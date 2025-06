Quanto custa visitar o Maracanã? Saiba tudo sobre o Tour

Estádio do Maracanã é um ícone do futebol mundial.

O Estádio do Maracanã, oficialmente conhecido como Estádio Jornalista Mário Filho, é um dos ícones do futebol mundial. Localizado no Rio de Janeiro, o estádio já foi palco de finais de Copas do Mundo, Olimpíadas e inúmeros clássicos do futebol brasileiro. Para os fãs do esporte, visitar o Maracanã é uma experiência imperdível. O Lance! responde quanto custa visitar o Maracanã.

Quanto custa visitar o Maracanã?

O Tour Maracanã oferece aos visitantes a oportunidade de explorar os bastidores do estádio, conhecendo áreas exclusivas e revivendo momentos históricos do futebol. Com diferentes opções de ingressos e experiências, o tour é uma atração para todas as idades.

Neste artigo, você encontrará informações detalhadas sobre os preços atualizados dos ingressos, horários de funcionamento, tipos de visita disponíveis e dicas para aproveitar ao máximo sua visita ao Maracanã.

Tipos de tour e preços

O Tour Maracanã oferece duas modalidades principais de visitação:

Acompanhado por um guia especializado, o visitante percorre as dependências do estádio, incluindo vestiários, sala de aquecimento, túnel de acesso ao gramado e a área técnica. Tour Autoguiado: O visitante realiza o percurso por conta própria, com o auxílio de placas informativas e recursos interativos disponíveis ao longo do trajeto.

Os preços dos ingressos são os seguintes:

R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia-entrada) Tour Autoguiado: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)

Crianças com menos de 5 anos e guias turísticos acompanhados de grupos com documentação comprobatória têm entrada gratuita.

Horários de funcionamento

O Tour Maracanã funciona diariamente, com os seguintes horários:

Saídas às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Tour Autoguiado: Disponível das 9h às 18h.

A bilheteria opera das 8h30 às 17h30. Em dias de jogos, a última visita termina 3 horas antes da abertura dos portões. É recomendável verificar o calendário de eventos para evitar contratempos.

Experiências extras no Maracanã

Além do tour tradicional, o Maracanã oferece experiências adicionais para tornar a visita ainda mais especial:

Experiência do pênalti: O visitante tem a oportunidade de cobrar um pênalti no gramado do estádio, vivenciando a emoção dos grandes jogadores. Foto lembrança: Registro fotográfico personalizado em pontos icônicos do estádio. Maracanã VR - Óculos 360º: Experiência de realidade virtual que transporta o visitante para momentos históricos do futebol no Maracanã. Aniversário no tour: Pacote especial para comemoração de aniversários, incluindo decoração temática e brindes.

Os valores dessas experiências variam e podem ser adquiridos junto ao ingresso ou separadamente.

Como comprar ingressos

Os ingressos para o Tour Maracanã podem ser adquiridos de duas formas:

Online: Através do site oficial www.tourmaracana.com.br, com a opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

Através do site oficial www.tourmaracana.com.br, com a opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Bilheteria: Localizada no Portão A para pedestres e no estacionamento do Portão 2 para veículos, funcionando das 8h30 às 16h30. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão de crédito/débito.

