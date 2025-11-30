Primeira camisa do Corinthians; relembre o uniforme

O escudo foi introduzido em 1913, e a camisa manteve a base clara como símbolo cultural do clube.

As cores preto e branco evoluíram, com o branco simbolizando simplicidade e o preto representando força.

A primeira camisa do Corinthians, de 1910, era branca com gola preta e sem escudo.

A história da primeira camisa do Corinthians começa ainda em 1910, quando um grupo de operários do bairro do Bom Retiro decidiu fundar um clube popular, acessível e com alma coletiva. Para escolher as cores do uniforme inicial, o time se inspirou na simplicidade inglesa e no modelo usado pelo Corinthian Football Club, equipe amadora de Londres que excursionava pelo Brasil. A camisa original do Corinthians tinha fundo totalmente branco, gola preta e um visual limpo — muito distante do preto predominante que se tornaria símbolo do clube anos depois. O Lance! apresenta a primeira camisa do Corinthians.

O grupo fundador buscava algo funcional, barato e fácil de reproduzir, já que os materiais eram escassos e os uniformes eram costurados manualmente pelas famílias dos próprios jogadores. Na época, as camisas de futebol não tinham escudos, números ou patrocinadores. O Corinthians seguiu essa tendência: sua primeira camisa era totalmente lisa, com pequenos detalhes escuros no colarinho. Era o início de uma identidade que, ao longo das décadas, se transformaria em uma das marcas mais fortes do futebol mundial.

A escolha pelo branco dialogava com a inspiração britânica, mas também com a realidade econômica: tecidos claros eram mais comuns, mais baratos e mais fáceis de encontrar no comércio paulistano do começo do século XX. Só anos depois o clube adicionaria escudo, evoluiria o design e adotaria o preto como cor principal em alguns modelos alternativos.

História da primeira camisa do Corinthians

A primeira camisa corintiana, utilizada já nos primeiros jogos em 1910 e 1911, era branca, simples e sem qualquer emblema. O uniforme seguia a estética dos clubes ingleses que inspiraram o grupo fundador e reforçava a ideia de humildade e acessibilidade — dois pilares importantes da cultura popular que moldou o Corinthians.

Nos primeiros anos, as equipes eram formadas por trabalhadores, carroceiros, pintores, ferroviários e comerciantes do Bom Retiro. As famílias ajudavam a costurar os uniformes e, muitas vezes, cada jogador arcava com o próprio tecido. A simplicidade do visual também refletia a filosofia do clube: futebol para todos, estética simples, espírito coletivo.

continua após a publicidade

O escudo só apareceria em 1913, bordado manualmente na camisa branca. Já o tradicional desenho atual — com âncora, remos e bandeira paulista — viria apenas em 1939. Na primeira década, porém, a camisa branca reinou absoluta como símbolo do Corinthians que nascia competitivo, combativo e popular.

A origem das cores preto e branco

O Corinthians nasceu branco, mas tornou-se alvinegro ao longo dos anos. As cores têm raízes diferentes e evoluíram com o clube.

Branco — a cor original

Era a opção mais barata e mais acessível em 1910. O tecido branco tinha ampla disponibilidade no comércio local e permitia confecção rápida dos uniformes. Além disso, representava elegância e remetia ao Corinthians Casuals, a grande influência estética dos fundadores.

Preto — a expansão da identidade

O preto começou a aparecer mais claramente nos anos 1910 e 1920, principalmente na gola e nos punhos. Com o tempo, passou a simbolizar:

Força

Seriedade

Competitividade

Identidade paulistana

A combinação das duas cores consolidou o Corinthians como clube alvinegro, inspirado parcialmente no modelo inglês, mas reinterpretado com energia urbana e espírito popular do futebol de São Paulo.

A transição da camisa branca lisa para o design moderno

A camisa do Corinthians passou por transformações relevantes ao longo das décadas:

1910–1912: branco liso

A camisa era totalmente branca com gola preta. Não havia escudo, número ou identidade visual complexa.

1913: inclusão do primeiro escudo

Um círculo simples, com "C.P." e "C." bordados à mão, marcou o início do simbolismo no peito corintiano.

1920–1930: evolução do design

As golas mudaram para estilos polo, com variações entre preto e branco. Foi nesse período que o clube se consolidou como alvinegro.

1939: estreia do escudo com âncora e remos

Elemento marcante que permanece até hoje, reforçando a ligação com a cidade portuária e com o departamento de remo.

1960 em diante: camisas numeradas e profissionalizadas

Com a expansão do futebol nacional, o clube modernizou seus uniformes e passou a ter maior controle sobre a identidade visual.

Apesar das modernizações, o Corinthians preservou o branco como base principal, sempre com detalhes pretos que remontam às raízes do clube.

A camisa branca como símbolo cultural

O Corinthians é um dos poucos clubes brasileiros cujo uniforme principal se manteve predominantemente claro desde a fundação. A camisa branca se tornou símbolo de:

Fúria competitiva

Origem popular

Resistência histórica

Identidade paulista

Tradição alvinegra

Ela é parte integrante de momentos icônicos, desde a era amadora até títulos mundiais. Carrega consigo a essência do clube que se orgulha de ser "do povo" e que cresceu mantendo suas raízes visíveis no uniforme.

Curiosidades sobre a primeira camisa corintiana

A primeira camisa não tinha escudo e foi costurada por moradores do Bom Retiro. As primeiras versões tinham gola preta, mas houve modelos totalmente brancos. O Corinthians começou inspirado em um clube inglês, mas logo criou identidade própria. O uniforme inicial não tinha número, algo que só se tornou comum nos anos 1930. A camisa branca foi mantida mesmo quando outros clubes migraram para modelos mais complexos e coloridos.

Lista das primeiras camisas do Corinthians