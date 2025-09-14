Atlético-MG estreou na Copa União em 13 de setembro de 1987, vencendo o Santos por 5 a 1

O dia 13 de setembro de 1987 marcou a estreia do Atlético-MG na Copa União, competição que ficou conhecida como o Campeonato Brasileiro daquele ano. Diante de pouco mais de 16 mil torcedores no Mineirão, em Belo Horizonte, o time comandado por Telê Santana deu uma verdadeira mostra de força ofensiva e goleou o Santos por 5 a 1. O Lance! relembra Atlético-MG 5 x 1 Santos no Brasileirão 1987.

Foi uma partida que simbolizou bem o estilo ofensivo de Telê: linhas adiantadas, pontas participativos e pressão constante. O Santos, em reconstrução e com jogadores estreando, não conseguiu segurar o ímpeto atleticano e acabou sofrendo uma derrota marcante.

Atlético-MG 5 x 1 Santos no Brasileirão 1987

O domínio atleticano no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no meio de campo, mas logo o Atlético-MG impôs seu ritmo. Aos 19 minutos, o zagueiro Batista abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Marquinhos. O Peixe chegou a ensaiar uma reação e até teve um gol anulado de Luís Carlos por impedimento, mas a superioridade atleticana ficou evidente.

Aos 38 minutos, após pênalti cometido em Sérgio Araújo, Chiquinho bateu forte, Rodolfo Rodríguez defendeu, mas no rebote Marquinhos ampliou para 2 a 0. O intervalo chegou com a torcida confiante e o time mineiro absoluto em campo.

Goleada construída no segundo tempo

Na volta para a etapa final, o Atlético-MG manteve a pressão e transformou a vitória em goleada. Aos 21 minutos, Marquinho Carioca aproveitou cruzamento de Sérgio Araújo e marcou de cabeça o terceiro. Cinco minutos depois, Paulo Roberto soltou uma bomba da entrada da área e fez o quarto, levando a torcida ao delírio.

O Santos descontou aos 30 minutos, quando Mendonça marcou de cabeça após bola que bateu na trave. No entanto, a reação não durou. Aos 39 minutos, Chiquinho sofreu novo pênalti e, desta vez, ele mesmo converteu, fechando o placar em 5 a 1. Pouco depois, o volante César Sampaio perdeu a cabeça e foi expulso, completando a tarde desastrosa do Peixe.

Significado da vitória

A goleada consolidou o Atlético-MG como candidato ao título já na estreia da Copa União. O time de Telê mostrou intensidade e repertório ofensivo, fatores que o colocaram entre as equipes mais respeitadas da competição. Para o Santos, o resultado foi um choque de realidade. Em fase de reformulação, a equipe ainda buscava entrosamento e não conseguiu resistir à força atleticana no Mineirão.

Ficha técnica - Atlético-MG 5 x 1 Santos no Brasileirão 1987

Atlético-MG 5 x 1 Santos – Copa União 1987 (1ª fase, 1ª rodada)

Data: 13 de setembro de 1987

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 16.625 pagantes

Renda: Cz$ 1.777.824,00

Árbitro: Luis Carlos Felix (RJ)

Cartão amarelo: Pedro Paulo (Santos)

Cartão vermelho: César Sampaio (Santos), aos 40’ do 2º tempo

Gols: Batista (19’/1ºT), Marquinhos (38’/1ºT), Marquinho Carioca (21’/2ºT), Paulo Roberto (26’/2ºT), Mendonça (30’/2ºT), Chiquinho (39’/2ºT, pênalti).

Atlético-MG: João Leite; Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto; Éder Lopes, Marquinhos (Edílson) e Vander Luís; Sérgio Araújo (João Luís), Renato e Marquinho Carioca. Técnico: Telê Santana.

Santos: Rodolfo Rodríguez; Ijuí, Nildo, Pedro Paulo e Ademir; César Sampaio, Antonio Carlos e Mendonça; Augusto, Luís Carlos e Glauco. Técnico: Candinho.