O prêmio de Bola de Ouro consagra jogadores que se tornam ídolos, como Maradona e Messi.

A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é o maior palco das promessas do futebol mundial.

A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é o maior palco das promessas do futebol mundial. Realizada desde 1977, a competição se consolidou como o torneio onde os craques do futuro começam a escrever suas histórias. Ao longo das décadas, o prêmio de Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 consagrou talentos que mais tarde brilharam nas principais ligas e seleções do planeta. O Lance! relembra os bolas de ouro da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O prêmio é concedido ao jogador considerado o mais valioso da competição — aquele que combina técnica, protagonismo e impacto decisivo em campo. É um reconhecimento que costuma antecipar carreiras vitoriosas, como as de Diego Maradona, Lionel Messi e Paul Pogba, que receberam a honraria antes de se tornarem ídolos do futebol mundial.

Desde os primeiros torneios, o Mundial Sub-20 revelou tendências e estilos de jogo, transformando-se em um espelho da evolução do futebol. A cada geração, o prêmio de melhor jogador simboliza o nascimento de uma nova estrela. Em alguns casos, como o de Javier Saviola em 2001 ou de Adama Traoré em 2015, a distinção coroou atuações históricas.

continua após a publicidade

Além dos grandes nomes, o prêmio também destaca jogadores de países com menos tradição, mostrando o alcance global do torneio. Exemplos como Ismail Matar, dos Emirados Árabes, em 2003, e Seydou Keita, de Mali, em 1999, comprovam que o talento pode surgir em qualquer lugar do mundo.

Em 2023, o italiano Cesare Casadei juntou-se à lista de lendas ao ser eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20. Com isso, o prêmio segue sendo um termômetro do futuro: o ponto de partida de carreiras que moldam a história do futebol moderno.

continua após a publicidade

Todos os Bolas de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA