Bolas de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA; relembre quem conquistou

De Maradona a Messi, conheça os craques eleitos melhores jogadores da história.

São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
07:44
Lionel Messi ergue o troféu e o prêmio de melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2005. (FIFA)
A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é o maior palco das promessas do futebol mundial.
O prêmio de Bola de Ouro consagra jogadores que se tornam ídolos, como Maradona e Messi.
O torneio revela tendências e estilos de jogo ao longo das décadas.
A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é o maior palco das promessas do futebol mundial. Realizada desde 1977, a competição se consolidou como o torneio onde os craques do futuro começam a escrever suas histórias. Ao longo das décadas, o prêmio de Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 consagrou talentos que mais tarde brilharam nas principais ligas e seleções do planeta. O Lance! relembra os bolas de ouro da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA.

O prêmio é concedido ao jogador considerado o mais valioso da competição — aquele que combina técnica, protagonismo e impacto decisivo em campo. É um reconhecimento que costuma antecipar carreiras vitoriosas, como as de Diego Maradona, Lionel Messi e Paul Pogba, que receberam a honraria antes de se tornarem ídolos do futebol mundial.

Desde os primeiros torneios, o Mundial Sub-20 revelou tendências e estilos de jogo, transformando-se em um espelho da evolução do futebol. A cada geração, o prêmio de melhor jogador simboliza o nascimento de uma nova estrela. Em alguns casos, como o de Javier Saviola em 2001 ou de Adama Traoré em 2015, a distinção coroou atuações históricas.

Além dos grandes nomes, o prêmio também destaca jogadores de países com menos tradição, mostrando o alcance global do torneio. Exemplos como Ismail Matar, dos Emirados Árabes, em 2003, e Seydou Keita, de Mali, em 1999, comprovam que o talento pode surgir em qualquer lugar do mundo.

Em 2023, o italiano Cesare Casadei juntou-se à lista de lendas ao ser eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20. Com isso, o prêmio segue sendo um termômetro do futuro: o ponto de partida de carreiras que moldam a história do futebol moderno.

Todos os Bolas de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA

  1. 1977 – Vladimir Bessonov (União Soviética)
  2. 1979 – Diego Maradona (Argentina)
  3. 1981 – Romulus Gabor (Romênia)
  4. 1983 – Geovani (Brasil)
  5. 1985 – Paulo Silas (Brasil)
  6. 1987 – Robert Prosinečki (Iugoslávia)
  7. 1989 – Bismarck (Brasil)
  8. 1991 – Emílio Peixe (Portugal)
  9. 1993 – Adriano (Brasil)
  10. 1995 – Caio Ribeiro (Brasil)
  11. 1997 – Nicolás Olivera (Uruguai)
  12. 1999 – Seydou Keita (Mali)
  13. 2001 – Javier Saviola (Argentina)
  14. 2003 – Ismail Matar (Emirados Árabes Unidos)
  15. 2005 – Lionel Messi (Argentina)
  16. 2007 – Sergio Agüero (Argentina)
  17. 2009 – Dominic Adiyiah (Gana)
  18. 2011 – Henrique Almeida (Brasil)
  19. 2013 – Paul Pogba (França)
  20. 2015 – Adama Traoré (Mali)
  21. 2017 – Dominic Solanke (Inglaterra)
  22. 2019 – Lee Kang-in (Coreia do Sul)
  23. 2023 – Cesare Casadei (Itália)

