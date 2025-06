O confronto entre Atlético-MG e Internacional pelo Campeonato Brasileiro de 2011 entrou para a história como uma das maiores exibições do Colorado diante do rival mineiro. No dia 30 de junho de 2011, pela 7ª rodada da competição, o Inter massacrou o Galo com um expressivo 4 a 0, em plena Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, diante de um público atônito com a superioridade gaúcha. O Lance! relembra Atlético-MG 0 x 4 Internaiconal no Brasileirão.

Embora o primeiro tempo tenha sido equilibrado, a etapa final viu o Internacional comandado por Paulo Roberto Falcão atropelar um Atlético-MG desorganizado e nervoso, com um segundo tempo de manual: foram quatro gols, chances criadas com inteligência e uma atuação primorosa de D’Alessandro, que fez um gol e participou de outros dois. Com o resultado, o Inter chegou a cinco jogos de invencibilidade e subiu para a 8ª colocação, enquanto o Galo acumulava sua quinta partida sem vitória.

Relembre Atlético-MG 0 x 4 Internacional pelo Brasileirão 2011

Primeiro tempo: equilíbrio e pouca inspiração ofensiva

Os primeiros 45 minutos em Sete Lagoas foram equilibrados. Atlético-MG e Internacional protagonizaram um jogo intenso, com o Colorado apresentando uma leve superioridade, sobretudo com a mobilidade de Zé Roberto e o talento de Leandro Damião, enquanto o Galo tentava se encontrar ofensivamente.

A equipe mineira, treinada por Dorival Júnior, encontrava sérias dificuldades para furar a marcação gaúcha e apostava em chutes de longa distância. Entretanto, sem pontaria, os arremates não exigiram defesas do goleiro Muriel.

Outro problema evidente no Atlético-MG foi a quantidade de passes errados — foram 30 ao final da partida — o que dificultava a transição entre defesa e ataque e travava os contra-ataques.

Mesmo com um bom posicionamento em campo, o Internacional também não conseguiu transformar sua superioridade em chances claras de gol na etapa inicial. O goleiro Renan Ribeiro trabalhou pouco, assim como Muriel. No fim do primeiro tempo, o Galo até ensaiou uma pressão, mas sem êxito, e o placar permaneceu 0 a 0.

Segundo tempo: D’Alessandro comanda o massacre colorado

O que se viu no segundo tempo foi uma transformação completa da partida. O Internacional voltou do intervalo com outra postura e, com D’Alessandro maestro em campo, construiu um placar histórico.

Logo no início da etapa complementar, o Atlético-MG assustou com uma bola no travessão em chute de Daniel Carvalho, mas foi o Colorado que abriu a contagem. Aos 9 minutos, após cobrança de falta de D’Ale, Renan Ribeiro rebateu, e Leandro Damião, oportunista, empurrou para o fundo das redes: 1 a 0.

No minuto seguinte, veio o segundo golpe do Internacional. D’Alessandro iniciou a jogada e a bola chegou a Kleber, que cruzou na medida para Zé Roberto cabecear com precisão: 2 a 0.

Os gols em sequência desmontaram emocionalmente o Atlético-MG. A torcida começou a vaiar o time e o técnico Dorival Júnior, e a equipe passou a errar ainda mais passes e perder o controle tático da partida.

Aos 30 minutos, veio o terceiro gol. Em uma jogada veloz, D’Alessandro arrancou com qualidade e bateu para o gol, ampliando para 3 a 0 e coroando sua grande atuação.

Sem reação, o Galo ainda sofreu o quarto gol. Aos 34 minutos, após falha do zagueiro Réver, a bola sobrou para Oscar, que não perdoou e fechou o placar: 4 a 0.

Clima tenso e protestos da torcida atleticana

Com o time completamente abatido, o Atlético-MG ainda viveu momentos de tensão nos minutos finais. O lateral-esquerdo Guilherme Santos foi expulso após agredir Bolatti, e deixou o gramado sob vaias da torcida.

Os torcedores atleticanos não pouparam críticas. Alguns chegaram a protestar com notas em punho no alambrado, enquanto outros ironizavam com gritos de "olé" durante os toques de bola do Inter.

Para o Internacional, foi uma noite perfeita: a equipe gaúcha alcançava sua quinta partida sem derrota no Brasileirão e ampliava para 15 jogos de invencibilidade contra o Atlético-MG em confrontos diretos.

Ficha técnica — Atlético-MG 0 x 4 Internacional

Competição: Campeonato Brasileiro — 7ª rodada

30 de junho de 2011 Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG) Árbitro: Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC)

Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC) Auxiliares: Carlos Berkembrock (SC) e Marco Antônio Martins (SC)

Gols:

Leandro Damião, aos 9 minutos do 2º tempo (Atlético-MG 0 x 1 Internacional)

Zé Roberto, aos 10 minutos do 2º tempo (Atlético-MG 0 x 2 Internacional)

D’Alessandro, aos 30 minutos do 2º tempo (Atlético-MG 0 x 3 Internacional)

Oscar, aos 34 minutos do 2º tempo (Atlético-MG 0 x 4 Internacional)

Cartões amarelos:

Atlético-MG: Patric, Richarlyson, Daniel Carvalho

Patric, Richarlyson, Daniel Carvalho Internacional: Kleber, Leandro Damião, D’Alessandro

Cartão vermelho:

Atlético-MG: Guilherme Santos

Escalações:

Atlético-MG:

Renan Ribeiro; Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Richarlyson, Serginho, Dudu Cearense (Wendel) (Mancini) e Daniel Carvalho; Magno Alves (Jonatas Obina) e Guilherme.

Técnico: Dorival Júnior

Internacional:

Muriel; Nei, Bolívar, Juan e Kleber; Guiñazu, Tinga (Bolatti), Oscar e D’Alessandro (Ricardo Goulart); Zé Roberto (Fabrício) e Leandro Damião.

Técnico: Paulo Roberto Falcão