jogo.

2018 – Final do Campeonato Paulista

Corinthians campeão

No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1 a 0 na Arena Corinthians. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras devolveu o placar, levando a decisão para os pênaltis. O Corinthians levou a melhor e conquistou o título estadual na casa do rival, com Cássio brilhando nas cobranças.

2020 – Final do Paulistão

Palmeiras campeão

Dois anos depois, o Palmeiras teve sua revanche. Após um empate sem gols no primeiro jogo, o segundo terminou 1 a 1. Nos pênaltis, Weverton brilhou, e o Palmeiras venceu por 4 a 3, garantindo o título estadual.

Corinthians x Palmeiras – Mais uma final histórica em 2025

Agora, os dois gigantes do futebol paulista voltam a se enfrentar na final do Campeonato Paulista de 2025. Com vantagem palmeirense no retrospecto de finais, com oito títulos contra quatro do Corinthians, o Palmeiras chega como favorito e em busca do tetracampeonato estadual.

Por outro lado, o Corinthians tem um histórico de surpreender em momentos decisivos, como fez em 1995, 1999 e 2018. Será que o Corinthians diminuirá a diferença ou o Palmeiras ampliará sua supremacia em finais?

A decisão promete mais um capítulo emocionante na história do maior clássico do futebol paulista.