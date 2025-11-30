O Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 0 no Pacaembu, surpreendendo pela intensidade e eficiência.

O dia 12 de outubro de 2011 marcou um dos jogos mais surpreendentes da reta final do Campeonato Brasileiro. No Pacaembu, o Corinthians — que brigava diretamente pelo título — recebeu o Botafogo em um duelo que prometia equilíbrio, mas que rapidamente ganhou contornos inesperados. Com postura inteligente, intensidade no meio-campo e eficácia absoluta no ataque, o time carioca venceu por 2 a 0, silenciou o estádio e protagonizou uma das grandes atuações fora de casa da equipe naquela edição. O Lance! relembra Corinthians 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011.

Diante de 34.593 torcedores, o Corinthians não conseguiu impor o ritmo que caracterizou sua campanha sob comando de Tite. O Botafogo, por sua vez, apresentou organização, firmeza defensiva e presença decisiva de seus principais jogadores: Loco Abreu, que abriu o placar logo cedo, e Maicosuel, autor do segundo gol. Mesmo com Cortês expulso ainda no primeiro tempo, o time de Caio Júnior administrou a vantagem com maturidade e saiu de campo com um resultado marcante.

Corinthians 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011

Botafogo começa melhor e abre o placar com Loco Abreu

Desde os primeiros minutos, o Botafogo mostrou que não se intimidaria com o ambiente do Pacaembu. Bem postado, ocupando os espaços e neutralizando os setores de criação corintianos, a equipe carioca aproveitou seu primeiro grande momento na partida. Aos 11 minutos, Loco Abreu recebeu na área e finalizou com categoria, abrindo o placar e esfriando o ímpeto da equipe paulista.

O gol gerou impacto imediato. O Botafogo cresceu em confiança, passou a trocar passes no campo ofensivo e encontrou brechas entre as linhas do Corinthians. O time de Tite, por outro lado, parecia preso na marcação adversária e sem alternativas criativas, especialmente pelos lados do campo. A pressão da torcida só aumentava, enquanto o Botafogo mantinha seu controle emocional.

Maicosuel amplia e complica o Corinthians ainda no primeiro tempo

Aos 33 minutos, o cenário ficou ainda mais preocupante para os donos da casa. Em jogada trabalhada pelo meio, o Botafogo encontrou espaço para avançar, e Maicosuel apareceu com inteligência para finalizar e fazer 2 a 0. O lance consolidou o domínio carioca e deu ao time uma vantagem confortável para administrar.

O primeiro tempo ainda guardou um momento de tensão: Cortês, lateral do Botafogo, recebeu cartão vermelho direto após falta dura, deixando a equipe carioca com um jogador a menos. Mesmo assim, a expulsão não mudou o rumo imediato da partida. O Corinthians, apesar do estímulo numérico, continuava sem criatividade e sem conseguir conectar Willian, Jorge Henrique e Alex em triangulações perigosas.

Segundo tempo de pressão, mas pouca inspiração corintiana

Apesar da desvantagem e da superioridade numérica, o Corinthians voltou do intervalo sem conseguir transformar posse de bola em oportunidades reais de gol. Tite tentou reorganizar a equipe com substituições pontuais — Ramírez, Fábio Santos e Adriano entraram ao longo da segunda etapa — mas nenhuma das mudanças alterou de forma significativa o panorama ofensivo.

O Botafogo, consciente de sua proposta, se fechou com linhas compactas e apostou em contra-ataques, administrando o ritmo do jogo com calma. A dupla de zaga, formada por Antônio Carlos e Fábio Ferreira, teve atuação firme, enquanto Marcelo Mattos e Renato dominaram a parte tática do meio-campo, sustentando a equipe mesmo com um homem a menos.

A vitória que marcou a campanha do Botafogo

O triunfo no Pacaembu foi um dos pontos altos da trajetória do Botafogo no Brasileirão de 2011. A equipe mostrou resiliência, personalidade e eficiência — três características que definiram as melhores atuações da equipe na competição.

Para o Corinthians, a derrota acendeu o alerta, especialmente pela falta de repertório ofensivo e pela dificuldade em construir chances claras mesmo com superioridade numérica. O time reagiria nas rodadas seguintes e acabaria campeão, mas a noite contra o Botafogo ficou marcada como um dos tropeços mais inesperados do percurso.

Ficha do jogo

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Data: 12 de outubro de 2011

Horário: 21h50

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Erich Bandeira (FIFA-PE) e Alessandro Rocha de Matos (FIFA-BA)

Público: 32.450 pagantes (34.593 total)

Renda: R$ 1.097.396,50

Gols da partida - Corinthians 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011

Botafogo: Loco Abreu (11'), Maicosuel (33')

Cartões:

Amarelos: Jorge Henrique (COR); Cortês e Alessandro (BOT)

Vermelho: Cortês (BOT)

Escalações

Corinthians – técnico: Tite

Julio Cesar; Alessandro (Ramírez), Paulo André, Leandro Castán, Fábio Santos (Welder); Moradei (Adriano), Paulinho, Danilo, Alex; Willian, Jorge Henrique.

Botafogo – técnico: Caio Junior

Renan; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Cortês; Marcelo Mattos, Renato, Elkeson (Herrera), Maicosuel (Bruno Tiago); Felipe Menezes (Gustavo), Loco Abreu.