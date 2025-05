Ambas as equipes têm grandes vitórias, incluindo 5 a 0 do Cruzeiro em 2007 e 4 a 0 do Palmeiras em 1997.

Cruzeiro e Palmeiras protagonizam um dos grandes duelos interestaduais do Campeonato Brasileiro. Com múltiplos títulos nacionais, elencos estrelados e torcidas apaixonadas, os dois clubes constroem uma rivalidade respeitável no cenário nacional. Os confrontos entre mineiros e paulistas costumam ser disputados, com resultados equilibrados e alternância de domínio ao longo das décadas. O Lance! te apresenta as estatísticas de Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão.

Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão: retrospecto

Até aqui, foram 62 partidas entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão. O time mineiro venceu 23 vezes, contra 21 vitórias do clube paulista. O número de empates também é expressivo: 18 jogos terminaram sem vencedor. Isso representa um equilíbrio notável: 37% de vitórias para o Cruzeiro, 34% para o Palmeiras e 29% de empates.

Apesar do equilíbrio geral, cada equipe mostra força quando atua diante de sua torcida. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu 16 dos 29 jogos em que foi mandante, com 8 empates e apenas 5 derrotas, o que representa um aproveitamento de 55% como anfitrião. Já em São Paulo, o Palmeiras venceu 16 dos 33 jogos em casa, com 10 empates e 7 vitórias cruzeirenses — um desempenho também sólido, com 48% de aproveitamento.

Clássico com vitórias marcantes dos dois lados

O confronto entre Cruzeiro e Palmeiras guarda capítulos inesquecíveis para ambas as torcidas. Um dos maiores triunfos da Raposa aconteceu em 2007, quando goleou por 5 a 0 no Mineirão. Curiosamente, naquele mesmo ano, o Cruzeiro também venceu fora de casa: 3 a 1 em pleno Palestra Itália. A vitória por 3 a 1, aliás, foi repetida em 2004, mostrando o poder de fogo celeste longe de casa.

Pelo lado alviverde, o grande destaque é a goleada de 4 a 0 no Brasileirão de 1997, em São Paulo. Outro resultado de peso aconteceu em 2019, quando o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, em uma temporada que marcaria o rebaixamento do clube mineiro.

Além dos grandes placares, o resultado mais comum nos jogos em Belo Horizonte é 2 a 1 para o Cruzeiro, registrado em 8 partidas. Já quando o duelo é em São Paulo, os placares mais frequentes são o 1 a 1, com 5 ocorrências, e o 2 a 0 para o Palmeiras, também com 5 registros.

Números mostram confronto equilibrado e ofensivo

Em 62 partidas disputadas, cada time marcou exatamente 80 gols, com média de 1,29 gol por jogo — o que comprova o equilíbrio e a competitividade do confronto. Ambos os clubes alternaram períodos de domínio, com boas sequências de vitórias e invencibilidade ao longo da história do Brasileirão.

O Cruzeiro teve como melhor série 9 jogos de invencibilidade contra o Palmeiras, além de alcançar 3 vitórias consecutivas como seu melhor momento. Por outro lado, também passou por um período de 4 derrotas seguidas diante do rival paulista.

Já o Palmeiras, mesmo com desvantagem no número de vitórias, protagonizou uma sequência de 4 vitórias consecutivas sobre o Cruzeiro como melhor série positiva, mas também ficou até 9 partidas sem vencer o time mineiro, mostrando como a rivalidade passou por diferentes fases.

O levantamento de desempenho também revela que o Cruzeiro marcou gols em 73% dos confrontos e sofreu gols em 81%. Do lado palmeirense, os números se invertem: o Verdão marcou em 81% dos jogos e foi vazado em 73% deles. Isso mostra que os jogos costumam ser abertos e com redes balançando para os dois lados.

Rivalidade nacional entre dois gigantes no Brasileirão

Cruzeiro e Palmeiras mantêm uma rivalidade de respeito e tradição no futebol brasileiro. Apesar da vantagem cruzeirense no retrospecto geral, os números mostram equilíbrio e competitividade, tanto em Minas quanto em São Paulo. O clássico interestadual se tornou sinônimo de grandes jogos, craques em campo e resultados imprevisíveis — como é comum em confrontos entre clubes de tanta história.

Com 62 partidas no Campeonato Brasileiro e tantos momentos marcantes, Cruzeiro x Palmeiras é daqueles duelos que o torcedor sempre espera com expectativa, seja na luta por título, por vaga em Libertadores ou mesmo em momentos difíceis. Um clássico que representa o melhor do futebol brasileiro.