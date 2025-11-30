O Corinthians goleou o Botafogo por 5 a 1 em 31 de outubro de 1993.

O dia 31 de outubro de 1993 entrou para a história dos confrontos entre Corinthians e Botafogo. Pelo Brasileirão daquele ano, o Timão aplicou uma goleada contundente por 5 a 1 diante de 41.196 torcedores no Pacaembu, em uma atuação repleta de intensidade, ousadia ofensiva e brilho individual. Foi a 59ª partida entre as equipes, e poucas vezes o Corinthians mostrou tamanha superioridade no duelo. O Lance! relembra Corinthians 5 x 1 Botafogo no Brasileirão 1993.

A equipe comandada por Mário Sérgio viveu um de seus grandes dias naquele campeonato, combinando futebol agressivo, precisão nas finalizações e uma tarde inspirada de jogadores que seriam fundamentais na década seguinte. Entre eles, dois nomes chamaram mais atenção: Viola e Rivaldo, que marcaram dois gols cada e participaram das principais jogadas ofensivas da partida. Válber também deixou sua marca, completando a goleada que empolgou a torcida alvinegra.

Corinthians 5 x 1 Botafogo no Brasileirão 1993

O Corinthians começa dominante e abre o caminho da goleada

Desde os primeiros minutos, o Corinthians se impôs no Pacaembu. Com forte presença no meio-campo, boa movimentação pelos lados e uma postura ofensiva que sufocou o Botafogo, o Timão assumiu o controle territorial e técnico do jogo. A estratégia de Mário Sérgio era clara: acelerar o ritmo, explorar o talento individual de Rivaldo, a força física de Viola e a chegada surpresa de Válber.

O Botafogo, treinado por Carlos Alberto Torres, encontrou dificuldades para marcar as infiltrações corinthianas e sofreu com a pressão na saída de bola. O time carioca até tentou responder com transições rápidas, mas esbarrava nos erros de passe e na consistente atuação defensiva da dupla Baré e Nórton.

O primeiro gol não demorou a sair. Válber, um dos mais participativos em campo, abriu o placar ao aproveitar espaço na área e finalizar com precisão, colocando o Corinthians em vantagem e inflamando o Pacaembu.

Viola intensifica o ritmo e Rivaldo brilha

Após o gol inicial, o Corinthians não diminuiu o ritmo. Pelo contrário: acelerou ainda mais. Viola, vivendo uma de suas melhores fases no clube, marcou duas vezes, ampliando o placar e consolidando o domínio alvinegro. Forte fisicamente, rápido nas jogadas diagonais e eficiente dentro da área, o atacante foi uma dor de cabeça para toda a defesa botafoguense.

Rivaldo, jovem promissor à época, também brilhou. Com dribles longos, arrancadas e finalizações perigosas, o camisa 10 deixou sua marca duas vezes, demonstrando a técnica refinada e o talento que o levariam ao topo do futebol mundial poucos anos depois. Seus gols ajudaram a transformar a vitória em goleada e deram ao jogo um caráter histórico.

Botafogo reage, mas Corinthians mantém o controle

O Botafogo conseguiu descontar com André Duarte, mas o gol não foi suficiente para mudar o panorama da partida. O time carioca não conseguiu acompanhar o ritmo corinthiano e, mesmo tentando ajustes no intervalo, seguiu vulnerável defensivamente.

O Corinthians continuou dominante, ocupando o campo ofensivo e impedindo qualquer tentativa de reação. A força coletiva da equipe fez com que o resultado se consolidasse naturalmente, com o Timão administrando o jogo nos minutos finais e permanecendo mais próximo do sexto gol do que de sofrer qualquer ameaça real do adversário.

A importância da goleada para o Timão

A vitória por 5 a 1 teve grande impacto na campanha corinthiana daquele Brasileirão. Além de reforçar a evolução da equipe sob Mário Sérgio, mostrou que o time poderia competir com intensidade contra adversários fortes. A atuação de Rivaldo e Viola também marcou uma das grandes tardes da dupla no Pacaembu, deixando um registro simbólico na memória da torcida.

Para o Botafogo, o confronto evidenciou fragilidades coletivas e a dificuldade em lidar com times de forte imposição física. A derrota acabou sendo um ponto crítico na temporada e reforçou a necessidade de ajustes profundos no elenco e no sistema defensivo.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro Local: Pacaembu, São Paulo, SP Data: 31 de outubro de 1993 (domingo) Horário: 16h00 Árbitro: Dalmo Bozzano Gols: Válber, Viola (2), Rivaldo (2) – Corinthians; André Duarte – Botafogo Público: 41.196 torcedores Renda: CR$ 22.547.000,00

Gols da partida - Corinthians 5 x 1 Botafogo no Brasileirão 1993

Corinthians: Válber, Viola (2), Rivaldo (2) Botafogo: André Duarte

Escalações

Corinthians – técnico: Mário Sérgio

Ronaldo Giovanelli; Leandro Silva, Baré, Nórton, Ezequiel; Luiz Carlos Winck, Zé Elias, Válber, Leto (Tupãzinho); Viola (Marcelinho Paulista) e Rivaldo.

Botafogo – técnico: Carlos Alberto Torres

William; André, Renato (Marcelo), Rogério Pinheiro, André Duarte; Nélson, Suélio, Perivaldo, Robson; Sinval e China (Eliel).