Palmeiras na Copinha: conheça joias, datas e outras curiosidades

O Palmeiras segue a preparação na Academia de Futebol para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), marcada para o dia 5 de janeiro, diante do Monte Roraima-RR. A casa alviverde na fase de grupos será a Arena Barueri, que será compartilhada com o time profissional em razão das reformas no gramado do Allianz Parque.

continua após a publicidade

Com as mudanças promovidas pela FPF no regulamento, as equipes podem definir uma pré-lista de 40 jogadores, mas apenas 30 podem ser inscritos na principal competição de base do futebol brasileiro. A tendência, segundo apurou a reportagem do Lance!, é que o corte final seja realizado no dia 2 de janeiro.

Entre os destaques, estão nomes que já atuaram pelo time profissional em 2025, como Benedetti e Erick Belé, além de Aranha, presença constante nos treinos comandados por Abel Ferreira. Entre os mais jovens, o nome de Eduardo Conceição chama a atenção.

continua após a publicidade

Com 16 anos recém-completados, o atacante se destacou atuando pelo sub-17 do Palmeiras na temporada e desponta como uma das principais joias da geração.

Caso avance de fase e tenha melhor campanha em relação aos rivais nas eliminatórias, o Palmeiras terá a vantagem na escolha do mando. A tendência é que o clube opte por manter a base na Arena Barueri, administrada pela presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

Arena Barueri será a casa do Palmeiras na fase de grupos da Copinha 2026 (Foto: Divulgação / Arena Barueri

Decisão de Abel pode influenciar campanha

Abel Ferreira, assim como fez no início desta temporada, pode "puxar" jogadores da Copinha para o elenco profissional, seja para compor o grupo de treinamentos, seja para atuar no início do Campeonato Paulista.

A comissão técnica já finalizou o planejamento para 2026, que inclui alguns nomes destinados à transição para o elenco principal. A campanha do Palmeiras na competição, por sua vez, pode credenciar outros jogadores que ainda não figuram no radar de Abel.

Jogos do grupo 27

5 de janeiro, 17h15: Remo x Batalhão-TO

5 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Monte Roraima-RR

8 de janeiro, 17h15: Monte Roraima-RR x Remo

8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO

11 de janeiro, 8h45: Batalhão-TO x Monte Roraima-RR

11 de janeiro, 11h: Palmeiras x Remo

*Todas as partidas serão realizadas na Arena Barueri

Palmeiras na Copinha e dominância no sub-20

O Palmeiras busca o terceiro título da Copinha após as conquistas de 2022, com goleada por 4 a 0 sobre o Santos no Allianz Parque, e de 2023, quando venceu o América-MG por 2 a 1 no Canindé.

Atual bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Verdão levantou a taça em 2025 ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis, após dois empates na final, e também em 2024, diante do Cruzeiro, com vitória por 5 a 2 no placar agregado, além dos títulos de 2018 e 2022, conquistados contra Vitória e Corinthians, respectivamente.