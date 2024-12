A Copa do Nordeste, uma das mais tradicionais competições da Região Nordeste do Brasil está caminhando para sua 22ª edição. Em 2024, o Fortaleza foi campeão da competição, ao bater o CRB, nos pênaltis. O Lance! mostra todos os campeões da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fortaleza foi o grande campeão da Copa do Nordeste em 2024; confira todos os campeões da competição (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A fórmula de disputa da Copa do Nordeste

Iniciada em 1994, mas com diversas interrupções em sua história - dos períodos entre 1995-96, 2004-09 e 2011-12 - a Copa do Nordeste reúne os nove campeões estaduais de todos os estados da Região Nordeste do país, três clubes das três federações com melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes e outros quatro clubes que chegam à fase de grupos por meio das eliminatórias.

O sistema de disputa é composto por oito rodadas na primeira fase. Os clubes são divididos em dois grupos com oito times cada, onde os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Tanto as quartas de final, como as semifinais são disputadas em jogo único, com mando de campo para o clube com melhor campanha. A final é disputada em jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

Confira todos os campeões da Copa do Nordeste

1994: Sport-PE

1995 e 1996: Não houve disputa

1997: Vitória-BA

1998: América-RN

1999: Vitória-BA (2)

2000: Sport-PE (2)

2001: Bahia-BA

2002: Bahia-BA (2)

2003: Vitória-BA (3)

2004 a 2009: Não houve disputa

2010: Vitória-BA (4)

2011 e 2012: Não houve disputa

2013: Campinense-PB

2014: Sport-PE (3)

2015: Ceará-CE

2016: Santa Cruz-PE

2017: Bahia-BA (3)

2018: Sampaio Corrêa-MA

2019: Fortaleza-CE

2020: Ceará-CE (2)

2021: Bahia-BA (4)

2022: Fortaleza-CE (2)

2023: Ceará-CE (3)

2024: Fortaleza-CE (3)