Artilheiros de Corinthians x Palmeiras: quem fez mais gols no Dérbi

O Dérbi Paulista é um dos maiores e mais intensos clássicos do futebol brasileiro. Desde o primeiro confronto, em 1917, Corinthians e Palmeiras protagonizam jogos históricos, recheados de gols, polêmicas e momentos inesquecíveis. E para cada grande jogo, há grandes goleadores que marcaram época vestindo as camisas dos dois clubes. O Lance! lista os artilheiros do Dérbi Paulistano.

Ao longo dos anos, diversos craques deixaram suas marcas no clássico, sendo decisivos em finais e jogos emblemáticos. O Corinthians tem a vantagem no ranking dos maiores artilheiros da história do Dérbi, liderado por Cláudio, maior goleador do confronto, com 21 gols. Pelo lado do Palmeiras, Heitor, com 17 gols, é o principal nome da história alviverde no clássico.

Mas quais foram os jogadores que mais balançaram as redes no Dérbi? Vamos relembrar os maiores artilheiros do clássico entre Corinthians e Palmeiras.

Artilheiros do Dérbi Paulistano: Corinthians

Cláudio – 21 gols Baltazar – 20 gols Luizinho – 19 gols Teleco – 16 gols Marcelinho Carioca – 13 gols

O Corinthians domina a lista dos maiores goleadores do Dérbi, com quatro jogadores acima da marca de 15 gols.

Cláudio, que atuou pelo Corinthians entre 1945 e 1957, é o maior artilheiro do confronto, com 21 gols contra o Palmeiras. Ídolo histórico do Timão, ele foi peça fundamental na conquista de três Campeonatos Paulistas e consolidou seu nome como um dos maiores jogadores da história corintiana.

Logo atrás vem Baltazar, o “Cabecinha de Ouro”, com 20 gols no Dérbi. Ele foi um dos grandes centroavantes da história do Corinthians, sendo decisivo na conquista do Paulistão de 1951, quebrando um jejum de títulos que durava mais de uma década.

Luizinho, apelidado de “Pequeno Polegar”, marcou 19 gols e foi um dos jogadores mais habilidosos do Timão nas décadas de 1950 e 1960.

Teleco, que atuou entre os anos 1930 e 1940, aparece com 16 gols no clássico. Um dos maiores artilheiros da história do clube, ele teve um aproveitamento impressionante de gols por partida.

Já Marcelinho Carioca, com 13 gols, é o nome mais recente na lista. O “Pé de Anjo” foi um dos grandes algozes do Palmeiras nos anos 1990, sendo decisivo na final do Campeonato Paulista de 1995, quando marcou o gol do título na vitória por 2 a 1.

Artilheiros do Dérbi Paulistano: Palmeiras

Heitor – 17 gols César Maluco – 14 gols Romeu Pellicciari – 14 gols Alex – 10 gols Evair – 9 gols

O Palmeiras também tem grandes goleadores que fizeram história no Dérbi. Heitor, ídolo do clube no início do século passado, é o maior goleador do Verdão no clássico, com 17 gols. Ele jogou no time entre 1916 e 1931, sendo o maior artilheiro da história do Palmeiras com 327 gols, além de brilhar contra o maior rival.

Logo atrás dele estão César Maluco e Romeu Pellicciari, ambos com 14 gols. César Maluco fez parte da lendária Academia de Futebol do Palmeiras e foi fundamental na década de 1970. Romeu Pellicciari, por sua vez, foi um dos destaques do Verdão nas décadas de 1930 e 1940.

Já Alex, campeão da Libertadores de 1999, aparece com 10 gols contra o Corinthians. O meia era um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro no final dos anos 1990 e deixou sua marca várias vezes nos Dérbis.

Por fim, Evair, um dos maiores atacantes da história do Palmeiras, marcou nove gols no clássico e teve atuações memoráveis, especialmente nos títulos do Verdão nos anos 1990.

O Dérbi e a luta pelo topo da artilharia

O clássico entre Corinthians e Palmeiras continua sendo um dos mais disputados do futebol brasileiro, e os goleadores seguem sendo fundamentais em cada confronto. Enquanto o Corinthians tem vantagem no ranking geral de artilheiros, o Palmeiras segue com nomes históricos que marcaram época.

Nos últimos anos, novos jogadores têm surgido e tentado entrar nessa seleta lista. Quem será o próximo grande artilheiro do Dérbi?

O que é certo é que o Dérbi Paulista seguirá proporcionando gols, emoção e momentos inesquecíveis para torcedores dos dois clubes.