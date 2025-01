Final da Copinha: São Paulo faz 3 a 2 no Corinthians e é campeão

Em um jogo eletrizante, digno de uma final, o São Paulo saiu perdendo por 2 a 0 para o Corinthians, mas virou a partida, fez 3 a 2 (Denner e Gui Negão marcaram para o Corinthians; Paulinho, duas vezes e Andrade fizeram para o São Paulo) e venceu a edição 2025 da Copinha.

Substituto de Ryan Francisco, o atacante Paulinho brilhou com dois gols e a ajudou o Tricolor a frustrar o bicampeonato do Timão. De quebra, o São Paulo alcançou seu quinto título da competição, que neste ano voltou a ter sua final disputada no Pacaembu.

Como foi o jogo

A final da Copinha começou como toda decisão que tem dois times rivais em campo: muita dedicação, pegada e nervosismo de ambos os times.

Mesmo sem Ryan Francisco, artilheiro da Copinha com dez gols, o São Paulo tomou a iniciativa. Mas sem muita eficiência, o jogo ficava travado no meio de campo.

Após uma bola na trave para cada lado, o Corinthians abriu o placar aos 33 minutos. Denner recebeu um belo lançamento de Garcez, dominou dentro da área, driblou o marcador ao puxar para o pé direito e finalizou com precisão no ângulo. Dez minutos depois, o Timão ampliou a vantagem. Em uma bola alta lançada ao ataque alvinegro, Nicollas, de forma inesperada, ajeitou de cabeça para Gui Negão, que apareceu livre na área e finalizou com categoria, encobrindo o goleiro.

O São Paulo reagiu nos acréscimos da primeira etapa. Após um escanteio cobrado pela direita, Paulinho surgiu livre na primeira trave, se antecipou a Kauê e cabeceou firme para o fundo das redes.

O São Paulo teve torcida única no estádio por fazer melhor campanha no torneio. Por determinação do Ministério Público de São Paulo, jogos entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos são disputados com torcida única no Estado de São Paulo.

Isso gerou um atrito entre torcedores do São Paulo e a delegação alvinegra, que ficou em um camarote quase no meio da torcida tricolor.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo partiu de vez para cima. E em 20 minutos, tudo mudou. Assim como tinha feito contra o Cricíuma, Allan Barcelos trocou o volante Samuel peço atacante Pedro Ferreira.

Aos 17 minutos, Alves cruzou para a pequena área, Kauê hesitou na saída do gole, e Andrade subiu sozinho para empatar.

Três minutos mais tarde, Maik dominou na entrada da área e cruzou para Paulinho, que se antecipou aos zagueiros e testou forte, para o chão, estufando as redes, determinando a virada tricolor.

O jogo perdeu intensidade devido ao forte calor da manhã paulistana, com temperatura na casa dos 30º. Assim, o Tricolor tentava administrar a partida, enquanto o Corinthians tentava pressionar via bolas aéreas. O placar, porém, se manteve inalterado. E o título foi para o clube do Morumbi.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 2 CORINTHIANS

FINAL - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR



🗓️ Data e horário: sábado, 25/1/2025 - 10h

📍 Local: Arena Mercado Livre Pacaembu, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Denner, aos 33', Gui Negão, aos 43' (COR); Paulinho, aos 46' do 1º T (SÃO); Andrade, aos 17' e Paulinho, aos 20' do 2º T (SÃO)

🟨 Cartões amarelos: Alves e Maik (SÃO); Nicollas, Bahia (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitra: Marianna Nanni Batalha

🚩 Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

🏁VAR: Márcio Henrique de Gois

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcelos)

João Pedro, Maik, Lucas Loss (Osório), Andrade e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo (Samuel (Pedro Ferreira)) e Matheus Alves; Lucca, Lucas Ferreira e Paulinho.

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribbeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Garcez e Denner; Bahia, Pellegrin e Thomas; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão.