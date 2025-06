O rebaixamento do Cruzeiro para a Série B em 2019 marcou um dos episódios mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Um clube com quatro títulos nacionais, bicampeão da Libertadores e dono de uma das maiores torcidas do país, sucumbia em meio a uma crise esportiva, administrativa e política. A confirmação da queda veio na última rodada do campeonato, em um domingo trágico para os cruzeirenses, no estádio do Mineirão, com mais de 40 mil torcedores. O Lance! relembra Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão 2019.

Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão 2019

Precisando vencer o Palmeiras e torcer por uma combinação de resultados, o time mineiro não respondeu em campo. Após um primeiro tempo nervoso e com poucas chances claras, a Raposa viu o Verdão abrir o placar com Zé Rafael aos 13 minutos do segundo tempo, e ampliar com Dudu aos 39 minutos, calando o estádio e selando o destino da equipe azul celeste.

O clima em Belo Horizonte era de tensão máxima. A torcida protestava nas arquibancadas e nas ruas. Dentro de campo, o time comandado por Adilson Batista pouco produziu ofensivamente, apesar da maior posse de bola (56,9%). Foram apenas 3 finalizações certas em 9 tentativas, contra 4 do Palmeiras. A falta de criatividade, somada à instabilidade emocional, refletiu o que foi a temporada desastrosa da Raposa.

O apito final decretou um fim de ciclo. O Cruzeiro, então um dos poucos grandes que jamais havia sido rebaixado, se juntava ao grupo de gigantes que caíram. O Palmeiras, treinado por Andrey Lopes na ocasião, não jogava por nada além da honra — mas entrou em campo com seriedade e acabou como o algoz definitivo da queda cruzeirense.

Rebaixamento histórico: o fim de uma era

A queda do Cruzeiro foi fruto de uma temporada marcada por crises internas, troca de técnicos, escândalos financeiros e um elenco desequilibrado. Fora de campo, denúncias contra dirigentes, salários atrasados e problemas de gestão minaram o ambiente do clube. Em campo, a equipe não reagiu.

O Cruzeiro terminou o Brasileirão de 2019 com 36 pontos, na 17ª colocação, e apenas 7 vitórias em 38 jogos. A última vitória da Raposa havia sido no começo de novembro. Contra o Palmeiras, restava apenas o milagre — que não veio. A imagem dos jogadores desolados no gramado e o choro nas arquibancadas representaram o choque de uma torcida que até pouco tempo antes comemorava títulos da Copa do Brasil e presença constante em Libertadores.

O impacto foi tão grande que, nos dias seguintes, o clube entrou em espiral de dívidas, punições da FIFA, queda de receita e reestruturação profunda. A queda para a Série B não foi apenas um rebaixamento esportivo, mas o estopim para a maior crise da história da instituição.

Ficha técnica – Cruzeiro 0x2 Palmeiras

Campeonato Brasileiro – 38ª Rodada (última)

Data: 8 de dezembro de 2019 (domingo) – 16h

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Placar: Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Público pagante: 40.035

Renda: Não informada

Gols:

Zé Rafael (Palmeiras), aos 13' do 2º tempo

Dudu (Palmeiras), aos 39' do 2º tempo

Escalações:

CRUZEIRO

Técnico: Adilson Batista

Fábio

Luis Orejuela

Cacá

Léo

Dodô

Éderson

Jádson

Henrique

Marquinhos Gabriel

Ezequiel (46’)

Pedro Rocha (59’)

PALMEIRAS

Técnico: Andrey Lopes